Johnson s’en prend à Truss pour la fracturation alors qu’il confirme un soutien de 700 millions de livres sterling pour la centrale nucléaire

Boris Johnson a dénoncé les plans de fracturation hydraulique de son successeur prévu, Liz Truss, alors qu’il confirmait un financement gouvernemental de 700 millions de livres sterling pour un projet de nouvelle centrale nucléaire à Sizewell dans le Suffolk.

Le chef de file conservateur a promis de lever un moratoire sur la technologie controversée dans le cadre d’une campagne visant à améliorer la sécurité de l’approvisionnement énergétique du Royaume-Uni à la suite de la flambée des prix du gaz provoquée par l’invasion russe de l’Ukraine.

Mais dans son dernier discours politique avant de quitter le 10 Downing Street mardi, M. Johnson a déclaré qu’il était “douteux” que la fracturation hydraulique soit une “panacée” et a averti le nouveau Premier ministre de ne pas “mettre tous nos œufs dans ce panier particulier”.

Il a plutôt exhorté son successeur à poursuivre ses projets de huit réacteurs nucléaires et d’investissements majeurs dans l’éolien offshore.

Le feu vert pour Sizewell C est venu alors que le Fonds monétaire international (FMI) a averti que la flambée des prix de l’énergie frappe plus durement les budgets des ménages britanniques que tout autre pays d’Europe occidentale.

Le ménage britannique moyen perdra 8,3% de son pouvoir d’achat total en factures d’énergie cette année, contre 4% en Allemagne ou en Espagne, a constaté l’organisme économique mondial, qui a blâmé la dépendance inhabituellement élevée de la Grande-Bretagne au gaz pour le chauffage domestique et la production d’électricité. .

Et l’impact de la hausse des prix est “particulièrement biaisé” au Royaume-Uni vers les ménages les plus pauvres, a déclaré Oya Celasun du FMI.

Les 10 % les plus pauvres des ménages britanniques devraient consacrer 17,8 % de leur budget à l’énergie en 2022, contre seulement 6,1 % pour les 10 % les plus riches. La différence de 11,7 points de pourcentage dépasse de loin l’écart de 3,9 points entre riches et pauvres prévu pour la France et de 2,5 points pour les Pays-Bas.

Une alliance de 48 organisations caritatives a envoyé une lettre ouverte avertissant d’un “tsunami de besoin” causé par la crise du coût de la vie et appelant les ministres à fournir un soutien financier “urgent et significatif” aux plus vulnérables.

Les patrons de l’organisation caritative ont déclaré qu’une “crise économique d’une ampleur jamais connue depuis des décennies” poussera beaucoup de ceux qui ont auparavant réussi à joindre les deux bouts dans la pauvreté et plongera ceux qui luttent actuellement dans le “désespoir”.

“Nous appelons le gouvernement à fournir de toute urgence un soutien financier significatif à ceux qui en ont le plus besoin, directement aux ménages et par le biais des systèmes de prestations qui existent déjà pour fournir un soutien”, ont-ils déclaré.

M. Johnson s’est dit confiant que le nouveau Premier ministre qui lui succédera mardi fournira des “sommes substantielles” pour soutenir ceux qui sont touchés par la crise énergétique provoquée par “l’attaque kamikaze contre l’économie mondiale” de Poutine.

“Bien sûr, il y aura plus d’argent à venir, celui qui me succèdera dans les mois à venir – des sommes substantielles, c’est absolument clair”, a déclaré le Premier ministre, qui s’est moqué d’avoir suggéré que les gens pourraient investir 20 £ dans une nouvelle bouilloire pour économiser £ 10 par an sur les factures.

Mais il n’y avait aucun autre détail des candidats à la direction Rishi Sunak ou Liz Truss sur aucun paquet, bien que la favorite Mme Truss ait promis une aide immédiate et “robuste” pour ceux qui font face à des factures inabordables.

Le chancelier Nadhim Zahawi a confirmé que le Trésor élaborait des options pour le nouveau Premier ministre, qui comprendraient un programme industriel pour un fonds gouvernemental destiné à indemniser les entreprises pour la retenue des factures nationales, qui devrait actuellement atteindre une moyenne de 3 549 £ en octobre.

Mme Truss s’est prononcée lors de la campagne électorale contre les fermes solaires à la campagne et a déclaré qu’elle autoriserait la fracturation là où elle était soutenue par les communautés locales.

Mais M. Johnson a insisté sur le fait que les énergies renouvelables, aux côtés du nucléaire, étaient la clé pour résoudre la dépendance du Royaume-Uni vis-à-vis des combustibles fossiles importés.

“Je dis à tous ceux qui pensent que les hydrocarbures sont la seule réponse et que nous devrions faire de la fracturation hydraulique et tout ça : l’éolien offshore est maintenant la forme d’électricité la moins chère dans ce pays”, a-t-il déclaré. “L’éolien offshore est neuf fois moins cher que le gaz.”

Il a déclaré que l’argent de l’État pour Sizewell devrait permettre aux développeurs EDF de faire passer le projet “sur la ligne” dans les semaines à venir, bien que le feu vert final appartiendra à son successeur l’année prochaine.

L’échec de la Grande-Bretagne à construire de nouvelles centrales depuis 1995 signifie que le Royaume-Uni ne tire que 15% de son électricité du nucléaire, contre 70% en France, a-t-il déclaré.

Mais le Premier ministre a été court-circuité alors qu’il tentait de rejeter la responsabilité des retards dans le remplacement du réseau nucléaire vieillissant du Royaume-Uni sur la “myopie” des précédents gouvernements travaillistes. Ed Miliband a souligné que les administrations dirigées par les conservateurs n’avaient pas procédé à 10 sites avec le feu vert de Gordon Brown en 2009.

Les syndicats ont déclaré que le soutien de l’État à la centrale de 30 milliards de livres sterling de 3,2 gigawatts aurait dû être accordé il y a longtemps pour des raisons d’emploi et de sécurité énergétique.

Simon Coop, responsable de l’énergie chez Unite, a déclaré: “Même aujourd’hui, rien ne garantit que ce projet progressera en 2023 car la décision de Boris Johnson devra être ratifiée par le prochain Premier ministre.

“Là où nous avions besoin de certitude et d’une feuille de route claire pour la sécurité énergétique, nous avons eu plus de gaufres, plus de mots creux de Boris Johnson.”

Et le secrétaire national du GMB, Andy Prendergast, a déclaré: “La décision d’aujourd’hui est un pas tardif dans la bonne direction – mais cela aurait dû arriver il y a des années.”

M. Johnson a été accueilli sur le site de Sizewell par des manifestants opposés aux perturbations et aux dommages environnementaux qu’ils attendent du projet de construction massif.

Le groupe Together Against Sizewell C (TASC) a lancé des poursuites judiciaires pour ce que ses avocats qualifient d'”erreurs juridiques fondamentales… en ce qui concerne l’eau, les alternatives à l’énergie nucléaire, la faune locale et le changement climatique” dans la décision d’accorder l’approbation.

Le scientifique en chef de Greenpeace UK, Doug Parr, a déclaré que les 700 millions de livres sterling annoncés pour Sizewell C ne feraient rien pour réduire les factures d’énergie cet hiver et seraient mieux dépensés pour des énergies renouvelables propres “au lieu d’être jetés sur le feu de joie financier à combustion lente qu’est EDF”.

Mais le directeur général de la Nuclear Industry Association, Tom Greatrex, a salué l’engagement de financement, affirmant qu’il aiderait à “réduire le gaz, à réduire les factures et à créer des emplois stables, sûrs et bien rémunérés pour les habitants de tout le pays”.