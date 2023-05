Johnston s’apprête à témoigner sur l’ingérence étrangère en juin

Les députés s’apprêtent à relancer une invitation pour le rapporteur spécial David Johnston à témoigner devant une commission parlementaire chargée d’étudier l’ingérence étrangère, d’ici le 6 juin.

Les députés de l’opposition se sont associés pour forcer une réunion du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre (PROC) jeudi, bien qu’il s’agisse d’une semaine de relâche pour la Chambre des communes, où les députés ont débattu d’une proposition parrainée par les conservateurs visant à traîner Johnston devant le panel de députés pour expliquer sa recommandation contre une enquête publique sur l’ingérence électorale étrangère.

« Il est essentiel que nous entendions parler de lui », a déclaré le député conservateur Michael Barrett, en essayant de faire valoir son point de vue en délivrant une convocation formelle obligeant Johnston à comparaître dans les sept prochains jours. « Nous voulons examiner de plus près les conclusions qu’il a, jetez un œil sous le capot. »

Cependant, les libéraux n’ont pas tardé à accuser les partis d’opposition de politiser davantage la question de l’ingérence étrangère, comme le comité l’avait déjà décidé il y a deux mois lorsque Johnston a été nommé au rôle qu’il devrait comparaître. Johnston avait accepté cette invitation avec l’intention de parler aux députés, après la publication de son rapport provisoire, selon le président du comité et député libéral Bardish Chagger.

« Je pense qu’il est irresponsable de faire traîner ça, de donner l’impression que M. Johnston ne veut pas comparaître, alors qu’il a déjà clairement exprimé sa volonté de comparaître devant le comité… Et je ne pense pas qu’il faille jouer jeux politiques, jeux partisans, en disant qu’il résiste à toute apparence », a déclaré le député libéral Greg Fergus.

Après trois heures de va-et-vient sur ce que Chagger a décrit comme un classement en constante évolution dont les témoins à venir devraient être prioritaires, et autour d’un effort pour voir le comité réaffirmer son appel à une enquête publique, le comité délibère toujours sur le rédaction finale de la demande, mais s’apprête à demander à Johnston de témoigner pendant quelques heures, sans accompagnement, une fois que les députés seront de retour à Ottawa.

Mardi, Johnston a publié son premier rapport en tant que rapporteur spécial chargé d’enquêter sur l’ingérence étrangère, dans lequel il a souligné de graves lacunes au sein de l’appareil de renseignement canadien, mais a déclaré qu’il n’avait trouvé aucune preuve suggérant que le gouvernement fédéral n’avait pas agi sciemment ou par négligence.

Il a statué qu’une enquête publique n’était pas nécessaire, une décision qu’il a dit avoir prise en se fondant sur le fait que les principaux éléments d’information classifiés sensibles qui informeraient les Canadiens sur des questions telles que qui savait quoi et quand « ne peuvent pas être divulgués publiquement » et seraient essentiellement reproduire le travail qu’il a entrepris au cours des deux derniers mois.

La recommandation de Johnston contre une enquête a été rapidement rejetée par tous les partis de l’opposition fédérale qui continuent d’insister sur le fait que la question mérite une diffusion appropriée – et aussi publique que possible – de tous les faits, afin de rassurer les Canadiens.

La lettre demandant la rencontre – signée par tous les députés conservateurs, bloquistes et néo-démocrates qui siègent au PROC – a qualifié le rejet par Johnston d’une enquête de » gifle aux groupes de la diaspora qui sont victimes d’abus et d’intimidation de la part de gouvernements étrangers hostiles et de tous les Canadiens. préoccupé à juste titre par l’ingérence étrangère dans les élections de 2019 et 2021 et les élections futures. »

« Notre travail consiste à nous concentrer sur les Canadiens et sur ce qu’ils doivent voir pour sentir la clarté et la confiance dans leurs systèmes. Et en ce moment, nous voyons cela s’éroder à travers ce processus petit à petit, où les choses continuent de sortir dans les médias. C’est assez inquiétant », a déclaré la députée néo-démocrate Rachel Blaney. « C’est décevant que nous soyons ici, et je pense que cela décrit vraiment la réalité que les Canadiens ont besoin de voir un processus transparent et clair, dans lequel ils peuvent avoir confiance. Ce processus n’est certainement pas le sentiment d’être cela. »

Les reportages du Globe and Mail et de Global News au cours des six derniers mois sur les allégations de tentatives de Pékin d’intervenir dans la démocratie canadienne – dont certaines, selon Johnston, ont été «mal interprétées» – ont conduit le PROC à tenir plus d’une douzaine de réunions sur le problème. Depuis novembre, le comité a entendu des hauts fonctionnaires fédéraux, des représentants de partis, des experts du renseignement ainsi que des députés actuels et anciens.

Dans son rapport, Johnston a déclaré qu’une partie de son travail examinait « tous les faits pertinents » au cours des deux derniers mois et que cela comprenait la participation aux audiences du PROC. À partir de là, il a fait l’observation suivante : « Bien que ces débats aient certainement inclus un élément de théâtre politique, les députés ont posé des questions perspicaces et ont reçu des informations importantes de la part de divers témoins. »

La résistance des chefs des deux plus grands partis d’opposition à voir par eux-mêmes les documents qui ont éclairé les conclusions de Johnston est le dernier exemple, a déclaré mercredi le premier ministre Justin Trudeau, de ses détracteurs d’être plus intéressés à faire de la politique qu’à être proactifs.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a écrit à Trudeau jeudi pour confirmer son intention de recevoir l’autorisation de sécurité nécessaire pour accéder à l’annexe confidentielle de Johnston, avec conditions. Dans la lettre, Singh a également déclaré qu’il était « profondément » en désaccord avec la décision de Trudeau de suivre le conseil de Johnston de ne pas ouvrir d’enquête.

Les conditions de Singh pour obtenir une habilitation de sécurité sont que les membres de son équipe peuvent l’accompagner pour combler les postes laissés vacants par le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet et le chef conservateur Pierre Poilievre, et qu’ils reçoivent une séance d’information par des fonctionnaires expliquant l’impact de la confidentialité sur son capacité de s’exprimer publiquement sur la question de l’ingérence étrangère à l’avenir.

« Dans son rapport, M. Johnston a écrit qu’il insistait sur une capacité » sans précédent « à discuter des questions de renseignement. Je m’attends à pouvoir parler aussi librement de mes conclusions sur la base des renseignements que je suis autorisé à consulter et que ma capacité critiquer les actions du gouvernement ne sera pas limité. Je demanderai des assurances sur ce point par écrit », a déclaré Singh dans sa lettre au Premier ministre.

Trudeau – qui a nommé Johnston à ce poste sous la pression de répondre aux préoccupations croissantes concernant la menace d’ingérence étrangère dans les affaires canadiennes – soutient la décision de l’ancien gouverneur général de tenir des audiences.

Au cours de la réunion de jeudi, les députés libéraux ont souligné à plusieurs reprises à quel point ils estimaient que la réaction de l’opposition au rapport de Johnston était « épouvantable » et « regrettable ».

« Vous avez des individus ici qui disent qu’ils veulent découvrir la vérité, et pourtant leurs chefs de parti ne seront même pas informés du point de vue de la sécurité nationale sur les renseignements qui sous-tendent toutes les conclusions auxquelles M. Johnston est parvenu. Donc, vous sais, pour moi, il est difficile de prendre le débat ici de bonne foi, et très franchement, cela me met en colère », a déclaré le député libéral Ryan Turnbull.