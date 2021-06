Johnson & Johnson règle une affaire d’opioïdes à New York, paiera jusqu’à 230 millions de dollars et cessera de vendre des drogues mortelles aux États-Unis – RT USA News

Johnson & Johnson a accepté de verser un règlement pouvant atteindre 230 millions de dollars et de cesser de vendre des opioïdes aux États-Unis. La somme est une goutte d’eau dans l’océan pour l’entreprise, mais survient alors que des essais à l’échelle nationale pourraient entraîner des paiements de plusieurs milliards.

« Johnson & Johnson paiera jusqu’à 230 millions de dollars pour son rôle dans la crise des opioïdes qui a dévasté les communautés de New York », le procureur général de l’État, Letitia James, a annoncé samedi. Le règlement exclut le fabricant de médicaments d’un prochain procès accusant plusieurs fabricants et distributeurs d’opioïdes de commercialiser de manière trompeuse ces analgésiques addictifs et de minimiser la menace de dépendance.

#RUPTURE: Johnson & Johnson paiera jusqu’à 230 millions de dollars pour son rôle dans la crise des opioïdes qui a dévasté les communautés de New York. Dans le cadre de notre règlement sans précédent, @JNJNews cessera également de fabriquer ou de vendre des opioïdes à l’échelle nationale. – NY AG James (@NewYorkStateAG) 26 juin 2021

Parmi les défendeurs dans le procès plus large de James figurent Purdue Pharmaceuticals – développeur et fabricant d’Oxycodone – et ses propriétaires, la famille Sackler. Mallinckrodt LLC et Teva Pharmaceuticals USA sont également inculpés, tout comme McKesson Corporation, Cardinal Health Inc., Amerisource Bergen Drug Corporation et Rochester Drug Cooperative Inc, qui ont tous distribué de l’Oxycodone et d’autres analgésiques à base d’opioïdes.

James a également annoncé que Johnson & Johnson avait accepté d’arrêter la fabrication et la vente d’opioïdes à l’échelle nationale, bien que la société pharmaceutique ait affirmé avoir déjà pris la décision de le faire l’année dernière.

Pour Johnson & Johnson, un paiement de 230 millions de dollars est une claque sur le poignet. L’entreprise a déclaré un chiffre d’affaires de plus de 82 milliards de dollars l’année dernière et dispose de 1,5 milliard de dollars pour couvrir les frais juridiques liés à des affaires comme celle de New York. L’Oklahoma a réussi en 2019 à obtenir un règlement plus important de 572 millions de dollars de Johnson & Johnson, un chiffre considérablement inférieur aux 17 milliards de dollars recherchés par l’État.





Aussi sur rt.com

Johnson & Johnson reçoit une gifle de 572 millions de dollars pour avoir provoqué une crise des opioïdes dans l’Oklahoma







Selon le Wall Street Journal, Johnson & Johnson et un certain nombre de distributeurs sont en pourparlers avec les États et les gouvernements locaux pour résoudre des milliers de poursuites similaires pour un total combiné de 26,4 milliards de dollars. Des milliers de poursuites ciblant Purdue Pharmaceuticals ont conduit cette entreprise à déclarer faillite en 2019, et un an plus tard, elle a reconnu sa responsabilité pénale dans l’alimentation de la crise des opioïdes aux États-Unis et a accepté de débourser 8 milliards de dollars, un geste largement symbolique d’une entreprise en faillite.

Fabriqués et distribués par ces géants de l’industrie pharmaceutique, les opioïdes sont prescrits depuis des années par des médecins ou des « moulins à pilules » plus obscurs, et ont fait des ravages dans les communautés à travers les États-Unis. Les opioïdes sur ordonnance conduisent souvent les utilisateurs à consommer des drogues obtenues illégalement comme l’héroïne et le fentanyl, et toutes ces substances ont causé un peu moins de 50 000 décès par surdose en 2019 – 70 % de toutes les surdoses mortelles aux États-Unis cette année-là, selon les données des Centers for Disease Control. et Prévention.

Au total, près de 500 000 personnes sont mortes d’overdoses d’opioïdes aux États-Unis entre 1999 et 2019.

L’ancien président Donald Trump a pris ses fonctions grâce à un raz-de-marée de soutien des zones ouvrières blanches les plus touchées par la crise, et l’a déclarée urgence de santé publique en 2017. Bien que Trump ait consacré des fonds à la prévention et au traitement des surdoses et a signé un projet de loi sur les envois postaux de fentanyl en provenance de Chine, les surdoses sous son mandat ont augmenté sans relâche. L’administration Biden a proposé de s’attaquer à la crise par le biais de programmes de santé gouvernementaux élargis.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !