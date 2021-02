Johnson & Johnson soumet son vaccin Covid-19 à un seul coup à l’OMS pour une utilisation d’urgence

Le géant pharmaceutique Johnson & Johnson a soumis des données sur son vaccin contre le coronavirus à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) alors qu’il cherche le feu vert de l’agence pour une utilisation d’urgence. Contrairement aux autres injections, celle-ci se présente en une seule dose.

L’autorisation d’utilisation d’urgence est une condition préalable pour que le vaccin rejoigne le programme de surveillance COVAX dirigé par l’OMS, a déclaré J&J dans un communiqué vendredi, révélant qu’il avait soumis ses documents à l’organisme de santé des Nations Unies.

Contrairement aux vaccins concurrents déjà présents sur le marché de la lutte contre Covid, l’offre J&J se présente sous une forme à dose unique, ce qui faciliterait considérablement sa distribution. De plus, il peut être stocké à des températures de réfrigérateur standard, ce qui en fait une option intéressante pour les pays avec une infrastructure moins développée.

Alors que les vaccins russe Sputnik V, anglo-suédois AstraZeneca et chinois CoronaVac peuvent également être stockés dans des réfrigérateurs ordinaires, les deux doses américaines de Moderna et de Pfizer nécessitent des températures extrêmement basses pour éviter la détérioration. Pfizer a toutefois déclaré vendredi qu’il disposait de suffisamment de données pour montrer que son jab pouvait effectivement être conservé en toute sécurité dans un réfrigérateur et non le froid extrême actuellement conseillé.

Johnson et Johnson ont publié des données sur les essais de stade avancé de son vaccin le mois dernier, la solution montrant une efficacité plutôt modeste de 66%. Le vaccin a été testé dans plusieurs pays et a montré des résultats mitigés allant de 72 pour cent aux États-Unis à seulement 57 pour cent en Afrique du Sud.

Jusqu’à présent, le jab J&J a été administré uniquement en Afrique du Sud, et c’est après que le pays a cherché à la hâte une alternative à AstraZeneca. L’Afrique du Sud a lancé sa campagne de vaccination de masse en utilisant le vaccin AstraZeneca / Université d’Oxford au début du mois, mais l’a interrompue après quelques jours sur une étude limitée suggérant que le vaccin AstraZeneca s’est mal comporté contre la souche Covid locale et extra-contagieuse.

En plus de demander l’approbation de l’OMS, le vaccin J&J devrait également entrer prochainement sur le marché américain. La solution est actuellement en cours d’examen par la Food and Drug Administration américaine, et ses experts devraient discuter de son autorisation d’utilisation d’urgence la semaine prochaine.

