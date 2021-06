Johnson & Johnson n’atteindra probablement pas l’objectif de l’UE au deuxième trimestre, ralentissant le déploiement du vaccin

À la lumière des lots jugés inutilisables par l’Agence européenne des médicaments, le porte-parole de la Commission européenne a indiqué mercredi qu’il était peu probable que la société atteigne son objectif d’administrer 55 millions de doses d’ici la fin juin.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a révélé la semaine dernière que 17 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson seraient remises par mesure de précaution en raison des craintes de contamination par le vaccin AstraZeneca dans un laboratoire de Baltimore, Maryland.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a indiqué vendredi dernier que 60 millions de doses du vaccin à dose unique devaient être supprimées à la suite d’informations selon lesquelles les injections d’AstraZeneca et de Johnson & Johnson avaient été contaminées. La FDA a constaté que l’usine n’a pas réussi à maintenir des conditions stériles et que les travailleurs n’ont pas pris de mesures pour empêcher la contamination de se produire. Cependant, 15 millions de clichés supplémentaires ont passé les contrôles réglementaires de la FDA mardi, ce qui signifie qu’ils sont aptes à l’exportation.

L’UE a commandé 200 millions de doses du vaccin au géant pharmaceutique américain et en avril l’entreprise « est resté ferme » qu’il puisse atteindre ces objectifs. Cependant, seulement environ 12 millions de coups ont été administrés.

Mardi, 44,3% des citoyens de l’UE avaient reçu au moins une dose de vaccination contre le Covid, bien que moins d’un quart soient entièrement vaccinés.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!