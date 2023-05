Johnston décidera de convoquer aujourd’hui une enquête publique sur l’ingérence étrangère

L’ancien gouverneur général David Johnston rendra aujourd’hui une décision sur la nécessité d’une enquête publique sur l’ingérence étrangère.

Le verdict de Johnston sera publié dans un rapport qui sera publié mardi. Il devrait tenir une conférence de presse vers midi.

Le premier ministre Justin Trudeau a nommé Johnston au poste de rapporteur spécial indépendant sur l’ingérence étrangère en mars après qu’une série d’articles du Globe and Mail et de Global News ont fait état d’une série d’opérations du gouvernement chinois visant à s’immiscer dans les élections fédérales de 2019 et 2021 et à influencer les décideurs et les institutions. . Un article du Globe and Mail, citant une source de la sécurité nationale, a déclaré que Pékin souhaitait l’élection d’un gouvernement libéral minoritaire en 2021.

Les articles citent des responsables de la sécurité nationale anonymes. La GRC enquête sur la source des fuites.

REGARDER | « Le temps presse » sur une éventuelle enquête publique, déclare un expert juridique : Le temps presse pour une éventuelle enquête publique sur l’ingérence étrangère, selon un expert juridique L’ancien gouverneur général David Johnston rendra une décision mardi sur la nécessité d’une enquête publique sur l’ingérence étrangère. Marion Buller, l’ancienne commissaire en chef de l’enquête MMIWG, a déclaré que «l’horloge tourne» si l’objectif est de terminer une telle enquête avant la prochaine élection fédérale prévue.

Tous les partis d’opposition ont demandé une enquête publique sur la question. Le gouvernement libéral a déclaré qu’il convoquerait une enquête si Johnston en recommandait une.

Johnston a parlé avec plusieurs chefs de parti et le premier ministre de l’ingérence étrangère, mais le chef conservateur Pierre Poilievre a refusé de le rencontrer. Les conservateurs ont critiqué la nomination de Johnston, soulignant la relation amicale de l’ancien gouverneur général avec la famille Trudeau et son ancien poste de membre de la Fondation Pierre Elliott Trudeau.

Le gouvernement Trudeau a pris un certain nombre de mesures concernant l’ingérence étrangère en réponse à la controverse, notamment en lançant des consultations sur un registre des agents étrangers. Une source gouvernementale a déclaré à CBC News que le gouvernement déposera un projet de loi pour établir un tel registre plus tard cette année. Il a également expulsé un diplomate chinois, Zhao Wei. Des sources de la sécurité nationale ont déclaré dans un article du Globe and Mail que Zhao avait été chargé de cibler le député conservateur Michael Chong et la famille de Chong en Chine.

Le gouvernement a ordonné aux agences de sécurité nationale de partager des renseignements avec les parlementaires menacés directement à la suite de l’histoire de Chong.

Le gouvernement et les organisations de sécurité nationale ont été critiqués par la présence de « postes de police » chinois à l’étranger opérant au Canada. Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré que les postes de police avaient été fermés, mais la GRC affirme que les enquêtes à leur sujet sont toujours en cours.

Le porte-parole conservateur en matière d’affaires étrangères Michael Chong se lève pendant la période des questions à Ottawa le 14 novembre 2022. Chong a été plongé dans la controverse sur l’ingérence étrangère lorsque le Globe and Mail a rapporté qu’un diplomate chinois basé à Toronto travaillait à cibler Chong et la famille de Chong en Chine . (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Un ancien député libéral, Han Dong, a fait face à des allégations dans une série d’articles de Global News selon lesquelles il aurait participé aux efforts d’ingérence étrangère de Pékin. Dong a quitté le Parti libéral à la suite des allégations et poursuit Global pour ces allégations.

Johnston a été gouverneur général de 2010 à 2017. Son mandat de rapporteur spécial indépendant lui confère de larges pouvoirs pour enquêter sur l’ingérence étrangère, y compris la capacité d’examiner des documents classifiés. Le bureau du premier ministre a déclaré qu’il s’attend à ce que Johnston termine son mandat le 31 octobre 2023.

La décision Johnston intervient dans un environnement politique houleux: experts

Les experts disent qu’une enquête permettrait une conversation détaillée et transparente sur le type de menace auquel le Canada est réellement confronté.

« La façon dont la conversation a évolué au cours des derniers mois a vraiment aggravé et créé des divisions partisanes plus marquées dans le pays », a déclaré Artur Wilczynski, chercheur principal à l’Université d’Ottawa.

« Cela, à mon avis, n’a pas contribué à une défense efficace de la démocratie canadienne et n’a pas contribué à une réponse gouvernementale efficace aux menaces d’ingérence étrangère. »

Wilczynski, qui a passé plus de 30 ans dans la fonction publique à travailler sur les questions de politique étrangère, de renseignement, de sécurité et de défense, a déclaré qu’une enquête aiderait à ramener la conversation sur les détails de la menace d’ingérence étrangère elle-même et sur la façon dont le Canada devrait se positionner pour combattre cette menace.

L’expert en sécurité nationale et ancien fonctionnaire Artur Wilczynski a déclaré qu’une enquête aiderait le Canada à déterminer comment il devrait se positionner pour lutter contre l’ingérence étrangère. (Mathieu Thériault/CBC)

Le SCRS met en garde depuis des années contre l’ingérence étrangère dans ses rapports annuels, mais le sujet n’est pas devenu une controverse politique avant les articles des médias, qui citent des sources de sécurité nationale au début de cette année.

« Malgré diverses tentatives des responsables pour parler d’ingérence étrangère, la seule chose qui a suscité une véritable conversation fondamentale sur l’ingérence étrangère, ce sont les fuites illégales », a déclaré Wilczynski.

Wesley Wark, chercheur principal au Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale, a déclaré que la controverse et les appels à une enquête publique ont mis la pression sur le gouvernement libéral.

« Cela a créé un énorme drame politique pour le gouvernement libéral et l’a mis sur la défensive, certainement », a déclaré Wark.

« Le gouvernement libéral a eu du mal à dresser un portrait convaincant des actions et des politiques qu’il a prises pour répondre avec force à l’ingérence étrangère. Il a clairement fait certaines choses, mais cela n’a pas été suffisant. »

Wark a déclaré que Johnston avait un lourd fardeau à porter.

« Johnston a été poussé devant ce problème. Et il prendra la chaleur. »