Johnson Smith discute avec les responsables américains du dernier avis aux voyageurs | Nouvelles

La ministre des Affaires étrangères Kamina Johnson Smith s’est entretenue avec des responsables américains au milieu de ce qu’elle a décrit comme des inquiétudes de la Jamaïque concernant la portée et l’étendue de l’avis aux voyageurs récemment émis par Washington aux Américains qui ont l’intention de visiter l’île.

Dans un communiqué de presse jeudi soir, Johnson Smith a déclaré qu’elle s’était entretenue avec l’ambassadeur américain en Jamaïque, Nick Perry, et d’autres responsables de l’ambassade américaine “pour interroger les questions détaillées dans l’avis”.

Les États-Unis, dans leur dernier avis aux voyageurs, ont exprimé leur inquiétude concernant la criminalité et la capacité de l’île à fournir des soins de santé de qualité aux visiteurs américains.

On a dit aux Américains que les services d’urgence et les soins hospitaliers variaient à travers la Jamaïque et que les délais de réponse et la qualité des soins pouvaient différer des normes américaines.

Le gouvernement américain a déclaré que les hôpitaux publics jamaïcains manquent de ressources et ne peuvent pas toujours fournir des soins de haut niveau ou spécialisés.

Cependant, Johnson Smith a déclaré que « le gouvernement de la Jamaïque est déçu que le langage utilisé ne reflète pas les progrès significatifs de notre pays ».

Elle a noté que l’amélioration de la santé et de la sécurité continue de figurer parmi les priorités du gouvernement.

Le Parti national populaire d’opposition a également fait part de ses inquiétudes concernant cet avis, affirmant qu’il s’agit d’un signal d’alarme pour tous les Jamaïcains quant à l’état du système de santé.

DÉCLARATION COMPLÈTE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES :

Ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, sénateur l’hon. Kamina Johnson Smith a exprimé ses inquiétudes quant à la portée et à l’étendue de l’avis aux voyageurs récemment émis par le gouvernement des États-Unis à l’intention de ses citoyens qui ont l’intention de visiter l’île.

Le ministre des Affaires étrangères s’est entretenu cet après-midi avec Son Excellence N. Nicholas Perry, ambassadeur des États-Unis en Jamaïque, et des responsables de l’ambassade américaine, pour interroger les questions détaillées dans l’avis.

Au cours de la réunion, le ministre Johnson Smith a souligné les améliorations significatives enregistrées en matière de sécurité et de soins de santé, reconnaissant le haut niveau de coopération entre la Jamaïque et les États-Unis pour résoudre certains des problèmes énumérés.

« Malgré notre souci de la sécurité de tous les visiteurs de notre île, et même si nous comprenons que le classement général de la Jamaïque ne s’est pas détérioré dans ce dernier avis, le gouvernement de la Jamaïque est déçu que le langage utilisé ne reflète pas la position de notre pays. des progrès significatifs », a déclaré le ministre Johnson Smith.

« Ces dernières années, le gouvernement a plus que doublé ses investissements pour renforcer notre capacité à lutter contre la criminalité et les problèmes liés à la santé sur l’île, au profit de nos citoyens et de tous ceux qui souhaitent visiter la Jamaïque. Nous accomplissons de sérieux progrès, même s’il nous reste encore beaucoup à faire pour réaliser tout ce que nous souhaitons réaliser. Il n’est pas anodin que la Jamaïque ait enregistré une baisse de plus de 20 pour cent des crimes graves, ainsi que de fortes améliorations en matière d’arrestations et de poursuites. Le gouvernement a également amélioré les infrastructures et les ressources humaines et continue d’accroître sa capacité à fournir de meilleurs soins de santé », a poursuivi le ministre Johnson Smith.

Le ministre a indiqué que l’amélioration de la santé et de la sécurité continue de figurer parmi les priorités du gouvernement et que l’engagement se poursuivrait également avec les États-Unis et d’autres partenaires de développement dans ces domaines et dans d’autres domaines critiques, ainsi que sur la question de la révision de l’avis.

Elle a souligné en conclusion que l’avis aux voyageurs intervient après qu’une récente enquête Gallup a révélé que la Jamaïque était l’un des endroits les plus sûrs de la région de l’Amérique latine et des Caraïbes pour les visiteurs, et que la Jamaïque continue d’accueillir un nombre croissant de touristes qui profitent de vacances en toute sécurité.

En mai 2023, la Jamaïque avait enregistré un afflux de plus de 1,5 million de visiteurs sur l’île. En août, la Jamaïque a également été reconnue lors des World Travel Awards Caribbean et du America’s Gala 2023, comme la principale destination de voyage des Caraïbes.

Entre-temps, le ministre de la Santé et du Bien-être, l’honorable Christopher Tufton, a réitéré les progrès importants réalisés dans la prestation des services de santé au pays.

« Nous nous sommes continuellement engagés à investir dans les infrastructures ; accroître les compétences techniques de notre personnel et réformer en profondeur l’organisation et le développement de nos professionnels de la santé pour fournir des services avec soin et compassion. Nous continuons de lancer un appel à la collaboration en matière de formation des travailleurs de la santé, compte tenu du recrutement massif de notre personnel sur d’autres marchés mondiaux, notamment aux États-Unis. Le pays est bien entendu ouvert au dialogue avec nos partenaires internationaux pour renforcer le système de santé jamaïcain », a déclaré le ministre de la Santé.

