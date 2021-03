MINNEAPOLIS: Ben Johnson est arrivé chez le directeur sportif du Minnesota, Mark Coyle, déjà habillé pour le travail pour lequel il était là pour un entretien.

Johnson portait un pull Gophers, ce qui a fait une bonne première impression. Sa première tâche en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe masculine de basket-ball sera de persuader plus d’enfants du Minnesota de porter ce marron et l’or.

Nous avons d’excellents entraîneurs de lycée, d’excellents entraîneurs de l’AUA et des enfants qui ont une bonne sensation et savent jouer au basket, nous devons donc faire notre travail au sein de l’État pour garder ces gars à la maison, a déclaré Johnson, qui a parlé lors d’une nouvelle socialement distancée. conférence sur le terrain d’entraînement de l’équipe mardi, deux jours après avoir rencontré Coyle et le président de l’université Joan Gabel pour présenter sa vision du programme en tant que joueur et assistant.

Johnson, âgé de 40 ans, a été élevé à Minneapolis, a joué pour la centrale DeLaSalle High School et a passé deux saisons à Northwestern avant de passer aux Gophers en 2001. Sa carrière d’entraîneur l’a conduit de Dayton au Texas-Pan American en passant par le nord de l’Iowa et le Nebraska. Minnesota, où il a fait partie du personnel de Richard Pitino pendant cinq ans. Il est parti pour Xavier, où il a passé les trois dernières saisons.

Lorsque Pitino a été congédié la semaine dernière avec une fiche de 54-96 dans le jeu Big Ten, Johnson s’est rapidement retrouvé sur la courte liste de remplaçants potentiels de Coyle bien qu’il n’ait jamais été entraîneur-chef auparavant.

Tous les enfants de l’État, tout comme moi, doivent avoir hâte de jouer un jour à Williams Arena. Ils doivent avoir hâte d’essayer de devenir un Gopher et de créer cette énergie et cet enthousiasme, a déclaré Johnson.

En cinq ans à son poste, Coyle est devenu impatient face au manque de dynamisme du programme à une époque où le talent des lycées de l’État n’a jamais été aussi élevé.

Bien sûr, les meilleures recrues locales sont allées à des programmes de destination comme Duke ou Gonzaga. Pourtant, le Colorado (McKinley Wright IV), le Texas (Jericho Sims) et le Wisconsin (Brad Davison et Nate Reuvers) figuraient parmi les équipes du tournoi NCAA de cette saison avec des seniors remarquables du Minnesota.

Nous regardons autour de la région et le nombre d’enfants qui ne sont pas ici. Nous allons les amener ici, a déclaré Coyle, qui avait également Brian Dutcher (État de San Diego), Craig Smith (État de l’Utah), Dennis Gates (État de Cleveland) et Ben Jacobson (Nord de l’Iowa) entre autres sur son radar.

Pitino avait des acteurs clés dans l’État, bien sûr. Amir Coffey et Daniel Oturu jouent maintenant pour les Los Angeles Clippers de la NBA, et Johnson était l’une des principales raisons pour lesquelles ils ont choisi de rester à la maison. Le gardien de tir Gabe Kalscheur, le meilleur défenseur de l’équipe actuelle, est un autre joueur local.

Avec les Mousquetaires, Johnson a également aidé l’entraîneur-chef Travis Steele à signer des classes de recrutement consécutives parmi les 30 meilleurs au cours des deux dernières années.

Je ne suis pas inquiet pour les choses dans le jeu », a déclaré Coyle.« Il sait comment X et O avec n’importe qui. Il apprendra à faire les timeouts. Il s’entourera d’un personnel formidable.

Johnson, qui a un salaire de base annuel de 1,95 million de dollars et un contrat de cinq ans, a fait preuve de patience lorsqu’on lui a demandé quel serait, selon lui, son plus grand défi initial. Il a nommé l’ancien entraîneur du Nebraska Tim Miles, Jacobson, Steele, Pitino parmi ses nombreux mentors. Il s’est ensuite concentré sur Tom Izzo du Michigan State (26 saisons) et Matt Painter de Purdue (16 saisons) en tant que modèles d’identité et de stabilité.

Vous pouvez dire aux joueurs Purdue et aux joueurs de l’État du Michigan. Cela va être notre objectif. Je veux que nos fans disent, c’est un mec du Minnesota », a déclaré Johnson. Nous sommes très fiers de notre état et de notre programme, et nous n’allions pas échouer.

Johnson rejoint également le département des sports à un moment où tous les autres entraîneurs-chefs des sports Gophers sont blancs. Dans un rapport publié deux semaines par le Star Tribune, le Minnesota s’est avéré être la seule institution actuelle des Big Ten sans président d’école, directeur sportif ou entraîneur-chef de couleur.

Historiquement, les cerceaux de Gophers ont été parmi les chefs de file du Big Ten dans ce domaine. Depuis que le Wisconsin a fait de Bill Cofield le premier entraîneur de basketball masculin noir de la conférence en 1976, le Michigan (Juwan Howard, Tommy Amaker et Brian Ellerbe) et le Minnesota (Johnson, Tubby Smith et Clem Haskins) sont les seuls programmes qui en ont eu plus de deux.

Rutgers a eu trois entraîneurs en chef noirs au cours de cette période, avec Eddie Jordan le plus récent, mais il n’est dans le Big Ten que depuis 2014. Quatre équipes n’en ont jamais eu. À l’exclusion des remplaçants intérimaires, la première année de Johnson marquera la 22e place des Gophers avec le leadership des Noirs au cours des 46 saisons depuis l’embauche historique de Cofield. Les Wolverines seront les suivants avec 13.

Des gars comme moi n’ont pas eu ces opportunités dans le passé. C’est l’éléphant dans la pièce, non? Notre leadership s’est intensifié et m’a fourni cette plate-forme. Maintenant, c’est mon travail de faire de mon mieux, et j’espère pouvoir ouvrir les portes au prochain gars, a déclaré Johnson. J’ai beaucoup d’amis qui sont des entraîneurs très compétents. J’ai eu la chance qu’il y ait eu beaucoup de choses qui se sont mises en place pour me mettre dans cette position aujourd’hui, et j’en suis ému, et je m’en rends compte. Il y a beaucoup de gars qui pourraient être ici. Je comprends ça. Je ne pense pas que je suis un gars qui pense que j’ai toutes les réponses, mais je sais que je suis le bon gars pour ce travail.

