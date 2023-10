Le président nouvellement élu Mike Johnson (R-La.) a déclaré dimanche qu’un projet de loi autonome pour l’aide à Israël serait présenté à la Chambre cette semaine, indiquant que la demande d’aide du président Biden à l’Ukraine serait encore retardée.

« Nous allons présenter cette semaine à la Chambre un projet de loi distinct sur le financement d’Israël. Je sais que nos collègues, nos collègues républicains au Sénat, ont une mesure similaire », a déclaré Johnson dans une interview sur « Sunday Morning Futures » de Fox News.

« Nous pensons qu’il s’agit d’un besoin pressant et urgent. Il se passe beaucoup de choses dans le monde et nous devons y remédier », a-t-il poursuivi. “Et nous allons. Mais à l’heure actuelle, ce qui se passe en Israël retient immédiatement l’attention. Et je pense que nous devons séparer cela et le faire passer.

Johnson et d’autres dirigeants du Congrès ont rencontré le président Biden la semaine dernière à la Maison Blanche, où il a suggéré à Biden de répartir la demande de budget supplémentaire de 100 milliards de dollars entre l’aide à l’Ukraine et à Israël, compte tenu du consensus global des républicains de la Chambre, dont certains ont a remis en question une aide supplémentaire à Kiev.

Johnson a déclaré qu’il pensait qu’un programme d’aide réservé uniquement à Israël bénéficierait d’un soutien bipartite à la Chambre et au Sénat.

“Mon intention n’est pas d’utiliser cela à des fins de jeu politique partisan”, a déclaré Johnson. “C’est une affaire très sérieuse.”

Le président de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, Michael McCaul (Républicain du Texas), a également suggéré dimanche qu’un projet de loi sur l’aide à Israël uniquement pourrait être présenté cette semaine, tandis que l’aide aux autres pays en conflit ferait l’objet d’une mesure distincte.

“Je pense que ce que nous allons faire, parce que le besoin est si urgent maintenant en Israël, c’est de commencer par Israël d’abord et ensuite de traiter avec l’autre”, a déclaré McCaul dans une interview sur “Fox News Sunday” de Fox News.

“En tant que mesure distincte, nous l’aurons à la Chambre cette semaine”, a poursuivi McCaul. « …Mais nous ne pouvons pas oublier les autres adversaires liés à l’Iran, qui sont à l’origine des problèmes en Israël, à savoir la Russie, l’Ukraine et l’Europe, ainsi que la menace que représente la Chine pour le Pacifique. Et enfin… le plus important pour moi et mes électeurs, la frontière elle-même.

Biden a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il demanderait au Congrès d’adopter une demande de financement d’urgence d’environ 100 milliards de dollars, dont 61 milliards de dollars pour l’Ukraine, 14 milliards de dollars pour la défense d’Israël, ainsi que 14 milliards de dollars pour le personnel et les opérations à la frontière américano-mexicaine, 10 milliards de dollars pour la défense d’Israël. l’aide humanitaire et 2 milliards de dollars pour l’assurance de la sécurité dans la région Indo-Pacifique.

Les États-Unis ont largement soutenu la lutte d’Israël contre le groupe militant Hamas, qui a lancé une incursion sanglante en Israël au début du mois qui a fait plus de 1 400 morts parmi les Israéliens. Depuis, Israël a bombardé Gaza, suscitant des inquiétudes quant à une crise humanitaire pour les près de 2,3 millions de Palestiniens vivant dans le territoire assiégé.

Johnson, qui a été élu 56e président de la Chambre mercredi dernier, a déclaré qu’il avait appelé la Maison Blanche lors de la réunion de la semaine dernière à diviser la demande de financement, craignant que les républicains ne soutiennent pas un paquet ukrainien.

Le financement de l’Ukraine a été une source de controverse pour certains républicains de la Chambre, qui ont insisté pour que l’aide à Kiev ne soit pas incluse dans le financement provisoire à court terme adopté fin septembre pour maintenir le gouvernement ouvert. Johnson lui-même a voté contre le projet de loi de financement provisoire ainsi que contre les multiples programmes d’aide à l’Ukraine au cours de l’année écoulée.

La Chambre se dirige vers une autre date limite de financement gouvernemental en novembre, à moins qu’elle ne parvienne à adopter un autre projet de loi de financement provisoire, une mesure que Johnson a déclaré qu’il envisagerait si la Chambre avait besoin de plus de temps.

La Chambre basse a été paralysée pendant plus de trois semaines ce mois-ci à la suite de l’éviction historique de l’ancien président Kevin McCarthy (R-Calif), tandis que le Parti républicain de la Chambre avait du mal à rassembler des soutiens autour d’un seul candidat.