Dans un communiqué publié par la société mardi, Johnson & Johnson a déclaré qu’il suspendrait le déploiement du vaccin en Europe. « Par prudence » après que les Centers for Disease Control (CDC) et la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis aient annoncé une enquête sur le risque de caillots sanguins en tant qu’effet secondaire potentiel.

Alors que les cas de caillots sanguins signalés parmi ses receveurs aux États-Unis ont été très rares – avec seulement six cas détectés après que plus de 6,8 millions de personnes ont reçu une dose du vaccin – la FDA a recommandé que son utilisation soit interrompue pendant que les effets secondaires sont étudiés.

La décision de « Retarder le déploiement de manière proactive » du vaccin en Europe intervient également avant une décision de l’Autorité européenne des médicaments (EMA) et en dépit du fait que le régulateur néerlandais (CBG) déclare que les avantages positifs l’emportent sur les risques potentiels.

«Nous suivons la situation de très près. Pour l’instant, les avantages du vaccin l’emportent sur les risques possibles », a déclaré mardi la CBG.

On ne sait pas combien de temps le délai d’utilisation du vaccin sera, ni le CDC, la FDA ou Johnson & Johnson ne fournissant un calendrier pour établir la sécurité du vaccin.

Les inquiétudes concernant le vaccin Johnson & Johnson surviennent alors que les régulateurs évaluent des inquiétudes similaires concernant les effets du vaccin AstraZeneca Covid. Un certain nombre de pays ont modifié leur déploiement du vaccin AstraZeneca à la suite d’un petit nombre de rapports de caillots sanguins chez des personnes ayant reçu une dose, l’EMA identifiant un lien possible et déclarant que le fabricant devrait répertorier le problème comme un effet secondaire très rare. .

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!