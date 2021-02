Johnson trace une voie prudente pour mettre fin au verrouillage de Covid au Royaume-Uni

LONDRES – La Grande-Bretagne, durement touchée par le coronavirus mais étonnamment réussie dans la course à la vaccination de son peuple, s’est lancée lundi dans une nouvelle phase plus prometteuse de la pandémie, alors que le Premier ministre Boris Johnson a annoncé un plan étape par étape pour rouvrir l’économie , à commencer par les écoles le 8 mars. «À chaque étape», a déclaré M. Johnson dans une allocution à la Chambre des communes, «nos décisions seront guidées par des données et non par des dates.» La «feuille de route» tant attendue de M. Johnson était destinée à mettre un pays épuisé sur la voie de la normalité après qu’une variante très contagieuse du virus ait surchargé des infections, rempli des lits d’hôpital et déclenché un troisième verrouillage national. Selon le plan du gouvernement, les gens seront autorisés à socialiser à l’extérieur d’ici la fin du mois de mars. Mais les magasins de détail et les gymnases en Angleterre resteront fermés pendant deux semaines après cela – et la plupart des pubs et restaurants plus longtemps encore, ce qui signifie que, dans la pratique, la vie ne changera pas beaucoup pour des millions de Britanniques avant le printemps.

Avec des cas et des admissions à l’hôpital en forte baisse, et avec plus d’un quart de la population ayant reçu un premier vaccin, M. Johnson a déclaré que le moment était venu d’assouplir certaines restrictions. Mais il a averti qu’il agirait lentement, disant qu’il voulait que ce soit le dernier verrouillage que la Grande-Bretagne doit endurer. «Nous entreprenons ce que j’espère et je crois être un voyage à sens unique vers la liberté», a déclaré M. Johnson. «Et ce voyage est rendu possible par le rythme du programme de vaccination.» Pour M. Johnson, l’approche par étapes vise à éviter les erreurs de l’année dernière, lorsqu’il a souvent imposé des restrictions trop tard et les a levées trop tôt. Dans le processus, il a testé la patience du public avec des inversions brusques, des messages mitigés et des verrouillages en série – dont aucun n’a épargné la Grande-Bretagne du plus grand nombre de morts en Europe.

Maintenant, il fait face à un problème différent. Son gouvernement ayant injecté un vaccin à plus de 17 millions de personnes – et se fixant un nouvel objectif de vaccination de tous les adultes d’ici la fin juillet – M. Johnson sera soumis à une pression extrême pour rouvrir complètement l’économie, qui a également subi plus de dégâts que presque. tout autre en Europe.