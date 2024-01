Johnson se fait écraser par Biden et le Parti républicain du Sénat sur l’Ukraine et la frontière

Le président Biden et les dirigeants des deux partis au Congrès intensifient la pression sur le président Mike Johnson (R-La.) pour qu’il accepte un accord attendu sur le financement de l’Ukraine et la sécurité des frontières, avertissant que la sécurité nationale est en danger sans action du Congrès.

Lors d’une réunion à la Maison Blanche mercredi, des experts en sécurité ont informé Johnson et d’autres dirigeants de la situation désastreuse à laquelle est confrontée l’Ukraine. La directrice du renseignement national, Avril Haines, et le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, figuraient parmi les personnes présentes.

Le paquet imminent comprend également un financement pour Israël et la région Indo-Pacifique, deux autres points chauds où les inquiétudes américaines augmentent.

Les législateurs affirment que l’intention était de souligner que le Congrès manque de temps pour adopter un texte supplémentaire d’urgence et que le principal public visé était Johnson, qui s’est opposé à l’accord frontalier émergent du Sénat sous la pression des conservateurs lors de sa propre conférence.

La Maison Blanche et les dirigeants du Congrès, dont le chef républicain du Sénat Mitch McConnell (R-Ky.), intensifient leur engagement avec Johnson après qu’il ait versé de l’eau sur les négociations sur la sécurité des frontières ce week-end.

Johnson a publié samedi un résumé de l’accord sur Fox News, qui indiquait qu’il inclurait une augmentation du nombre de cartes vertes et autoriserait jusqu’à 5 000 migrants par jour à entrer aux États-Unis.

“Absolument pas”, a écrit Johnson au-dessus du graphique d’information.

Le président de la Chambre, Mike Johnson, de Los Angeles, deuxième à droite, flanqué de gauche à droite, le représentant Mike Turner, R-Ohio, le représentant Mike Rogers, R-Ala., et le représentant Mike McCaul, R-Texas., s’adresse à journalistes devant l’aile ouest de la Maison Blanche à Washington, le mercredi 17 janvier 2024, à la suite de leur rencontre avec le président Joe Biden. (Photo AP/Susan Walsh)

Le président a ensuite doublé ses critiques mercredi matin, déclarant aux journalistes : « Je ne pense pas que le moment soit venu de procéder à une réforme globale de l’immigration, car nous savons à quel point cela est compliqué. »

Il a demandé plus de temps pour que les négociations se déroulent et a présenté un autre argument en faveur du HR 2, le Secure the Border Act, que la Chambre a adopté en mai sans aucun vote démocrate.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer (DN.Y.), a cependant qualifié ce projet de loi de « non démarreur » au Sénat.

Les dirigeants du Sénat se sentent de plus en plus confiants quant à la finalisation d’un plan de financement et de sécurité des frontières pour l’Ukraine dans les prochains jours, mais reconnaissent qu’ils ne savent pas si le projet pourra être adopté par la Chambre.

“Je ne sais pas ce que la Chambre fera, mais ce sur quoi nous travaillons, c’est d’essayer d’obtenir du Sénat un ensemble de mesures traitant de la sécurité nationale et de la sécurité des frontières de manière crédible”, a déclaré McConnell mercredi.

McConnell a déclaré aux journalistes qu’il s’attend à ce que le programme de dépenses d’urgence en matière de sécurité nationale, qui comprendrait des réformes de la sécurité des frontières, soit soumis au Sénat la semaine prochaine.

Johnson semblait toujours sceptique après la réunion de la Maison Blanche, faisant part de ses inquiétudes quant à la perspective d’un engagement à durée indéterminée envers l’Ukraine.

“Nous avons besoin de réponses aux questions sur la stratégie, sur la fin du jeu”, a-t-il déclaré.

Il a également souligné que la sécurité des frontières est aussi importante que les autres préoccupations en matière de sécurité nationale.

« Nous devons insister pour que la frontière soit la priorité absolue », a-t-il déclaré.

Les critiques républicains de l’accord attendu sur la sécurité à la frontière ukrainienne estiment qu’il ne va pas assez loin pour arrêter le flux de centaines de milliers de migrants à travers la frontière américano-mexicaine.

Mais les responsables de l’administration préviennent qu’attendre plus longtemps pour accorder une aide militaire à l’Ukraine et à Israël aura de graves conséquences.

Ils bénéficient du soutien de McConnell, qui affirme que les États-Unis sont confrontés à la situation internationale la plus grave depuis la chute du mur de Berlin en 1989.

McConnell exhorte ses collègues républicains à ne pas se concentrer uniquement sur la sécurité des frontières, mais à examiner plus largement les besoins urgents du pays en matière de sécurité.

« Le reste du projet de loi est important. On nous tire dessus. Les Houthis tirent sur nos navires, sur les navires commerciaux. Nous avons une guerre en Israël, une guerre en Ukraine. Je suis sûr que les Chinois étaient mécontents du résultat de l’élection présidentielle à Taiwan il y a quelques jours », a-t-il déclaré. “Je pense qu’il est temps d’aller de l’avant avec le supplément, et je prévois qu’il nous sera présenté la semaine prochaine.”

McConnell a également repoussé les critiques du Parti républicain qui soutiennent que les républicains devraient assurer la sécurité des frontières lors des élections de 2024 dans l’espoir d’adopter des réformes plus solides si les républicains s’emparent de la Maison Blanche et du contrôle du Congrès.

Il a averti que les démocrates bloqueraient les réformes de la sécurité aux frontières, même en minorité au Sénat, et qu’il était temps d’agir maintenant.

“L’une des choses que je ne cesse de rappeler à mes membres est que si nous avions un gouvernement républicain à 100 pour cent – ​​président, Chambre, Sénat – nous n’obtiendrons probablement pas un seul vote démocrate” pour la réforme de la sécurité des frontières, a-t-il soutenu. « Il s’agit d’une occasion unique d’accomplir quelque chose dans un gouvernement divisé. »

Le chef de la minorité Mitch McConnell (R-Ky.) prend la parole lors d’un déjeuner politique hebdomadaire au Capitole le mardi 9 janvier 2024. (Allison Robbert)

Le principal adjoint de McConnell, le whip républicain du Sénat John Thune (SD), a déclaré que le temps presse pour aider l’Ukraine. Il a déclaré que la réunion de la Maison Blanche « créerait un sentiment d’urgence autour de la réalisation de ces objectifs, en particulier en ce qui concerne l’Ukraine ».

“Au moins à la Maison Blanche, on a actuellement le sentiment que le temps passe”, a-t-il déclaré.

Le sénateur Josh Hawley (R-Mo.), l’un des nombreux conservateurs du Sénat qui ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’envoi de davantage d’argent à l’Ukraine, a déclaré que le but de la réunion était de « renforcer » Johnson.

« Il s’agit avant tout de faire pression sur le Président. Vous avez trois personnes d’accord – vous avez Biden, Schumer et McConnell tous d’accord. Et puis vous avez Johnson. Je pense clairement qu’il s’agit d’un effort pour le forcer, tout comme ils l’ont fait lors du [defense bill]tout comme ils l’ont fait sur le projet de loi budgétaire », a déclaré Hawley.

En sortant de la Maison Blanche, Johnson a semblé adoucir sa précédente demande selon laquelle le projet de loi sur la sécurité des frontières adopté par la Chambre serait ajouté dans son intégralité au financement de l’Ukraine.

Il a déclaré que les réformes n’avaient pas besoin d’être appelées « HR 2 », mais il a ajouté que les politiques devaient être significatives.

Schumer, qui assistait également à la réunion, a averti que ce serait un désastre si l’Ukraine perdait sa guerre contre la Russie.

« L’Ukraine souffre déjà d’un manque d’armements et si l’Ukraine s’effondre, nous en subirons les conséquences, non pas pendant des mois, mais dans les années à venir », a-t-il déclaré.

Schumer a déclaré plus tard que « l’Ukraine était au centre de l’attention » lors de la réunion de la Maison Blanche et que l’abandon de l’effort de guerre aurait « des conséquences pour l’Amérique dans le monde entier qui seraient tout simplement dévastatrices ».

Le leader démocrate s’est toutefois déclaré optimiste quant à la possibilité de parvenir prochainement à un accord au Sénat.

« Pour la première fois, je suis optimiste. Pour la première fois, je pense que les chances d’y parvenir au Sénat sont plus grandes que de ne pas y parvenir », a-t-il déclaré. “C’est une bonne nouvelle.”

Emily Brooks, Alex Gangitano et Brett Samuels ont contribué.