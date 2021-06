Johnson organisera un barbecue sur la plage de Cornouailles pour Biden, Macron et Merkel

Des dirigeants mondiaux dont Joe Biden, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont été invités à un barbecue sur la plage avec Boris Johnson lors de leur séjour à Cornwall pour le sommet du G7.

Les chefs – plus habitués à la gastronomie et aux banquets lors de leurs voyages à l’étranger – seront servis samedi des spécialités locales sur le sable de Carbis Bay par le chef Simon Stallard du Hidden Hut, dont le concert régulier est dans une cabane à emporter sur la plage à proximité Portscatho.

Au menu, des pétoncles, des pinces de crabe Curgurrell et du maquereau Portscatho, suivis d’un surlonge de bœuf Moorland poêlé et fumé, du homard de Newlyn et des poireaux grillés servis avec des chips de pommes de terre de Cornouailles étagées, du brocoli à germes violets St Just et de la betterave au sel.

Après un dessert composé d’un sundae de cabane de plage, les animateurs se verront offrir du brie cuit au four, du rhum chaud beurré et des guimauves grillées autour de foyers sur la plage.

Des bières locales et du vin mousseux de Cornouailles et un cocktail « hedgerow fizz » seront servis aux côtés de vins allemands et australiens.

Comme tous les hôtes Barbie, M. Johnson et sa femme Carrie scruteront avec anxiété le ciel à la recherche de signes de pluie, après que le mauvais temps a fait échouer un voyage prévu à St Michael’s Mount jeudi. Les dernières prévisions suggèrent qu’ils peuvent espérer une douce soirée à Cornwall samedi.

Le vendredi soir, ils dégusteront des délices culinaires plus conventionnels dans le cadre spectaculaire de l’Eden Project, avec une cuisine raffinée à base d’ingrédients locaux cuisinés par la chef Emily Scott du Watergate Bay Hotel de Newquay.

Les dirigeants auront une réception avec la reine, le prince de Galles et le duc et la duchesse de Cambridge avant leur dîner, et discuteront de la durabilité avec le prince Charles. Mais le monarque partira avant que les délégations du G7 ne se mettent à table.

Après une entrée de gaspacho de melon épicé, les leaders mondiaux mangeront du turbot rôti sur l’os, pêché au large des Cornouailles par un pêcheur de Newquay, accompagné de pommes de terre nouvelles de Cornouailles et pesto d’ail des ours, accompagné de verdure du potager de Padstow.

Le plateau de fromages sera composé de gouda, de yarg et de bleu Helford produits en Cornouailles et sera suivi d’un dessert pavlova aux fraises.

Une dernière saveur de country occidental sera livrée sous forme de petits fours de fudge à la crème caillée et d’un mini cornet de crème glacée à la crème caillée avec des truffes au chocolat Earl Grey.