Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, s’est engagé dimanche à aller de l’avant avec un programme d’aide de 14,5 milliards de dollars pour Israël lorsque la Chambre reviendra plus tard cette semaine, selon des sources lors de sa première conférence téléphonique avec le Parti républicain depuis son accession au poste le plus élevé.

La décision de Johnson de proposer un projet de loi de financement autonome pour Israël, dont il a déclaré que les membres seraient entièrement payés, et de le détacher de l’aide à l’Ukraine, déclenchera une confrontation avec le Sénat contrôlé par les démocrates et la Maison Blanche, qui préfèrent lier les deux questions, étant donné que l’aide à l’Ukraine à elle seule est confrontée à un cheminement incertain au sein de la Chambre dirigée par le Parti républicain. Johnson a déclaré à CNN la semaine dernière qu’il soutenait l’aide à l’Ukraine mais qu’il avait besoin de « conditions ».

La première semaine de la Chambre dirigée par Johnson intervient alors que le financement gouvernemental devrait s’épuiser le mois prochain, mettant en place un test immédiat de la capacité du républicain de Louisiane à proposer des projets de loi de crédits et d’aide à Israël, dans un contexte de pression pour des motions ciblant des législateurs spécifiques.

Au cours de la conférence téléphonique de dimanche, des sources affirment que le leader de la majorité parlementaire, Steve Scalise, a expliqué aux membres tout le programme de la semaine – la Chambre revenant pour les votes mercredi soir – tandis que le whip du GOP, Tom Emmer, a souligné l’importance de la présence.

La direction a besoin de tous les membres à Washington cette semaine, qui était initialement censée être une semaine de vacances, en partie parce qu’ils pourraient avoir des votes serrés.

En plus des projets de loi de dépenses, la Chambre devra également envisager diverses mesures visant à punir certains législateurs, y compris une résolution visant à expulser le représentant du Parti républicain de New York, George Santos, qui a plaidé non coupable vendredi devant un tribunal fédéral. 10 accusations alléguant qu’il avait volé l’identité des donateurs et accumulé des milliers de dollars en frais frauduleux sur leurs cartes de crédit, entre autres infractions.

Également sur la table cette semaine : une résolution visant à censurer la représentante démocrate du Michigan, Rashida Tlaib, et une résolution visant à censurer la représentante républicaine de Géorgie, Marjorie Taylor Greene. Ces censures, autrefois rares et généralement utilisées pour les infractions les plus graves, sont désormais de plus en plus utilisées.

Johnson n’a pas dit comment il pensait que les Républicains devraient gérer l’effort d’expulsion de Santos, mais il semblait se méfier de l’effort de censure de Tlaib, qui a déclenché un bras de fer avec les Démocrates.

Johnson a déclaré aux membres républicains « nous devrions combattre les démocrates sur la politique », ont déclaré des sources lors de l’appel.