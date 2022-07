Johnson On Bounce Saison 2

Ils sont baaaaack !

Rebondir présente la deuxième session de leur série originale “Johnson”, avec deux nouveaux épisodes consécutifs sur Dimanche 10 juillet 8/7c. Avant la première de la saison deux, Bounce diffusera un marathon de visionnage excessif de la première saison de la comédie dramatique populaire dimanche à partir de 10 h 30 HE.

Produit par Cedric the Entertainer et mettant en vedette le créateur/showrunner de l’émission Deji Laray (Bosch, Greenleaf), le producteur/showrunner de l’émission Thomas Q. Jones (P. Valley, Luke Cage), DL Hughley, Philippe Smithey (Switched At Birth, The Rookie), et Derrex-Brady (NCIS, First), “Johnson” est une comédie dramatique qui se concentre sur les meilleurs amis de toute une vie qui partagent le même nom de famille et des expériences similaires que les hommes noirs d’aujourd’hui en Amérique.

La saison 2 met également en vedette DL Hughley et Terri J. Vaughn (“The Steve Harvey Show”, “All of Us”).

Malgré leurs similitudes, les Johnson sont tous différents et montrent aux téléspectateurs les complexités des hommes noirs alors qu’ils traversent de manière dramatique, humoristique et parfois au hasard le divorce, l’amour interracial, la sexualité, les finances, la virilité, etc.

Dans la saison deux, nous en verrons encore PLUS, ainsi que de nouvelles mises à jour importantes.

Mises à jour de la saison 2 de Johnson

Greg est célibataire après cette rupture avec Serena la saison dernière et il est clairement mal en point. Heureusement, il a un nouvel amour pour lui remonter le moral.

Jarvis est un homme changé après cette altercation avec la police la saison dernière. Maintenant, Jarvis s’est réveillé, ses amis adorent ça – sa femme? Pas tellement.

Omar semble enfin se ressaisir et raviver la flamme avec Naomi après une vilaine bataille pour la garde, mais tout le monde ne lui souhaite pas bonne chance. Keith est TOUJOURS énervé qu’Omar ait rencontré son béguin Bianca et il y a des tensions entre eux.

En parlant de Keith, il continue de porter son cœur sur sa manche pour le meilleur ou pour le pire. Nouveau boo, qui dis?

Parallèlement à la saison 2, les téléspectateurs peuvent écouter le “Johnson After Show” animé par Robin Ayers.

Regarderez-VOUS “Johnson” sur Bounce lors de sa première demain, dimanche 10 juillet à 8/7 c?

La programmation de Bounce (@bouncetv) est diffusée en direct, sur le câble, sur la chaîne DISH 359, en direct sur Roku®, sur les appareils mobiles via les applications Bounce et Brown Sugar et sur le Web via BounceTV.com. Bounce propose un mélange de programmation de séries originales, de docu-séries et de films, de séries hors réseau, de films cinématographiques, d’émissions spéciales, de sports et d’événements en direct et plus encore. Bounce fait partie de la société EW Scripps (NASDAQ : SSP).