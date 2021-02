Johnson & Johnson a soumis jeudi des documents demandant à la Food and Drug Administration des États-Unis d’autoriser son vaccin COVID-19 chez les adultes.

La société a annoncé la semaine dernière que son vaccin était efficace à 72% dans un essai américain, bien qu’il soit moins efficace chez les personnes en Amérique latine et en Afrique du Sud, ramenant l’efficacité globale à 66%.

Cela se compare aux résultats de l’année dernière selon lesquels les vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna indiquent que leurs vaccins seraient efficaces à plus de 94%.

Les responsables fédéraux ont cependant déclaré que les essais ne sont pas directement comparables car ils ont été menés à différents moments de la pandémie COVID-19.

Il est possible que le vaccin de J&J ait montré une efficacité égale si son essai avait été mené l’été et l’automne dernier comme les deux autres. Maintenant, il existe plusieurs variantes différentes du virus qui cause le COVID-19, ce qui pourrait affaiblir l’efficacité du vaccin.

Pourtant, le directeur des NIH, le Dr Francis Collins, et le plus grand expert américain en maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, ont déclaré la semaine dernière que le vaccin J&J apporterait un avantage considérable à la lutte contre la pandémie.

Le vaccin J&J est destiné à être administré en une seule dose, bien que la société mène un essai distinct pour déterminer si une deuxième dose en vaut la peine.

Le vaccin peut également être conservé à la température du réfrigérateur, il sera donc plus facile à distribuer que les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, qui doivent tous deux être congelés la plupart du temps.

Tous les vaccins semblent protéger contre les maladies graves et prévenir les décès dus au COVID-19.

« La soumission d’aujourd’hui pour l’autorisation d’utilisation d’urgence de notre vaccin COVID-19 à injection unique est une étape cruciale vers la réduction du fardeau de la maladie pour les personnes dans le monde et la fin de la pandémie », a déclaré le Dr Paul Stoffels, directeur scientifique de J&J une déclaration préparée.

La société s’attend à ce que le produit soit disponible après autorisation. «Avec notre soumission à la FDA et nos examens en cours avec d’autres autorités sanitaires du monde entier, nous travaillons de toute urgence pour rendre notre vaccin expérimental disponible au public le plus rapidement possible», a déclaré Stoffels.

La FDA devrait autoriser le vaccin, qui a satisfait à tous les critères d’autorisation énoncés. On ne sait pas quand cela se produira, cependant.

Avant l’autorisation, un comité consultatif de la FDA doit examiner les données et l’application du vaccin lors d’une audience publique qui doit être annoncée deux semaines à l’avance. Cette audience n’a pas été programmée.

L’année dernière, le gouvernement fédéral a dépensé 1 milliard de dollars pour préacheter 100 millions de doses de vaccin J&J, en plus de près de 500 millions de dollars pour aider à développer le vaccin. Le gouvernement a également la possibilité d’acheter suffisamment de doses pour vacciner 300 millions de personnes supplémentaires.

Étant donné que le vaccin J&J ne nécessite qu’un seul vaccin au lieu des deux requis des deux autres vaccins autorisés, les personnes seront considérées comme protégées dans les deux semaines suivant la réception de leur injection.

Il n’est pas clair si les gens seront en mesure de choisir le vaccin qu’ils recevront ou si différents vaccins seront classés par ordre de priorité pour différents groupes.

Certains ont suggéré qu’il pourrait être judicieux de continuer à vacciner les personnes âgées et plus vulnérables avec les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna qui ont montré une efficacité de 94%, en réservant le vaccin J&J aux personnes à faible risque de COVID-19.

Un comité consultatif auprès des Centers for Disease Control and Prevention ferait une telle recommandation d’utilisation avant que le dernier vaccin ne soit autorisé.

Deux autres vaccins candidats pourraient être disponibles dans les mois à venir.

L’un d’AstraZeneca et de l’Université d’Oxford a terminé un vaste essai aux États-Unis et devrait disposer de données d’efficacité plus tard ce mois-ci au début du prochain, avec une autorisation probable le mois prochain. Dans des essais antérieurs dans d’autres pays, les données d’efficacité étaient brouillées par les différences de dosage, mais elles semblaient être efficaces à environ 60% dans l’ensemble.

Novavax, une société de biotechnologie basée à Gaithersburg, dans le Maryland, recrute actuellement pour un essai à grande échelle aux États-Unis. La semaine dernière, il avait recruté 13 000 personnes sur 30 000 souhaitées.

Ce vaccin s’est avéré efficace à 90% dans un essai au Royaume-Uni, mais seulement à 50% en Afrique du Sud, où une variante s’est installée et où des taux élevés de personnes immunodéprimées par le VIH réduisent également l’efficacité.

Le vaccin AstraZeneca-Oxford et celui de Novavax doivent être administrés en deux doses et les deux peuvent être conservés au réfrigérateur, ce qui les rend relativement faciles à distribuer.

