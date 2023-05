Johnston dit non à une enquête publique sur l’ingérence étrangère

David Johnston a recommandé de ne pas convoquer une enquête publique sur l’ingérence étrangère dans la politique canadienne.

Sa décision intervient après que tous les partis d’opposition ont demandé une enquête et après que le gouvernement lui-même a déclaré qu’il en soutiendrait une – si Johnston la recommandait.

« Quand j’ai commencé ce processus, je pensais que j’arriverais à la même conclusion – que je recommanderais une enquête publique », a déclaré Johnston lors d’une conférence de presse mardi.

« Bien que cela aurait été un choix facile, ce ne serait pas le bon. »

Johnston, nommé par le premier ministre Justin Trudeau en tant que rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère en mars en réponse à la fureur suscitée par l’ingérence du gouvernement chinois, a passé les deux derniers mois à examiner des documents et à interroger des décideurs.

Johnston a également défendu son impartialité en réponse aux attaques du chef conservateur Pierre Poilievre citant la relation de Johnston avec la famille Trudeau et la Fondation Pierre Elliott Trudeau.

Bien qu’il ne recommande pas une enquête publique, Johnston a déclaré dans son rapport qu’il avait trouvé « de graves lacunes dans la manière dont les renseignements sont communiqués et traités des agences de sécurité au gouvernement ».

Johnston a déclaré qu’il poursuivrait son travail de rapporteur spécial jusqu’en octobre en organisant des audiences pour trouver des moyens de remédier à ces lacunes. Il a dit qu’il produirait un deuxième rapport plus tard cette année.

« Le processus public devrait se concentrer sur le renforcement de la capacité du Canada à détecter, dissuader et contrer l’ingérence étrangère dans nos élections et la menace qu’une telle ingérence représente pour notre démocratie », a déclaré Johnston dans son rapport déposé mardi.

Johnston a déclaré qu’il n’avait trouvé aucune faute éthique dans la manière dont le gouvernement fédéral a géré l’ingérence étrangère.

« J’ai trouvé que le récit selon lequel le gouvernement n’a pas agi n’est pas une conclusion juste basée sur les faits », a déclaré Johnston. « Cependant, l’appareil gouvernemental a besoin d’améliorations significatives pour faire face à la menace évolutive d’ingérence étrangère. »

Johnston a demandé à la National Security and Intelligence Review Agency (NSIRA) – une agence gouvernementale indépendante – et au National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians (NSICOP), un comité parlementaire mixte, de revoir ses conclusions.

Dans son rapport, Johnston a énuméré les cinq conclusions auxquelles il est parvenu :

Que les gouvernements étrangers tentent d’influencer les candidats politiques et les électeurs, et qu’il faut faire plus pour lutter contre ces tentatives

Qu’une grande partie des reportages des médias sur l’ingérence étrangère soulevaient des questions légitimes mais n’avaient pas de contexte complet et, par conséquent, étaient mal interprétés par les journalistes

Qu’il y a de « graves » lacunes dans la façon dont les agences de sécurité transmettent les informations au gouvernement et qu’il n’y a aucune preuve que le Premier ministre ou son ministre n’a pas sciemment agi sur les renseignements, les conseils et les recommandations

Qu’un processus autre qu’une enquête publique soit nécessaire pour examiner l’ingérence étrangère, y compris des audiences publiques sur les questions identifiées par le rapport

Que les conclusions de son rapport soient soumises à l’examen du NSIRA et du NSICOP, et que ces organismes fassent rapport publiquement s’ils arrivent à des conclusions différentes.

Tentatives d’intimidation et d’influence

Citant des sources de sécurité nationale anonymes, le Globe and Mail et Global News ont fait état d’une série d’opérations d’influence et d’ingérence en provenance de Pékin, en particulier lors des élections de 2019 et 2021.

Ils comprennent des tentatives d’intimidation et d’influence des députés, le financement de candidats politiques et l’exploitation de soi-disant « commissariats de police » partout au Canada pour intimider les dissidents.

Johnston a déclaré que, bien que la menace d’ingérence étrangère soit réelle et qu’Ottawa devrait y faire face, il a constaté qu’une grande partie des reportages des médias sur la question étaient « mal interprétés » et dépourvus de contexte après avoir examiné les renseignements pertinents.

Johnston a particulièrement critiqué la personne ou les personnes derrière les fuites de sécurité nationale.

« Tout professionnel du renseignement responsable sait à quel point les fuites peuvent être destructrices et dangereuses », a déclaré Johnston. « Il est urgent que tous les efforts soient faits pour identifier et tenir le ou les auteurs de fuites responsables. La malveillance ne peut être exclue. »

REGARDER: David Johnston sur l’ingérence étrangère

Jagmeet Singh répond au rapport de Johnston sur l’ingérence étrangère Le chef du NPD, Jagmeet Singh, répond à la décision de David Johnston de ne pas ouvrir d’enquête publique sur l’ingérence électorale étrangère.

La GRC enquête sur la source ou les sources des fuites.

Johnston a également critiqué la façon dont les agences de renseignement, y compris le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et le Centre de la sécurité des télécommunications (CST), partagent des renseignements avec le gouvernement fédéral.

« Les documents sont diffusés, mais personne ne sait qui les a spécifiquement reçus ou lus », a déclaré Johnston. « Cela signifie qu’il peut y avoir de l’intelligence qui est » envoyée « à divers consommateurs, mais elle n’est pas toujours réellement consommée. »

Johnston a également constaté des lacunes dans la manière dont les agences et les ministères du gouvernement fédéral partagent l’information.

Il a déclaré que le fait que le Canada soit considéré comme une cible d’ingérence étrangère « est un signe de force, pas un signe de faiblesse.

« Les adversaires étrangers voient notre société libre, ouverte et démocratique et cherchent à la saper. »

Johnston dit que l’enquête n’est pas la meilleure voie à suivre

Tous les partis d’opposition ont appelé à une enquête publique sur l’ingérence étrangère dans les élections. Le gouvernement libéral a dit qu’il en appellerait un si Johnston le recommandait.

Une enquête publique pourrait tenir des audiences publiques, assigner des témoins et produire un rapport. Elle serait dirigée par un ancien juge.

Mais Johnston a déclaré qu’il pensait qu’une enquête n’était pas la meilleure façon de traiter les ingérences étrangères et les problèmes de renseignement.

« Il est peu probable qu’une personne menant une enquête publique en sache plus sur qui savait quoi, quand et ce qui a été fait avec [intelligence] que ce qui m’a été mis à disposition », a déclaré Johnston.

« Dupliquer cet effort ne serait pas productif et entraînerait un retard dans la résolution des problèmes. »

Johnston a ajouté que la sensibilité des renseignements créerait des difficultés pour une enquête publique, et le fait qu’il ait découvert que le gouvernement n’avait commis aucun acte répréhensible affaiblissait les arguments en faveur d’une enquête.

« Les échecs que j’ai constatés concernent des lacunes importantes dans la communication et le traitement des informations de renseignement par opposition au Premier ministre, aux ministres ou aux hauts fonctionnaires ignorant les renseignements ou les recommandations », a déclaré Johnston.

« Un examen plus approfondi des allégations spécifiques des médias par le biais d’une enquête publique ne ferait pas progresser notre capacité à modifier ces arrangements et à renforcer notre capacité institutionnelle à détecter, dissuader et contrer l’ingérence étrangère. »

Le rapporteur conteste les informations des médias

Johnston n’a pas étayé bon nombre des allégations faites dans les médias concernant l’ingérence étrangère de Pékin.

En ce qui concerne un article de Global News selon lequel le gouvernement chinois a donné 250 000 $ à 11 candidats lors des élections fédérales de 2019, Johnston a déclaré qu’il existe des preuves « limitées » que le gouvernement chinois avait l’intention de financer sept candidats libéraux et quatre candidats conservateurs par le biais d’une organisation communautaire et un député progressiste-conservateur anonyme de l’Ontario.

Il a ajouté qu’il n’y avait aucune preuve que Pékin ait suivi le plan, ou que les candidats, y compris le MPP, aient jamais reçu de l’argent.

Un article de Global News, citant une source de sécurité nationale anonyme, a déclaré que le député libéral Han Dong avait conseillé à un responsable du consulat chinois à Toronto de prolonger la détention de Michael Kovrig et Michael Spavor, deux Canadiens que le gouvernement chinois avait détenus.

« L’allégation est fausse. M. Dong a discuté des » deux Michaels « avec un responsable de la RPC mais n’a pas suggéré à ce responsable que la RPC prolonge leur détention », a déclaré Johnston.

Johnston a déclaré qu’il y avait des « irrégularités » impliquant le consulat chinois de Toronto et la nomination de Dong comme candidat libéral dans la circonscription de Don Valley North, mais il a ajouté qu’il n’avait trouvé aucune preuve que Dong en était conscient.

Le Canada a récemment expulsé un diplomate, Zhao Wei, après qu’une source de sécurité nationale a déclaré au Globe and Mail qu’il avait été chargé de cibler le député conservateur Michael Chong et la famille de Chong en Chine.

Johnston a déclaré avoir trouvé des preuves que des responsables chinois envisageaient de prendre des mesures non spécifiées contre Chong et cherchaient à établir un profil sur lui, mais rien ne prouve qu’ils aient menacé Chong ou sa famille.

Johnston a également déclaré qu’il y avait des preuves que le gouvernement chinois n’aimait pas l’ancien député conservateur Kenny Chiu, qui a été un critique virulent de Pékin. Bien que Johnston ait reconnu que des informations erronées sur Chiu avaient été diffusées, il a déclaré qu’il n’avait trouvé aucune preuve que le gouvernement chinois en était la source.

« Les députés sino-canadiens, dont M. Chiu, étaient et restent d’un intérêt particulier pour la RPC », a-t-il déclaré.

Lire le rapport complet :

Johnston répond aux attaques des conservateurs

Les conservateurs ont critiqué la nomination de Johnston au poste de rapporteur spécial, soulignant son amitié avec la famille Trudeau et son ancien poste de membre de la Fondation Pierre Elliott Trudeau.

Lors de la conférence de presse, Johnston, qui a été gouverneur général de 2010 à 2017, a défendu sa nomination. Il a dit qu’il avait fait cinq voyages de ski avec la famille Trudeau il y a des décennies et qu’il avait parfois conduit les enfants Trudeau chez leur mère après les voyages.

Mais Johnston a déclaré qu’il n’avait eu aucun contact officieux avec Justin Trudeau depuis que Trudeau est devenu député en 2008.

« Ce sont les faits avec la soi-disant amitié et le ski », a déclaré Johnston.

Johnston a déclaré qu’il s’était impliqué dans la Fondation Trudeau parce que l’organisation offre des bourses d’études et que Johnston a eu une longue carrière dans l’enseignement supérieur. Il a déclaré que la fondation l’avait invité à devenir membre après son mandat de gouverneur général et qu’il avait assisté à quatre réunions de la Fondation Trudeau. Il a dit avoir fait plusieurs dons à la fondation.

Il a déclaré que son impartialité et son intégrité n’avaient jamais été remises en question au cours de sa carrière dans la fonction publique. Il a dit qu’il trouvait les attaques « très troublantes ».

« Ce genre d’accusations sans fondement diminue la confiance dans nos institutions publiques et dissuade les personnes d’esprit public, qui sont tout à fait prêtes à assumer des responsabilités de service public », a-t-il déclaré.

« Il y a un frisson en eux et c’est assez troublant. »

La Fondation Trudeau a été critiquée pour un don en 2016 de deux hommes d’affaires prétendument liés au gouvernement chinois. Le conseil d’administration et le PDG de l’association à but non lucratif ont annoncé leur démission le mois dernier, citant « le climat politique entourant un don reçu par la Fondation en 2016 ».

Poilievre poursuit son attaque contre Johnston

Poilievre a été le seul chef du parti à refuser de rencontrer Johnston avant le rapport.

Poilievre a renouvelé ses attaques contre l’impartialité de Johnston mardi.

« [Trudeau’s] copain de ski, voisin de chalet, ami de la famille et membre de la Fondation Trudeau financée par Pékin est sorti et a fait exactement ce que j’avais prédit – a aidé Trudeau à dissimuler l’influence de Pékin dans notre démocratie », a déclaré Poilievre lors d’une conférence de presse mardi.

Poilievre a qualifié le rapport de « tentative de blanchiment » et a déclaré que Johnston était en « conflit d’intérêts ». Il a continué à demander une enquête publique sur l’ingérence étrangère

« C’est ce que je vais livrer quand je serai premier ministre. Il y aura une enquête publique complète sur ce gâchis », a déclaré Poilievre.

Poilievre a déclaré qu’il ne participerait à aucune des audiences publiques de Johnston et ne chercherait pas à rejoindre le NSICOP à la suite du rapport.