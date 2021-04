Boris Johnson a salué le franchissement d’une «étape importante» dans la bataille contre Covid-19 après que le Royaume-Uni ait atteint son objectif d’offrir à tous les adultes de plus de 50 ans une première dose de vaccin avant la date prévue.

Toutes les personnes classées comme cliniquement vulnérables ainsi que les travailleurs de la santé et des services sociaux se sont vu offrir une injection vitale – deux jours avant l’objectif initial du gouvernement du 15 avril.

Le jalon a été atteint car le nombre total de personnes au Royaume-Uni pour obtenir un premier coup est passé à 32 190 576, avec le chiffre pour les secondes doses à 7 656 205.

Le jalon des cohortes prioritaires 1 à 9 étant atteint, le Comité mixte sur les vaccins et l’immunisation formulera bientôt ses derniers conseils pour l’achèvement du programme, qui devrait commencer cette semaine avec les personnes dans la quarantaine.

Dans un communiqué, M. Johnson a déclaré qu’ils restaient sur la bonne voie pour offrir un premier coup à tous les adultes au Royaume-Uni d’ici la fin du mois de juillet.

«Nous avons maintenant franchi une autre étape extrêmement importante dans notre programme de vaccination en offrant des injections à tous les membres des neuf groupes à risque le plus élevé», a-t-il déclaré.

«Cela signifie que plus de 32 millions de personnes ont reçu les précieux vaccins de protection contre Covid 19.

«Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans le déploiement du vaccin qui a déjà sauvé des milliers de vies.

« Nous allons maintenant aller de l’avant avec l’achèvement des deuxièmes doses essentielles et faire des progrès vers notre objectif d’offrir à tous les adultes un vaccin d’ici la fin du mois de juillet. »

Le directeur général du NHS England, Sir Simon Stevens, a déclaré que 19 personnes de plus de 50 ans sur 20 avaient maintenant reçu un premier coup.

«Grâce à nos infirmières du NHS, à nos médecins, à nos pharmaciens, à nos responsables opérationnels et à des milliers d’autres membres du personnel et bénévoles, le programme de vaccination NHS Covid est sans aucun doute le plus réussi de notre histoire», a-t-il déclaré.

« C’est l’un de nos billets pour sortir de cette pandémie et offre un réel espoir pour l’avenir. »

L’annonce intervient malgré un avertissement antérieur par le NHS en Angleterre d’une « réduction significative de l’offre hebdomadaire » en avril, ce qui signifie que les volumes pour les premières doses seraient « considérablement limités ».

Tout au long du mois en cours, le service de santé a donné la priorité aux deuxièmes doses des vaccins Pfizer et AstraZeneca avec un record de 475 230 personnes recevant leur deuxième injection samedi.

Chris Hopson, directeur général de NHS Providers, qui représente NHS Trusts, a déclaré que cela avait été une « réalisation incroyable ».

« Bien qu’il y ait encore du chemin à parcourir avec notre programme de vaccination, nous nous félicitons des progrès réalisés, les injections devant être déployées aux plus de 40 ans cette semaine et tous les groupes prioritaires ont maintenant offert une première dose », a-t-il déclaré.

«Nous exhortons chacun à prendre son vaccin Covid-19 quand on le lui proposera.

«Nous avons une énorme dette de gratitude envers le personnel et les bénévoles du NHS en première ligne, ainsi que les responsables de la santé, qui entreprennent cet énorme défi logistique pour nous aider à nous protéger du virus.

«Alors que nous retournons aux jardins des pubs et aux activités sportives et que nous retournons vers des magasins non essentiels, nous devons continuer à faire tout ce que nous pouvons pour empêcher la propagation de l’infection et garantir que ce verrouillage sera le dernier.

Rapports supplémentaires de l’Association de la presse