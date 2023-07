Johnson & Johnson (JNJ) Rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2023

Dans cette photo, le graphique boursier de Johnson and Johnson est visible sur l’écran d’un smartphone.

Johnson & Johnson Jeudi, le chiffre d’affaires et le bénéfice ajusté du deuxième trimestre ont dépassé les attentes de Wall Street et ont relevé ses prévisions pour l’année complète alors que les ventes de l’activité de technologie médicale de la société ont bondi.

J&J bénéficie d’un rebond de la demande de chirurgies non urgentes chez les personnes âgées, qui ont reporté ces procédures pendant la pandémie. Cette augmentation de la demande a été constatée par des assureurs-maladie comme Groupe UnitedHealth et Elevance Santé.

Voici comment les résultats de J&J se comparent aux attentes de Wall Street, sur la base d’une enquête auprès des analystes par Refinitiv :

Bénéfice par action: 2,80 $ ajustés, contre 2,62 $ attendus

2,80 $ ajustés, contre 2,62 $ attendus Revenu: 25,53 milliards de dollars, contre 24,62 milliards de dollars attendus

J&J, dont les résultats financiers sont considérés comme un indicateur pour le secteur de la santé au sens large, a déclaré que ses ventes au cours du trimestre avaient augmenté de 6,3 % par rapport à la même période l’an dernier.

Le géant pharmaceutique a déclaré un bénéfice net de 5,14 milliards de dollars, soit 1,96 $ par action. Cela se compare à un bénéfice net de 4,8 milliards de dollars, ou 1,80 $ par action, pour le même période il y a un an.

En excluant certains éléments, le bénéfice ajusté par action s’est établi à 2,80 $ pour la période.

Les actions de J&J ont chuté de plus de 10 % sur l’année, portant la valeur marchande de la société à environ 412 milliards de dollars.

J&J prévoit désormais des ventes annuelles de 98,8 à 99,8 milliards de dollars, soit environ 1 milliard de plus que les prévisions fournies en avril.

La société a relevé ses perspectives de bénéfices ajustés pour 2023 à 10,70 $ à 10,80 $ par action, contre une prévision précédente de 10,60 $ à 10,70 $ par action.

Les résultats trimestriels de J&J surviennent au milieu de l’inquiétude des investisseurs face aux milliers de poursuites judiciaires affirmant que les produits à base de talc de la société étaient contaminés par l’amiante cancérigène, qui a causé le cancer de l’ovaire et plusieurs décès.

Ces produits, tels que la poudre pour bébé homonyme de J&J, relèvent désormais de Kenvue. Mais J&J assumera toutes les responsabilités liées au talc qui surviennent aux États-Unis et au Canada.

En avril, la filiale de J&J, LTL Management, a déposé son bilan dans le New Jersey, proposant de payer près de 9 milliards de dollars pour régler plus de 38 000 poursuites et empêcher de nouvelles affaires de se présenter. Il s’agit de la deuxième tentative de la société pour résoudre les réclamations de talc devant un tribunal des faillites après qu’une cour d’appel fédérale a rejeté une offre antérieure.

La plupart des litiges ont été interrompus pendant la procédure de faillite.

J&J continue de nier les allégations et affirme que ses produits à base de talc ne causent pas de cancer.