Johnson subit une pression croissante sur le crédit universel alors que le groupe des députés conservateurs du nord met en garde contre la coupe

Boris Johnson fait face à une résistance croissante face aux plans visant à réduire l’augmentation du crédit universel de 20 £ par semaine, alors qu’un groupe de députés conservateurs du Nord a averti le gouvernement qu’il « entraverait » la reprise économique.

Décrivant les paiements d’urgence comme une « bouée de sauvetage » pour les personnes pendant la pandémie de Covid-19, le Northern Research Group (NRG), représentant une cinquantaine de députés, a de nouveau appelé les ministres à maintenir l’augmentation en place.

Cela survient au milieu du malaise croissant des conservateurs face à la réticence du n ° 10 et du Trésor à prolonger la mesure – introduite pour la première fois au début de la pandémie – au-delà de septembre, malgré l’impact de la crise qui continue de se répercuter.

Un ancien ministre du cabinet a déclaré L’indépendant cette décision blesserait « beaucoup, beaucoup de familles » et risquerait de « ressusciter de vieux fantômes » sur les perceptions de l’attitude des conservateurs envers la pauvreté.

Cherchant à capitaliser sur l’inquiétude au sein des rangs conservateurs et à empêcher la coupe de se poursuivre, le parti travailliste a également déclaré qu’il « utiliserait tous les mécanismes parlementaires disponibles » pour forcer un vote à la Chambre des communes lorsque les députés reviendront des vacances d’été.

Rishi Sunak, le chancelier, a annoncé une prolongation de six mois du relèvement du budget en mars après avoir fait face à d’intenses pressions de la part des militants et des députés de tous les horizons politiques, y compris le NRG.

Mais avec le gouvernement confirmant cette semaine que le paiement accru serait « progressivement supprimé » à partir de septembre, a déclaré un porte-parole du NRG. L’indépendant: «Cette amélioration a sauvé la vie de nombreuses personnes pendant la pandémie.

« Maintenir le soulèvement n’est pas un jeu à somme nulle pour le gouvernement. Beaucoup de personnes bénéficiant du crédit universel travaillent ou veulent travailler et nous ne devrions pas leur tirer l’herbe sous les pieds ».

S’exprimant plus tôt cette semaine, la secrétaire au travail et aux retraites, Therese Coffey, a confirmé que l’augmentation serait « supprimée » à partir de septembre et a déclaré qu’une décision collective avait été prise pour « mettre fortement l’accent sur la mise au travail des gens » alors que les restrictions s’assouplissaient.

Le Premier ministre a également fait écho au commentaire, ajoutant : « Si vous faites un choix entre plus d’aide sociale ou de meilleurs emplois mieux rémunérés, je vais opter pour de meilleurs emplois mieux rémunérés. »

Le porte-parole de NRG a ajouté : « Les effets des restrictions sur les coronavirus ont été ressentis de manière disproportionnée par le Nord. Nous sommes confinés depuis plus longtemps que toute autre région du pays. C’est pourquoi nous avons constaté un taux de croissance si rapide des nouvelles créances privées universelles.

«Cette amélioration va de pair avec la reprise du gouvernement axée sur l’emploi en soutenant les gens de la bonne manière. Y mettre fin maintenant ne ferait qu’entraver la reprise économique à venir ».

L’appel du groupe représentant les députés conservateurs du nord intervient après que six anciens secrétaires conservateurs du travail et des retraites, dont Iain Duncan Smith, aient écrit au gouvernement pour demander instamment que le relèvement, introduit par les ministres à titre de mesure temporaire, soit mis sur une « base permanente ».

Parler à L’indépendant, Stephen Crabb, l’un des anciens ministres qui a signé la lettre à la chancelière, a déclaré que « les preuves sont assez claires et accablantes, c’est qu’il s’agit d’une mesure qui nuira à de très nombreuses familles ».

« Le gouvernement doit reconnaître que ce sera une conséquence pour nous de supprimer cette augmentation de 20 £, ce sera que nous ajouterons aux chiffres de la pauvreté de ce pays », a-t-il ajouté.

Interrogé sur le message que la suppression de l’augmentation enverrait au pays, M. Crabb a répondu: « Nous avons traversé une année où le pays semble avoir vraiment apprécié la solidarité et apprécié et reconnu l’importance des dépenses collectives pour défendre la société, que ce soit la santé publique , ou protéger les revenus des gens.

«Je ne pense pas que parce que nous sommes vaccinés maintenant et que la gravité de la pandémie semble reculer, je ne pense pas que ces sentiments dans la société disparaîtront.

« Je ne pense pas que nous soyons en 2014-15, je pense que le gouvernement doit faire très attention à ne pas ressusciter de vieux fantômes en ce qui concerne les perceptions du Parti conservateur et nos attitudes à l’égard de la pauvreté et des pauvres. »





Le gouvernement doit faire attention à ne pas pénaliser les plus pauvres de la société Dan Poulter, député conservateur

Dan Poulter, député conservateur de Central Suffolk et d’Ipswich North, a déclaré qu’un certain nombre de ses collègues étaient préoccupés par la réduction, déclarant : « Le gouvernement doit veiller à ne pas pénaliser les plus pauvres de la société lorsqu’il prend les mesures nécessaires pour équilibrer les comptes et payer le prix de la pandémie. Nous verrons quelles sont les propositions complètes et j’espère que nous aurons la chance de voter sur elles. »

Un autre député conservateur a insisté : « Le gouvernement ne devrait pas supprimer la majoration de 20 £. Le besoin demeure.

Pour le parti travailliste, le secrétaire au travail parallèle et aux retraites Jonathan Reynolds a qualifié la décision de supprimer la mesure à l’automne de « économiquement et moralement répréhensible », affirmant qu’elle réduirait les prestations de sécurité sociale au Royaume-Uni au plus bas niveau réel depuis 30 ans.

« Je dirais au gouvernement s’il est absolument sûr que c’est la bonne chose à faire, mettez-le aux voix », a-t-il déclaré. L’indépendant. « Mettez-la aux voix au Parlement et défendez les arguments qu’ils essaient de défendre. »

Mais en l’absence du gouvernement d’accord pour un vote, M. Reynolds a ajouté : « Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour obtenir un vote au Parlement. »

« De toute évidence, avec l’opposition, les contraintes existent en termes de quand on nous propose des journées d’opposition – nous n’avons pas d’offre actuellement en place, mais nous allons faire tout ce que nous pouvons. Si le gouvernement est confiant dans leur cas, qu’ont-ils à craindre ? »

Le parti espère qu’il bénéficiera d’un débat de la journée de l’opposition lorsque les députés reviendront des vacances d’été en septembre afin de mettre en évidence le problème quelques semaines seulement avant que le soulèvement ne soit coupé.

Bien que la tactique ne soit pas contraignante, elle créerait un casse-tête politique pour le gouvernement, les députés conservateurs étant obligés de voter à la Chambre des communes pour décider de prolonger ou de mettre fin aux paiements, d’une valeur de plus de 1 000 £ par an, pour certains des revenus les plus bas. familles en Bretagne.

S’exprimant devant le comité de liaison des Communes mercredi, et insisté pour savoir si le gouvernement réexaminerait la réduction avant septembre, M. Johnson a répondu: « Bien sûr, je garde tout sous contrôle constant, mais je vous ai donné une idée assez claire de ce que mon instinct sont ».