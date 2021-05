Ed Miliband a affirmé que les ministres étaient «sur la bonne voie» pour atteindre les objectifs critiques en atteignant le zéro net, alors qu’il s’attaquait à un record du gouvernement ne «mesurant pas l’ampleur du défi» auquel la crise climatique était confrontée.

En réponse à une mise à jour sur la révolution industrielle verte proposée – six mois après que Boris Johnson a dévoilé un plan en 10 points – le leader travailliste a déclaré que le gouvernement était «bon en auto-félicitations mais peut-être moins bon en conscience de soi».

«Il y a un grand écart entre la rhétorique et la réalité – des domaines cruciaux clés non traités, l’ampleur des financements non livrés nous conduit à ne pas atteindre nos objectifs», a-t-il déclaré aux députés.

Au lieu du plan en 10 points «au coup par coup» du gouvernement, le secrétaire aux affaires de l’ombre a déclaré que le pays avait besoin d’un «nouvel accord vert complet avec l’échelle d’investissement et d’engagement qui répond à l’instant et à l’urgence».

Dévoilant les propositions à la fin de 2020, le Premier ministre a annoncé une interdiction des ventes de voitures neuves à essence et diesel d’ici 2030, une promesse de quadrupler les vents offshore, une subvention d’un milliard de livres sterling pour les maisons vertes pour isoler les maisons et le premier à hydrogène du Royaume-Uni ville.

M. Miliband a déclaré que les 12 milliards de livres sterling de financement public promis dans le cadre du plan en 10 points étaient «encore loin des milliards d’investissements publics et privés, pas sur une décennie, mais chaque année».

Le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng, cependant, a insisté sur le fait que le plan du gouvernement était «radical et ambitieux», déclarant aux députés: «Nous voyons déjà cette ambition se concrétiser».

«Le plan en 10 points devrait créer et soutenir jusqu’à 250 000 emplois pour mobiliser 12 milliards de livres d’investissements gouvernementaux et trois fois plus du secteur privé d’ici 2030», a-t-il insisté.

M. Kwarteng a également déclaré que le Royaume-Uni avait battu un nouveau record d’énergie éolienne il y a deux semaines avec près de la moitié de l’électricité du pays produite par l’énergie éolienne.

«L’année dernière, nous avons atteint plus de deux mois de production d’électricité sans charbon – la plus longue séquence depuis la révolution industrielle – et il y a deux semaines, nous avons battu un nouveau record d’énergie éolienne, avec des éoliennes terrestres et offshore générant 48,5% de l’électricité en Grande Grande-Bretagne. »

Il a poursuivi: «Nous publierons également notre plan de décarbonation des transports dès que possible, établissant une voie ambitieuse pour mettre fin aux émissions de carbone des transports au Royaume-Uni d’ici 2050 au plus tard – et je sais que le secrétaire aux transports est pleinement engagé et pleinement engagé dans la publication. cette.

«L’impact de ces engagements est déjà perceptible. En mars 2021, les ventes de véhicules électriques à batterie s’établissaient à 7,7% et les véhicules électriques hybrides rechargeables à 6,1% du marché, soit une augmentation considérable de 88% et 152% respectivement par rapport à il y a à peine un an.

Les commentaires viennent avant un sommet crucial sur le climat – Cop26 – à Glasgow plus tard cette année, avec une foule de dirigeants mondiaux, ce que M. Kwarteng a suggéré comme «un événement historique».

Il a ajouté: «Et dans ce contexte, notre ambition et notre leadership sont absolument cruciaux. Le plan en 10 points démontre non seulement notre engagement à l’égard de cette reprise verte, mais également le type de leadership que nous voulons montrer en cette année d’une importance vitale.

«Toutes ces actions nous rapprochent du net zéro d’ici 2050, faisant face à la plus grande menace de cette planète avec l’ambition et l’innovation absolument nécessaires si nous voulons atteindre nos objectifs.