Johnston doit comparaître devant le comité de la Chambre pour défendre son rapport sur l’ingérence étrangère

David Johnston, le rapporteur spécial du gouvernement fédéral sur l’ingérence étrangère, devrait comparaître devant le comité de la procédure et des affaires de la Chambre des communes le 6 juin, a déclaré le président du comité.

Les députés de l’opposition membres du comité ont écrit une lettre plus tôt cette semaine appelant à une réunion spéciale pour demander la présence de Johnston. Ils veulent l’interroger sur sa décision de recommander au gouvernement de ne pas déclencher d’enquête publique sur l’ingérence électorale étrangère.

Mais lors de la réunion du comité jeudi, le député libéral et président du comité, Bardish Chagger, a déclaré que Johnston avait déjà accepté de comparaître en réponse à une demande antérieure du comité. Chagger a déclaré que Johnston devrait témoigner le 6 juin.

Johnston – nommé par le premier ministre Justin Trudeau en tant que rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère en mars en réponse à la fureur suscitée par l’ingérence du gouvernement chinois – a passé les deux derniers mois à examiner des documents et à interroger des décideurs.

L’ancien gouverneur général a publié mardi son premier rapport. En publiant son rapport, Johnston a déclaré qu’une enquête publique officielle ne servirait pas à enquêter sur les allégations d’ingérence étrangère dans les élections fédérales de 2019 et 2021, car une grande partie des informations classifiées qu’il a examinées devraient rester secrètes.

Les conservateurs, le Bloc québécois et le NPD ont tous réclamé une enquête publique, incitant ces partis à demander la réunion du comité spécial pendant une semaine où les députés sont censés passer du temps dans leur circonscription.

La ministre de la Diversité et de l’Inclusion et de la Jeunesse, Bardish Chagger, se lève pendant la période des questions à la Chambre des communes le 20 juillet 2020. Chagger a déclaré que David Johnston avait accepté de comparaître devant le comité de la procédure et des affaires de la Chambre en juin. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Le député conservateur Michael Barrett a lancé la réunion en présentant une motion pour convoquer Johnston à comparaître – semblable à une ordonnance du tribunal. Barrett et ses collègues conservateurs ont déclaré qu’ils accepteraient une simple invitation après avoir souligné que Johnston avait déjà accepté de comparaître.

Mais la réunion a encore vu quelques conflits. Alors que Chagger a déclaré que Johnston avait proposé de comparaître le 6 juin, les députés conservateurs voulaient lui demander de comparaître plus tôt.

Le député conservateur Luc Berthold a fait valoir qu’il était important que le comité entende Johnston avant les autres témoins prévus la semaine prochaine. Il a dit qu’ils devraient utiliser les informations du témoignage de Johnston pour interroger les autres.

« M. Johnston devrait être le prochain, ou presque le prochain témoin, si nous voulons faire notre travail correctement », a déclaré Berthold en français.

Mais Chagger a déclaré qu’essayer de faire venir Johnston la semaine prochaine entraînerait probablement des complications logistiques et forcerait d’autres témoins à reporter.

« J’essaie juste d’ajouter ceci dans ma tête pour savoir comment puis-je – en tant que présidente d’un comité que je pense très important, faire un travail très important – garder le train sur les rails », a-t-elle déclaré.

« J’ai fait tout ce que j’ai pu pour nous trouver des témoins », a poursuivi Chagger. « Ce sont des gens en fin de compte, ils ont des horaires … et c’est presque comme si nous voulions qu’ils aient des sièges à temps plein au comité de la procédure et des affaires de la Chambre. »

Les députés libéraux, bloquistes et néo-démocrates ont convenu de demander que Johnston comparaisse le plus tôt possible, mais au plus tard le 6 juin.

S’adressant aux journalistes après la réunion du comité, Barrett a déclaré qu’il était important d’entendre Johnston car il reste encore des questions sans réponse sur l’ingérence étrangère.

« [Johnston’s report] était au mieux une image incomplète de l’ingérence étrangère. Au pire, c’est un badigeon », a-t-il dit.

Singh ajoute des conditions à l’acceptation d’une autorisation top secrète

Le rapport de Johnston recommandait que les chefs de l’opposition se voient accorder des autorisations top secrètes afin qu’ils puissent également examiner les renseignements qui ont informé le rapport de Johnston. Trudeau a déclaré mardi avoir envoyé des lettres à tous les chefs de parti de la Chambre des communes leur offrant une telle autorisation.

Mais le chef conservateur Pierre Poilievre et le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet ont refusé l’offre parce qu’ils ne pourraient pas discuter publiquement de l’information.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré plus tôt cette semaine qu’il accepterait l’offre de Trudeau. Mais jeudi, Singh a envoyé une réponse écrite à Trudeau – que le NPD a fournie à CBC – énumérant un certain nombre de conditions à l’acceptation de Singh.

Singh a déclaré qu’il souhaitait un briefing des responsables de la sécurité sur ce qu’il serait autorisé à dire publiquement sur les renseignements qui lui sont présentés. Il a également demandé à être autorisé à parler aussi librement que possible de ses propres conclusions après avoir examiné les informations top secrètes.

Le chef du NPD Jagmeet Singh se lève pendant la période des questions à la Chambre des communes sur la Colline du Parlement à Ottawa le 16 mai 2023. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

« Dans son rapport, M. Johnston a écrit qu’il insistait sur une capacité » sans précédent « à discuter des questions de renseignement. Je m’attends à pouvoir parler aussi librement de mes conclusions sur la base des renseignements que je suis autorisé à consulter et que ma capacité critiquer les actions du gouvernement ne sera pas limité », a écrit Singh.

Singh a également demandé que les membres de son équipe obtiennent les deux places que Poilievre et Blanchet ont refusées.

Bien qu’il n’ait pas recommandé une enquête publique, Johnston a déclaré dans son rapport qu’il avait trouvé « de graves lacunes dans la manière dont les renseignements sont communiqués et traités des agences de sécurité au gouvernement ».

Johnston a déclaré qu’il poursuivrait son travail de rapporteur spécial jusqu’en octobre en organisant des audiences pour trouver des moyens de remédier à ces lacunes. Il a dit qu’il produirait un deuxième rapport plus tard cette année.