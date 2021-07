Johnson & Johnson, les principaux distributeurs de médicaments américains conviennent d’un règlement de 26 milliards de dollars avec les États sur leur rôle dans l’épidémie d’opioïdes – RT USA News

Le géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson et les trois plus grands distributeurs de médicaments du pays ont accepté de payer un total de 26 milliards de dollars pour mettre fin à la responsabilité légale de leurs rôles présumés dans la stimulation de la crise des opioïdes dans le pays.

Les procureurs généraux de sept États ont annoncé l’accord mercredi, affirmant que Johnson & Johnson paierait 5 milliards de dollars et que les distributeurs McKesson, Cardinal Health et AmerisourceBergen paieraient environ 21 milliards de dollars combinés. L’argent sera versé au fil du temps – neuf ans pour Johnson & Johnson et 18 ans dans le cas des distributeurs – et ira aux États qui acceptent le règlement et renoncent à poursuivre leurs propres poursuites contre les sociétés.





Le procureur général du Massachusetts, Maura Healey, dont l’État recevra plus de 500 millions de dollars, a déclaré que l’accord tenait sa promesse de faire payer un prix aux entreprises qui se sont enrichies de l’épidémie d’opioïdes. L’argent aidera à financer des programmes de prévention et de traitement des dépendances aux opioïdes.

Les entreprises font face à des milliers de poursuites au cours de la crise, qui, selon le CDC, a fait près de 500 000 morts de 1999 à 2019. Johnson & Johnson est accusé d’avoir poussé les analgésiques à une utilisation excessive et de minimiser leurs risques de dépendance, tandis que les distributeurs n’en auraient pas fait assez. pour empêcher la drogue de s’écouler dans les circuits illégaux. Johnson & Johnson a accepté le mois dernier un règlement de 230 millions de dollars avec l’État de New York.

« Ces entreprises ont contribué à alimenter la crise des opioïdes, qui sévit dans nos communautés », dit Healey. Les décès par surdose aux États-Unis ont atteint un niveau record l’année dernière, a-t-elle ajouté.

En vertu du dernier accord, Johnson & Johnson sera interdit de fabriquer des opioïdes et les distributeurs ajouteront de nouveaux systèmes pour suivre ces produits et les empêcher de se retrouver entre de mauvaises mains.

Les États pourraient commencer à recevoir l’argent au début de l’année prochaine, mais le règlement dépend de la signature de la grande majorité des gouvernements étatiques et locaux. Au moins 48 États doivent adhérer pour obtenir le paiement intégral, et 97 à 98 % des gouvernements locaux doivent accepter d’abandonner ou de renoncer à leurs réclamations, a rapporté NBC News.





Les États durement touchés tels que la Virginie-Occidentale et Washington peuvent s’en tenir à leurs propres poursuites. Un procès dans le procès de Washington contre McKesson, Cardinal Health et AmerisourceBergen devrait commencer en septembre. Son dossier contre Johnson & Johnson devrait être jugé en janvier prochain.

« Le règlement n’est, pour être franc, pas assez bon pour Washington », Bob Ferguson, procureur général de l’État, a déclaré dans un communiqué. Il a ajouté que même si plus de 300 villes et comtés de Washington se joignaient à l’accord, un total de 527,5 millions de dollars serait versé à l’État sur 18 ans. Washington cherche un « transformateur » montant d’argent pour les gouvernements des États et locaux pour lutter contre l’épidémie, a-t-il déclaré.

