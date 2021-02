CORTINA D’AMPEZZO, Italie: Tout était parfait la neige, le parcours, le temps renommé de Cortinas Bluebird.

Tout a été mis en place alors pour Breezy Johnson, qui devait transformer une forme solide et constante en une médaille dans la descente féminine aux championnats du monde de ski.

Même le seul skieur qui a constamment battu Johnson cette saison, la championne olympique Sofia Goggia, n’a pas été un facteur, car l’Italien était blessé.

Alors qu’est-ce qui pourrait arrêter l’Américain dans la plus grande course de l’année?

Il s’est avéré être un problème que toute skieuse portant un masque facial et des lunettes puisse comprendre que ses lunettes étaient embuées.

Je me suis distraite, a-t-elle déclaré samedi après la course. J’ai perdu de vue ce que j’avais à faire.

C’était tout ce qu’il fallait à Johnson pour commettre une erreur majeure en rencontrant une traversée seulement 10 secondes après sa course. Luttant pour reprendre le contrôle, elle a dû placer son gant droit et sa hanche sur la neige juste pour retrouver son équilibre et empêcher ses skis de glisser sous elle.

L’accident a coûté à Johnson près d’une seconde de temps précieux et une place possible sur le podium. Elle a bien récupéré et a été plus rapide que quiconque dans la partie centrale du parcours ensoleillé de l’Olympia delle Tofane, mais elle a terminé neuvième, à 0,90 seconde de la gagnante suisse Corinne Suter.

Mes lunettes se sont embuées au départ, a déclaré Johnson. Je savais qu’ils se désembueraient en descendant lorsque le vent les pénétrait. Mais je ne voyais pas très bien les deux premières portes.

J’essayais de rester à l’abri du vent et j’essayais de rester bas et je ne me suis pas assez bien tenu au-dessus de mon ski extérieur et j’ai heurté la bosse, je suis allé sur ma hanche et j’ai perdu pas mal de temps, a-t-elle ajouté. J’ai pensé que j’allais sortir mais j’ai réussi à tenir le coup.

Sans cette erreur, la course de Johnsons aurait-elle été assez bonne pour une médaille?

Je n’y pense pas vraiment de cette façon, dit-elle. J’ai très bien skié et je suis content de mon ski et j’ai skié de mon mieux et c’est ce qui compte. Neuvième place, cinquième place, première place. C’est comme ça que tout se passe.

En effet, Johnson devrait être encouragée par le fait que son rythme était par ailleurs parmi les meilleurs dans le domaine des 31 femmes.

Ça a été comme ça toute la saison.

La coureuse de Victor, Idaho, a obtenu les quatre premiers podiums de sa carrière avec quatre troisièmes places consécutives dans les descentes de la Coupe du monde et occupe la deuxième place du classement de la discipline tout au long de la saison. Son pire résultat cette saison sur la tournée régulière était cinquième.

Je sais que mon ski est vraiment bon, a déclaré Johnson. Je sais que pour le reste de la saison, il me reste encore beaucoup à accomplir.

Avec trois descentes à faire cette saison, Johnson devance Goggia de 195 points et a 15 points d’avance sur Suter au classement de la discipline de la Coupe du monde. Goggia a récemment déclaré qu’il faudrait un miracle pour qu’elle revienne pour la dernière course le mois prochain après s’être cassé un os dans son genou droit.

Les victoires valent 100 points chacune.

Je dois continuer à faire de mon mieux et continuer à faire ce que j’ai fait tout au long du parcours, a déclaré Johnson. Que la meilleure femme gagne.

Johnson, qui a terminé 15e du super-G aux championnats du monde, est également engagé dans la course combinée du lundi qui comprend une course de super-G et une course de slalom.

Je ne suis pas un favori des médailles ou quoi que ce soit, dit-elle. Mais c’est une bonne chance de faire un peu plus de super-G. Je m’amuse beaucoup sur cette colline et pourquoi ne pas avoir une autre chance de la descendre?

Lunettes brumeuses ou non.

