Johnston devrait se retirer, le gouvernement fédéral devrait demander une enquête: NPD

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, fait pression pour que le rapporteur spécial David Johnston « se retire » de son rôle d’examen de la question de l’ingérence étrangère avant de se lancer dans des audiences publiques.

« J’ai été très clair en n’attaquant pas M. Johnston personnellement et je l’ai maintenu, mais … Il est très clair que l’apparence de partialité est si élevée qu’elle érode le travail que le rapporteur spécial peut faire », a déclaré Singh. journalistes dans le foyer de la Chambre des communes lundi.

Il a déclaré que lors de la journée d’opposition préprogrammée du NPD mardi, son parti présentera une motion qui obligera tous les députés à voter pour demander à Johnston de se retirer et pour que le gouvernement fédéral lance une enquête publique.

Les journées de l’opposition offrent aux partis d’opposition l’occasion d’établir l’ordre du jour des débats à la Chambre des communes autour d’une motion de leur choix. Après des heures de débat, la motion est mise aux voix habituellement le jour de séance suivant.

Dans la motion qui doit être débattue mardi, la parraine de la députée néo-démocrate Rachel Blaney demande à Johnston de « se retirer » de son rôle et au gouvernement fédéral d' »établir de toute urgence » une enquête qui :

Serait dirigé par une personne choisie avec l’appui unanime de tous les partis reconnus à la Chambre ;

Se verrait accorder le pouvoir d’examiner tous les aspects de l’ingérence étrangère de tous les États, pas seulement de la Chine ; et

Serait invité à présenter son rapport et toute recommandation avant la prochaine dissolution du Parlement ou avant les prochaines élections fédérales.

La motion, si elle est adoptée telle quelle, vise également à ce que le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre (PROC), qui a dirigé l’étude parlementaire sur l’ingérence électorale étrangère, fasse rapport à la Chambre avec une recommandation sur qui pourrait mener cette enquête et quelles seraient les conditions de référence devrait être.

Le libellé de Blaney note également que Johnston a recommandé de ne pas organiser d’enquête publique « malgré des lacunes importantes et laissant de nombreuses questions sans réponse ou sans réponse », et que de « sérieuses questions » ont été soulevées au sujet de son mandat, des dons politiques passés du conseil qu’il a retenu pour soutenir son travail et ses conclusions.

« Seule une enquête publique complète peut pleinement rétablir la confiance des Canadiens dans l’intégrité de nos institutions démocratiques », lit-on, contredisant une conclusion clé du rapport de Johnston publié mardi dernier, dans lequel il a déclaré qu’en raison de la nature sensible du centre de renseignement à la question, un examen public « ne peut tout simplement pas être fait ».

Tout en soulignant la menace réelle que représente l’ingérence électorale étrangère et la nécessité de combler de graves lacunes en matière de renseignement, Johnston a recommandé de ne pas mener d’enquête publique sur la gestion de la question par le gouvernement fédéral, mais a annoncé son propre projet de tenir des audiences publiques.

Cette décision a été rapidement rejetée par les partis d’opposition, qui ont cité l’appel de Johnston comme le dernier exemple de la façon dont l’ancien gouverneur général était en conflit compte tenu de ses liens familiaux étroits avec la famille Trudeau et de son ancien statut de membre de la Fondation Pierre Elliott Trudeau qui est fait face à un examen minutieux d’un don lié à la Chine.

En présentant son rapport le 23 mai, Johnston a cherché à s’attaquer à la politisation entourant sa nomination et s’est efforcé de clarifier les «faits de base» de ses liens avec Trudeau, tout en exprimant des inquiétudes quant au fait que la ferveur actuelle autour de son rôle, si elle se poursuit, pourrait avoir un effet dissuasif sur d’autres personnes d’esprit public d’occuper des postes similaires à l’avenir.

Étant donné que les conservateurs et le Bloc québécois veulent également qu’une enquête soit déclenchée et qu’ils ont mis en doute l’impartialité de Johnston, il est probable que les néo-démocrates pourraient obtenir suffisamment de votes parmi les autres députés de l’opposition pour voir cette motion adoptée. Les efforts visant à modifier la proposition du NPD pourraient également être poursuivis, afin d’obtenir un soutien plus large des autres partis.

Bien que la motion ne soit pas contraignante – comme l’ont été les précédents appels à une enquête publique soutenus par l’opposition – si elle est adoptée, ce serait un autre message envoyé aux libéraux minoritaires au pouvoir que la volonté de la majorité des députés à la Chambre des communes est pour une diffusion indépendante des faits entourant les allégations d’ingérence étrangère de la Chine dans les élections fédérales de 2019 et 2021.

Au cours de la première période de questions depuis la publication du rapport de Johnston la semaine dernière, les libéraux fédéraux ont dû faire face à un déluge de questions sur le premier rapport de Johnston.

Menant les questions pour les conservateurs, Pierre Poilievre a continué à décrire Johnston comme le « copain de ski » de Trudeau et l’a accusé de s’être engagé dans une « couverture ».

« Va-t-il licencier ce faux rapporteur et déclencher une enquête publique maintenant ? » Il a demandé.

Le premier ministre Justin Trudeau n’a pas assisté à la période des questions. Répondant en son nom, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, s’est concentré sur le refus de Poilievre de demander une habilitation de sécurité pour lire l’addenda top secret complet qui sous-tend la justification de Johnston pour rejeter une enquête.

« Cela laisse les Canadiens se demander pourquoi? Est-ce parce qu’il préfère jouer à des jeux partisans plutôt que de travailler dur? Je pense que nous connaissons la réponse à cette question, c’est oui », a déclaré Mendicino.

Des efforts ultérieurs au cours de la période des questions de lundi ont vu les libéraux citer l’ancien premier ministre conservateur Stephen Harper parlant il y a des années de la crédibilité de Johnston.

Lors d’une brève mêlée sur la colline du Parlement après la période des questions, Trudeau a été invité à commenter l’appel de Singh à Johnston de se retirer, il n’a pas répondu. La semaine dernière, il a adopté le rapport de Johnston et a déclaré qu’il avait « une confiance totale » dans les plans du rapporteur pour aller de l’avant.

CTV News a contacté Johnston pour commentaires.