Johnson ressent la chaleur de Trump et des conservateurs qui rejettent l’accord frontalier du Sénat

Le président Mike Johnson (R-La.) subit la pression des conservateurs et de l’ancien président Trump pour rejeter un nouveau programme d’aide bipartite à la frontière et à l’Ukraine, même s’il subit la pression du Parti républicain du Sénat et de la Maison Blanche.

Les sénateurs républicains favorables à l’accord affirment que l’effet de levier de l’aide à l’Ukraine leur a donné une occasion unique d’obtenir des réformes clés des frontières de la part d’une administration démocrate, mais l’ancien président, que Johnson dit avoir consulté, l’exhorte à rejeter toute législation qui n’est pas « parfait ».

La situation laisse peu de marge de manœuvre au Président, qui conserve une majorité historiquement faible à la Chambre et fait déjà face à des rumeurs concernant une décision visant à l’évincer.

Le président est sorti mercredi d’une réunion à la Maison Blanche avec le président Biden et les dirigeants du Congrès – qui, selon le sénateur Josh Hawley (R-Mo.), semblait destinée à le « forcer » à accepter l’accord du Sénat – restant très critique à l’égard de son contenu rapporté. et renouvelant ses appels à Biden pour qu’il prenne des mesures exécutives à la frontière.

“Si le projet de loi ressemble à certaines des rumeurs, il est bien sûr mort à la Chambre, car il ne résoudrait pas le problème”, a déclaré Johnson mercredi sur CNN.

Le président Mike Johnson (R-La.) s’entretient avec les touristes dans la salle des statues du Capitole le jeudi 18 janvier 2024. La Chambre adoptera une résolution continue visant à financer le gouvernement avant la fin de la journée. (Greg Nash)

Pourtant, Johnson n’a pas complètement fermé la porte à l’accord, affirmant qu’il devait attendre de voir le texte de tout projet de loi et qu’il ne pouvait pas répondre aux questions sur une hypothèse.

Alors qu’il fait face à des pressions sur plusieurs fronts, Johnson a insisté sur Fox News : « Personne ne me force. »

De nombreux républicains de la Chambre sont plus que disposés à exclure une mesure frontalière qui ne va pas aussi loin que leur loi sur la sécurité des frontières – un vaste projet de loi sur la politique migratoire qui, selon le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer (DN.Y.), serait mort à l’arrivée. à la chambre haute.

L’accord du Sénat devrait inclure des changements à la politique d’asile, mais les négociateurs ont déclaré que la question de la libération conditionnelle pour raisons humanitaires constituait un point de friction majeur dans les négociations.

Et dans une année d’élection présidentielle, certains Républicains affirment qu’un accord pourrait neutraliser un enjeu politique majeur pour leur parti.

“La pire chose que nous puissions faire est de donner l’impression que nous avons fait quelque chose en matière de sécurité aux frontières, de donner au peuple américain de faux espoirs et une fausse impression que nous avons fait quelque chose qui fera la différence”, a déclaré le représentant Bob Good. (R-Va.), président du House Freedom Caucus conservateur pur et dur, a déclaré à propos de l’accord frontalier du Sénat.

Les démocrates et l’administration Biden, a ajouté Good plus tard, « veulent donner l’impression qu’ils se soucient de la frontière, puis manquer de temps et espérer qu’il sera réélu afin de ne jamais avoir à mettre en œuvre ce qu’ils ne mettront pas en œuvre de toute façon ».

Le plus important des critiques de l’accord frontalier est Trump, qui a publié mercredi soir sur son site Truth Social qu’il s’attend à ce que Johnson « ne conclue qu’un accord PARFAIT À LA FRONTIÈRE ».

L’animatrice de Fox News, Laura Ingraham, a déclaré mercredi soir que l’ancien président était « extrêmement catégorique » sur le fait que le président devrait être contre l’accord et que le président pouvait prendre des mesures exécutives à la frontière sans « un nouveau projet de loi ».

“Le président Trump n’a pas tort”, a répondu Johnson. “Lui et moi en avons parlé assez fréquemment.”

Les Républicains favorables à l’accord au Sénat espèrent que Johnson changera de position, et ils soulignent d’autres questions sur lesquelles le Président a pris des mesures.

Il a inauguré une deuxième solution à court terme jeudi après avoir exprimé son opposition à cela en novembre, et il est revenu sur son projet de présenter deux réformes concurrentes de la loi sur la surveillance des renseignements étrangers à la Chambre après que les conservateurs ont exprimé leur opposition.

Pourtant, ce sont ces changements, ainsi que d’autres mesures législatives, qui ont fait naître de subtiles menaces d’annulation d’une motion – une mesure visant à forcer un vote pour évincer le Président – ​​à bouillonner.

Avec plusieurs postes vacants et des absences attendues, seule une poignée de défections du GOP menace non seulement toute législation de parti, mais aussi le travail de Johnson.

« Si les choses continuent à se dérouler comme elles le sont, est-ce que je pense que c’est un résultat possible ? Absolument », a déclaré le représentant Eli Crane (R-Arizona), l’un des huit républicains qui se sont joints aux démocrates pour évincer l’ancien président Kevin McCarthy (R-Calif.), à propos d’une éventuelle décision visant à évincer Johnson.

La représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) a également déclaré aux journalistes qu’elle présenterait elle-même une motion pour quitter Johnson s’il faisait passer l’aide à l’Ukraine.

« S’il finance 60 milliards de dollars pour financer une guerre en Ukraine afin de continuer à tuer toute une génération d’hommes ukrainiens, pour continuer une guerre qui est une guerre perdue… Oui, je présenterais la motion pour me retirer », a déclaré Greene aux journalistes.

Johnson, pour sa part, a déclaré qu’il n’était « pas inquiet » de la menace de Greene de l’évincer.

Mais rejeter un accord avec le Sénat pourrait être l’un des rares moyens dont il dispose pour bâtir de la bonne volonté auprès du flanc droit.

En plus de rejeter les appels des membres du Freedom Caucus la semaine dernière à renoncer à un accord de dépenses de premier ordre avec les démocrates, Johnson a également rejeté une proposition de dernière minute du Freedom Caucus de proposer un vote sur un amendement sur la sécurité des frontières avant de l’adopter. un projet de loi de financement provisoire à court terme jeudi.

L’amendement proposé aurait été une réponse, en partie, à l’accord du Sénat, mais aurait constitué un changement radical des plans quelques heures seulement avant le vote prévu.

Le représentant Ralph Norman (RS.C.) a déclaré qu’après le rejet de Johnson, il craignait que le président n’accepte l’accord frontalier du Sénat.

« Nous voulions que cela fasse partie des dépenses. Il ne l’a tout simplement pas fait », a déclaré Norman.

Le représentant Ralph Norman (RS.C.) est vu dans la salle de tournage après le débat primaire républicain de NewsNation à l’Université de l’Alabama à Tuscaloosa le mercredi 6 décembre 2023. (Greg Nash)

Cependant, tous les membres du parti républicain ne sont pas opposés à ce qui semble émerger au Sénat, et ils voient également une opportunité d’utiliser le désir de la Maison Blanche d’obtenir une aide à l’Ukraine comme levier.

“Ce serait la crainte – tout comme les démocrates auraient dû regretter l’accord qu’ils auraient pu conclure il y a 15 ans, et ils se sont retirés – de même, les républicains sont dans une position similaire ici”, a déclaré le représentant Patrick McHenry (RN). .C.).

McHenry a rejeté les arguments selon lesquels l’adoption de l’accord frontalier du Sénat annulerait la capacité des républicains à faire campagne sur les questions frontalières en 2024.

« Franchement, les démocrates ne voteront pas pour un mur frontalier. Et c’est ce que veut le peuple américain. Et c’est la politique la plus mûre et la plus fructueuse pour laquelle un candidat républicain à la présidence peut faire campagne. Cela va être disponible », a déclaré McHenry.