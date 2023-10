Johnson & Johnson (JNJ) Rapport sur les résultats du troisième trimestre 2023

Johnson & Johnson a publié mardi un bénéfice et un chiffre d’affaires ajustés supérieurs aux attentes de Wall Street et a relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année alors que les ventes des activités pharmaceutiques et de dispositifs médicaux de la société ont augmenté.

Il s’agit des premiers résultats trimestriels de J&J depuis que la société a finalisé le séparation de ses retombées sur la santé grand public Kenvue en août.

Suite à cette séparation, J&J abaissé ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l’année entière.

Le fabricant pharmaceutique a relevé mardi ses perspectives révisées : J&J s’attend à des ventes pour 2023 comprises entre 83,6 et 84 milliards de dollars, contre une précédente prévision de 83,2 à 84 milliards de dollars en août. J&J s’attend également à un bénéfice par action ajusté de 10,07 $ à 10,13 $, en hausse par rapport à une prévision précédente de 10,00 $ à 10,10 $.

Voici ce que J&J a rapporté par rapport à ce à quoi Wall Street s’attendait, sur la base d’une enquête menée auprès d’analystes par LSEG, anciennement connue sous le nom de Refinitiv :

Bénéfice par action: 2,66 $ ajusté contre 2,52 $ attendu

2,66 $ ajusté contre 2,52 $ attendu Revenu: 21,35 milliards de dollars contre 21,04 milliards de dollars attendus

L’action de J&J a augmenté de plus de 1 % mardi en pré-ouverture du marché. Les actions de J&J ont chuté de près de 11 % sur l’année, ce qui porte la valeur marchande de l’entreprise à environ 379 milliards de dollars.

La société, dont les résultats financiers sont considérés comme un indicateur pour le secteur de la santé dans son ensemble, a déclaré que ses ventes au cours du trimestre avaient augmenté de 6,8 % par rapport à la même période de l’année dernière.

Le géant pharmaceutique a déclaré un bénéfice net de 4,31 milliards de dollars, soit 1,69 $ par action. C’était plat par rapport avec un bénéfice net de 4,31 milliards de dollars, ou 1,62 $ par action, pour la même période il y a un an.

En excluant certains éléments, le bénéfice ajusté par action s’est élevé à 2,66 $ pour la période.

J&J a déclaré 13,89 milliards de dollars de ventes pharmaceutiques, en hausse de plus de 5 % sur un an. Cette division commerciale se concentre sur le développement de médicaments dans différents domaines de maladies.

La société a déclaré que la croissance était tirée par les ventes de Darzalex, un produit biologique pour le traitement du myélome multiple, ainsi que d’Erleada, un traitement contre le cancer de la prostate, et d’autres traitements oncologiques.

Le médicament à succès Stelara de J&J, utilisé pour traiter un certain nombre de maladies inflammatoires à médiation immunitaire, a également contribué à cette croissance. J&J perdra la protection de son brevet sur Stelara plus tard cette année.

Dans le même temps, les ventes de l’activité dispositifs médicaux de l’entreprise ont atteint près de 7,46 milliards de dollars, en hausse de 10 % par rapport au troisième trimestre 2022.

J&J a déclaré que son acquisition d’Abiomed, une société de technologie médicale cardiovasculaire, en décembre, avait alimenté cette hausse.

J&J a déclaré que la croissance provenait de produits électrophysiologiques, qui évaluent le système électrique du cœur et aident les médecins à comprendre la cause des rythmes cardiaques anormaux. Les produits et dispositifs de fermeture des plaies pour les traumatismes orthopédiques ou les blessures graves du système squelettique ou musculaire ont également contribué.

Les résultats du troisième trimestre surviennent dans un contexte d’inquiétude des investisseurs face aux milliers de poursuites judiciaires affirmant que les produits à base de talc de J&J étaient contaminés par l’amiante cancérigène, qui a provoqué le cancer des ovaires et plusieurs décès.

Ces produits, y compris la poudre pour bébé homonyme de J&J, relèvent désormais de Kenvue. Mais J&J assumera toutes les responsabilités liées au talc aux États-Unis et au Canada.

En 2021, J&J a transféré ses dettes en matière de talc dans une nouvelle filiale, LTL Management, et a immédiatement déposé une demande de mise en faillite (chapitre 11). Mais un juge fédéral des faillites a rejeté en juillet la deuxième tentative de J&J de résoudre ces poursuites par la faillite.

J&J a précédemment déclaré que LTL Management avait l’intention de faire appel de la décision.

J&J tiendra une conférence téléphonique avec les investisseurs à 8 h 30 HE.