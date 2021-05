Johnson se rend à Hartlepool et évoque le succès du sondage sur le «  rebond  » de Covid

Boris Johnson a crédité le rebond de Covid du Royaume-Uni pour les succès conservateurs lors des élections de jeudi, notamment en capturant Hartlepool pour la première fois depuis les années 1960.

Dans sa première réponse publique aux élections, le Premier ministre a salué les premiers résultats comme «très encourageants».

Et il a révélé qu’il devait se rendre à Hartlepool plus tard dans la journée pour célébrer avec la nouvelle députée conservatrice Jill Mortimer de la ville balnéaire du nord-est.

S’exprimant lors d’une visite dans un centre de formation Severn Trent à Coventry, le Premier ministre a déclaré: «Les résultats arrivent depuis ce matin et il y a clairement beaucoup plus à faire, et il est tôt, mais c’est un ensemble de résultats très encourageants. loin.

«Je pense que c’est vraiment parce que nous nous sommes concentrés, en tant que gouvernement, sur nos priorités, les priorités de la population, et que nous avons rebondi de la pandémie autant que nous le pouvons pour la surmonter.

M. Johnson a déclaré que les 500 jeunes stagiaires recrutés par Severn Trent dans le cadre du programme Kickstart du gouvernement étaient un exemple de «ce que tout le monde veut voir au fur et à mesure que nous progressons vers la fin de la feuille de route – en veillant vraiment à ce que les gens travaillent, faire rebondir l’économie très, très fortement d’une manière dont je sais que ce sera le cas ».