Johnson salue l’expansion du haut débit gigabit alors qu’il entre dans ses fonctions la semaine dernière

Boris Johnson a salué l’expansion du haut débit gigabit alors qu’il cherche à souligner ses réalisations en tant que Premier ministre au cours de sa dernière semaine au pouvoir.

Le premier ministre sortant se rendra mardi dans le nord du Dorset, où les travaux démarrent sur le premier contrat majeur dans le cadre du projet Gigabit du gouvernement, le programme de 5 milliards de livres sterling visant à déployer un haut débit plus fiable dans les zones difficiles d’accès.

De nouvelles données du site Web ThinkBroadband montreront que le haut débit gigabit est désormais disponible pour 70% des foyers et des entreprises britanniques, a déclaré le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS).





Le haut débit ultra-rapide améliore les villes et les villages à travers le pays Boris Johnson

La couverture n’était que de 7% en 2019, ce qui signifie que près de 20 millions de locaux ont été connectés depuis lors, selon le département. Le gouvernement vise à atteindre une couverture de 85 % d’ici 2025.

M. Johnson a déclaré qu’il était “fier” de l’expansion et qu’elle démontrait une “mise à niveau”.

Au cours de sa visite dans le Dorset, il verra les préparatifs pour la connexion de 7 000 locaux ruraux à travers la région d’ici 2025 dans le cadre d’un contrat de 6 millions de livres sterling attribué par le gouvernement à Wessex Internet.

Le Premier ministre a déclaré: «De Sherbourne à Stirling, le haut débit ultra-rapide nivelle les villes et les villages à travers le pays.

“En seulement trois ans, nous avons augmenté la couverture du haut débit gigabit de 7 % des foyers à 70 %, et je suis fier qu’aujourd’hui plus de 20 millions de foyers, d’entreprises et d’organisations puissent accéder à un Internet rapide et fiable, libérant ainsi leur potentiel. , créant des opportunités et stimulant la croissance à travers le pays.

Le projet Gigabit de 5 milliards de livres sterling du gouvernement vise à déployer un haut débit fiable dans une plus grande partie du Royaume-Uni (Joe Giddens / PA) (fil de sonorisation)

Cela marque le début d’une “rafale” de contrats de livraison du projet Gigabit à attribuer au cours des prochains mois, a déclaré DCMS.

Il a ajouté que des marchés totalisant plus de 690 millions de livres sterling visant à couvrir jusqu’à 498 000 locaux ont déjà été lancés, avec des efforts pour moderniser les maisons rurales qui doivent commencer à Cornwall, Cambridgeshire, Cumbria et plusieurs régions du nord-est de l’Angleterre avant la fin de la an.

Le haut débit gigabit signifie des vitesses d’environ 1 000 mégabits par seconde (Mbps), ce qui est nettement plus rapide que la moyenne nationale actuelle d’un peu plus de 50 Mbps.

La secrétaire numérique Nadine Dorries a déclaré : « Aujourd’hui, nous entrons dans une nouvelle phase passionnante de notre programme de connectivité numérique Project Gigabit de 5 milliards de livres sterling en signant notre premier contrat majeur dans le Dorset.

“Les avantages d’une meilleure connectivité à large bande ne peuvent être sous-estimés et ce travail signifiera que ceux qui vivent dans les zones rurales pourront profiter des vitesses du 21e siècle à la maison et sur le lieu de travail, ce qui rendra leur vie plus facile et plus productive.”

La visite de M. Johnson dans le Dorset est la première d’une série d’arrêts attendus à travers le Royaume-Uni au cours de sa dernière semaine avant que son successeur au n ° 10 – Liz Truss ou Rishi Sunak – ne soit annoncé lundi prochain.

Il a été accusé d’avoir été porté disparu avec deux jours fériés à l’étranger alors que le pays faisait face à des avertissements d’un hiver rigoureux avec des factures d’énergie en spirale.

M. Johnson, qui a été évincé par ses propres députés après une série de scandales, pourrait essayer de revenir en tant que Premier ministre, a prédit un ancien ministre du Cabinet conservateur.

Rory Stewart, qui s’est présenté contre M. Johnson à la direction des conservateurs en 2019, l’a comparé à l’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi et à l’ancien président américain Donald Trump, qui préparent un retour au pouvoir.

L’ancien ministre du Développement international a déclaré lundi à l’émission Today de la BBC Radio 4 : « J’ai peur qu’il ait un ego extraordinaire et qu’il pense qu’il a été maltraité.

« Il ne voit pas la réalité qui est qu’il a été un très mauvais Premier ministre et qu’il a perdu son emploi à cause de profonds défauts de caractère.

“Et oui, je crains que nous ne nous retrouvions avec un deuxième Berlusconi ou un deuxième Trump essayant de revenir en arrière.”