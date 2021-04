Les États-Unis ont décidé de redémarrer officiellement le vaccin Johnson & Johnson Covid-19 pour adultes après qu’un groupe d’experts des Centers for Disease Control and Prevention ait voté pour lever la pause et ajouter une étiquette sur la possibilité rare de caillots sanguins.

La décision du pays de donner le feu vert à J&J en tant que troisième option de vaccin est intervenue après que le panel a voté en faveur de la levée de l’interdiction, bien qu’un scientifique du CDC ait montré neuf nouveaux cas confirmés de trouble rare de la coagulation sanguine, portant le nombre total de cas dans tout le pays à 15.

Un panel des CDC a voté pour redémarrer le vaccin Johnson & Johnson avec un avertissement Crédit: Reuters

Le panel a voté après l’annonce de neuf autres cas, portant le total à 15 Crédit: AP

Pendant 11 jours, la Food and Drug Administration s’était tenue de suspendre officiellement le vaccin Johnson & Johnson Covid-19.

Cela a changé vendredi lorsque la FDA a levé les restrictions à la suite du vote du comité consultatif du CDC pour mettre fin à la pause – les résultats étaient de 10 contre 4 en faveur avec une abstention, selon le New York Times.

À l’avenir, un avertissement accompagnera le label J&J pour exprimer le risque de caillots sanguins rares.

Les injections de Johnson & Johnson ont été interrompues la semaine dernière aux États-Unis et en Europe après que des rapports aient fait état d’un trouble rare de la coagulation sanguine chez six femmes qui avaient reçu le vaccin. Neuf cas supplémentaires ont été confirmés depuis, tous chez des femmes. Trois femmes sont décédées des rares caillots et sept restent hospitalisées, dont quatre en unité de soins intensifs

Le vote intervient après le décès d’une deuxième Américaine des suites d’un caillot sanguin deux semaines après avoir été vaccinée.

«Cette pause était essentielle à notre capacité à informer le public», a déclaré le Dr José R. Romero, président du comité consultatif, lors du vote.

Les responsables fédéraux de la santé sont susceptibles de lever rapidement la pause et de recommander aux États de faire de même – avec un avertissement concernant le trouble de la coagulation sanguine, qui n’a été trouvé que chez les femmes, 13 des 15 cas étant des femmes âgées de 18 à 49 ans.

«Ces cas ne sont pas que des chiffres pour aucun d’entre nous, et nous les prenons très au sérieux», a déclaré le Dr Joanne Waldstreicher, médecin-chef de Johnson & Johnson, lors du vote. «Ce sont des gens.»

Plus de 130 millions d’Américains ont reçu au moins une dose du vaccin

Le panel CDC a voté pour reprendre le tir mais avec un avertissement expliquant le petit risque de coagulation Crédit: EPA

Waldstreicher a déclaré que la société et le CDC se sont mis d’accord sur le langage à mettre sur l’étiquette et diront que la plupart des cas de trouble extrêmement rare sont survenus chez des femmes.

Le vaccin a été interrompu depuis le 13 avril après que des rapports ont fait état d’un trouble rare de la coagulation sanguine appelé thrombose du sinus veineux (CVST) chez six femmes après avoir reçu le vaccin.

CVST pourrait provoquer des hémorragies cérébrales mortelles chez des patients par ailleurs en bonne santé, ce qui a motivé le CDC à suspendre le vaccin après le décès de la première femme.

Bien qu’il n’y ait pas suffisamment de preuves pour lier CVST au jab, les experts médicaux étudient actuellement comment les six femmes – toutes âgées de 18 à 48 ans – ont développé la maladie dans les une à trois semaines après avoir reçu le poke.

Les professionnels de la santé et les experts médicaux ont averti que le risque de développer un caillot sanguin dû au vaccin Johnson & Johnson est très faible.

L’étiquette comportera un avertissement indiquant que la plupart des risques sont survenus chez les femmes âgées de 18 à 49 ans. Crédit: AP

«C’est un événement extrêmement rare», a déclaré le principal spécialiste des maladies infectieuses du pays, le Dr Anthony Fauci.

« Mon estimation est que nous continuerons à l’utiliser sous une forme ou une autre. Je doute très sérieusement qu’ils l’annulent simplement », a-t-il déclaré lorsque le vaccin a été mis en pause.

Le pays a mis le vaccin en pause alors que les experts étudient plus en détail comment il interagit avec le corps et ses mécanismes de coagulation.

Plus de 130 millions d’Américains ont reçu au moins une dose du vaccin Covid-19, et plus de 7,8 millions ont reçu le vaccin Johnson & Johnson.

L’Agence européenne des médicaments a déclaré qu’il s’agissait d’un effet secondaire rare et qu’en tant que tel, des effets secondaires sont attendus avec tous les médicaments et vaccins, y compris ceux contre le coronavirus.

Fauci a fait écho aux résultats de l’EMA en apparaissant sur Meet the Press de NBC le week-end dernier.

« Je pense qu’il y aura probablement une sorte d’avertissement, de restriction ou d’évaluation des risques. Je ne pense pas que cela va simplement revenir en arrière et dire: » D’accord, tout va bien. Revenez tout de suite. «

«Je pense que cela dira probablement: ‘D’accord, nous allons l’utiliser, mais soyez prudent dans ces certaines circonstances.’

Symptômes d’un caillot sanguin rare Les experts de l’EMA disent que vous devriez consulter un médecin dans les trois semaines suivant la réception du vaccin J&J si vous présentez l’un des symptômes suivants: essoufflement

douleur thoracique

gonflement des jambes

douleur abdominale (ventre) persistante

symptômes neurologiques, tels que maux de tête sévères et persistants ou vision trouble

minuscules taches de sang sous la peau au-delà du site d’injection