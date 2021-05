Johnston lance un formidable défi en quête de la deuxième Yorkshire Cup | Actualités des courses

Sir Ron Priestley et Nayef Road donnent à Mark Johnston une formidable main dans sa tentative de remporter une deuxième victoire dans la Matchbook Yorkshire Cup.

Cela fait 19 ans que Zindabad a fourni à l’entraîneur de Middleham son premier et unique succès dans le prestigieux concours de rester, mais il semble avoir toutes les chances de doubler son total à York vendredi.

Sir Ron Priestley est clairement le favori pour le concours du groupe deux, étant revenu de plus d’un an et demi sur la touche avec des victoires dans les autres Flight Stakes à Nottingham et les Jockey Club Stakes à Newmarket.

Johnston a déclaré: « Nous sommes très forts dans le département des séjours – et nous avons pensé que Sir Ron Priestley, Nayef Road et Subjectivist pourraient tous se rencontrer dans la Gold Cup. Mais cela semble maintenant très improbable, car Sir Ron Priestley n’ira probablement pas. aussi loin.

« C’est formidable de le voir démontrer autant de vitesse, et ses prochains runs après la Yorkshire Cup seront probablement à un mile et demi, avec les Hardwicke Stakes comme prochaine cible probable.

« Cela a été très satisfaisant de le retrouver en si bonne forme après sa disparition l’année dernière – il a donné l’impression qu’il est dans la forme de sa vie et il est certainement mieux noté que jamais. »

Nayef Road est une menace sérieuse pour son compagnon d’écurie lors de la première course de la catégorie longue distance de la Qipco British Champions Series de cette année, après avoir été placé derrière le champion stayer Stradivarius lors de trois de ses quatre derniers départs.

Plus tôt dans la semaine, Johnston s’attendait à sauver Nayef Road pour un autre jour après sa troisième place dans les Sagaro Stakes d’Ascot, mais a décidé de le laisser tenter sa chance après que la Yorkshire Cup ne compte plus que cinq coureurs.

Il a ajouté: « Nayef Road est également en assez bonne forme et a très bien couru dans les Sagaro Stakes à Ascot, et il s’agit simplement de trouver les meilleurs spots pour les trois chevaux.

« Comme Dee Ex Bee avant lui, Nayef Road aurait beaucoup plus à montrer pour ses efforts sans Stradivarius, car ils ont tous deux terminé deuxièmes derrière lui dans la Gold Cup et la Goodwood Cup. »

Le plus grand danger pour la paire Johnston est Santiago formé par Aidan O’Brien.

Le héros de l’Irish Derby de l’année dernière était troisième derrière Stradivarius et Nayef Road dans la Goodwood Cup, et on peut s’attendre à ce qu’il s’améliore depuis son récent retour quatrième aux Vintage Crop Stakes à Navan.

O’Brien a déclaré: « J’espère qu’il sera sorti de sa première manche à Navan.

«Il était assez enthousiaste là-bas, c’était sa première manche, et nous savons que le voyage ne pose aucun problème.

« Il ne se souciera pas du terrain – c’était mou quand il a gagné à Royal Ascot l’année dernière. »

Le champ petit mais sélect est complété par Spanish Mission et le Wells Farhh Go, longtemps absent.

La mission espagnole d’Andrew Balding revient à l’action britannique après avoir terminé deuxième en Arabie saoudite et cinquième à Dubaï lors de ses deux derniers départs, tandis que Wells Farhh Go de Tim Easterby fait sa première apparition en compétition depuis octobre 2019.

« Il est en bonne forme et travaille bien », a déclaré Easterby à propos de son coureur.

«J’ai dit que je le ferais sortir une fois le verrouillage terminé. Il est de retour à l’entraînement depuis longtemps maintenant.

« Il s’est blessé un peu quand il a couru dans l’Ebor (en 2019) et, bien sûr, il l’a raté l’an dernier. Nous allions le courir en fin de course la saison dernière, mais nous pensions attendre. «