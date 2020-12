«La plupart des années, c’est un moment de convivialité et de fête dans lequel les générations se mélangent dans la même maison pendant des jours entiers, tirant des craquelins et s’embrassant sous le gui, etc.», a-t-il déclaré.

En comparant l’histoire de la naissance de Jésus au développement d’un vaccin Covid-19, il a ajouté: «Et bien que nous ne puissions peut-être pas célébrer comme d’habitude cette année, je pense toujours que le sentiment d’espoir est tout autour de nous. Noël, car il y a vraiment une étoile dans le ciel, et elle devient de plus en plus brillante.

«Et vous savez ce que c’est, c’est grâce aux efforts d’hommes sages et de femmes sages à l’est et ailleurs, nous avons un vaccin et nous savons que nous allons réussir à vaincre le coronavirus, et que ces privations que nous les traversées sont temporaires et nous savons que l’année prochaine sera vraiment meilleure.