Johnson s’oppose à l’accord frontalier pour débloquer l’aide à l’Ukraine, défiant Biden

Un groupe de républicains et de démocrates du Sénat ainsi que des responsables de l’administration Biden ont fait des progrès substantiels ces dernières semaines vers un compromis qui réprimerait la migration à la frontière sud-ouest et débloquerait un soutien pour une nouvelle ronde d’argent pour l’Ukraine. Mais les Républicains de la Chambre se sont opposés à l’accord émergent, qui a rendu furieux la base d’extrême droite du parti, arguant qu’une répression plus sévère était nécessaire.

Autre indication démontrant qu’ils ne sont pas d’humeur à faire des compromis, les dirigeants républicains de la Chambre des représentants ont prévu un vote mercredi sur une résolution dénonçant ce qu’ils appellent les « politiques d’ouverture des frontières » de M. Biden et l’appelant à y mettre fin.

« La frontière est une catastrophe, et il faut y remédier », a déclaré mercredi M. Johnson. “Vous allez voir les Républicains de la Chambre se lever et se battre sur cette colline parce que c’est important pour le pays.”

Le groupe bipartisan de sénateurs a accepté des mesures visant à rendre plus difficile pour les migrants la demande d’asile après avoir traversé la frontière, et a élargi les pouvoirs de détention et d’expulsion. Mais les négociations se heurtent à un obstacle : la limitation du pouvoir de libération conditionnelle, que l’administration utilise pour permettre à certains migrants qui ont tenté d’entrer illégalement aux États-Unis de rester dans le pays et de travailler jusqu’à ce que leur cas puisse être entendu par un tribunal de l’immigration.

M. Johnson a suggéré qu’un accord frontalier, même s’il répondait à toutes les exigences des républicains, pourrait ne pas suffire à gagner leur soutien au financement de l’effort de guerre de l’Ukraine contre la Russie. Il a insisté pour que l’administration fournisse d’autres garanties et mesures de responsabilisation.