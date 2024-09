Johnson prévoit un vote voué à l’échec sur le plan de financement avant de passer à l’étape suivante

CNN

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a organisé un vote mercredi sur un plan de financement du gouvernement républicain sur six mois qui devrait échouer, car le républicain de Louisiane est sous pression pour montrer que le projet de loi ne peut pas être adopté avant de passer à l’étape suivante.

Johnson a été contraint de retirer le projet de loi – qui comprend une mesure controversée visant le vote des non-citoyens – de la table des discussions la semaine dernière en raison d’une opposition importante au sein de son propre parti. Mais le président de la Chambre a subi des pressions de la part des conservateurs et du candidat républicain à la présidence Donald Trump pour agir sur la sécurité des élections, alors que Trump continue de semer le doute sur l’intégrité des élections à l’approche des élections de 2024.

Le projet de loi qui sera présenté cette semaine à la Chambre des représentants vise à démontrer qu’il est voué à l’échec, selon deux conseillers républicains, une démarche qui permettra ensuite au président de la Chambre de passer à un plan B, même si on ne sait pas encore exactement de quoi il s’agira. Le financement gouvernemental expire à la fin du mois.

Le fait de présenter le projet de loi de financement à la Chambre des représentants et de le voir échouer mettrait en évidence les principales divisions au sein de la conférence républicaine de la Chambre des représentants, mais Johnson est une fois de plus confronté à un défi majeur alors qu’il tente de naviguer entre une majorité étroite et les exigences de Trump. a dit que si les républicains ne reçoivent pas « d’assurances absolues » sur la sécurité des élections, ils ne devraient pas voter une prolongation du financement.

« Le Congrès a l’obligation immédiate de faire deux choses : financer de manière responsable le gouvernement fédéral et assurer la sécurité de nos élections », a déclaré M. Johnson mardi en annonçant le vote prévu.

« J’exhorte tous mes collègues à faire ce que l’écrasante majorité de la population de ce pays exige et mérite à juste titre : empêcher les citoyens non américains de voter aux élections américaines. »

Cependant, outre l’opposition du GOP au plan, le projet de loi de financement sur six mois avec la mesure de vote qui y est associée est considéré comme voué à l’échec au Sénat.

Le chef de la majorité du Sénat, Chuck Schumer, a déclaré mardi à propos du projet du président de la Chambre d’organiser un vote sur la proposition de financement du parti républicain : « La seule chose que cela permettra de faire, c’est de lui faire comprendre qu’il se trouve dans une impasse. Nous devons plutôt avoir un plan bipartisan. »

Si Trump persiste dans sa demande, cela pourrait rendre encore plus difficile pour le Congrès d’adopter finalement une prolongation de financement « propre », qui est largement considérée au Capitole comme le seul moyen viable d’éviter un shutdown.

Johnson a souligné l’accord avec Trump sur le financement du gouvernement, déclarant la semaine dernière à Jake Tapper de CNN : « Je pense que le président Trump dit exactement ce que je dis, à savoir que nous avons besoin de garanties sur la sécurité des élections et sur le financement du gouvernement. »

Le plan de financement sur six mois des républicains de la Chambre prolongerait le financement du gouvernement jusqu’en mars 2025. La proposition comprend le SAVE Act, un projet de loi dirigé par le GOP qui a été adopté par la Chambre de manière autonome en juillet et qui exigerait une preuve documentaire de citoyenneté américaine pour s’inscrire pour voter aux élections fédérales, malgré le fait qu’il soit déjà illégal pour les non-citoyens de voter aux élections fédérales.

Le représentant républicain Thomas Massie a souligné la résistance à laquelle Johnson est confronté au sein de ses propres rangs en répondant à l’annonce du vote sur X : « Le président Johnson fait semblant de se battre en attachant un objet brillant et brillant (qu’il abandonnera plus tard) à un projet de loi qui poursuit notre chemin de dépenses destructrices. Je ne ferai pas partie de cette mascarade insultante. Je suis un grand non. »

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a prévenu plus tard mardi que les républicains seraient blâmés en cas de fermeture du gouvernement avant les élections, affirmant qu’il serait « politiquement plus que stupide » pour eux de permettre que cela se produise.

« Ma seule observation sur toute cette discussion est que la seule chose qu’on ne peut pas accepter, c’est une paralysie du gouvernement. Ce serait politiquement plus que stupide de notre part de faire cela juste avant les élections, car c’est nous qui en serions certainement tenus pour responsables », a-t-il déclaré aux journalistes.

« Je suis pour tout ce qui permet d’éviter une fermeture du gouvernement, et cela finira bien évidemment par donner lieu à une discussion entre le leader démocrate et le président de la Chambre sur la manière d’éviter la fermeture du gouvernement », a-t-il déclaré.

Cette histoire a été mise à jour avec des détails supplémentaires.

Morgan Rimmer et Annie Grayer de CNN ont contribué à ce rapport.