CHARLOTTE, Caroline du Nord: Jimmie Johnson ouvrira sa première année de semi-retraite en pilotant la Rolex 24 à Daytona dans le cadre d’un line-up Action Express Racing révélé vendredi que cela devrait être l’un des meilleurs dans le domaine être.

Le septuple champion de NASCAR sera jumelé à Simon Pagenaud, Kamui Kobayashi et Mike Rockenfeller dans le grand événement de voitures de sport IMSA considéré comme l’ouverture non officielle de la saison de course. La course d’endurance de 24 heures au Daytona International Speedway attire des pilotes du monde entier pour récupérer les montres Rolex décernées aux vainqueurs.

Action Express déploiera une deuxième Cadillac DPi-VR spéciale dans la gamme de stars. Ce sera le numéro 48, le numéro de Johnson, et sera parrainé par Ally, qui a financé les deux dernières saisons de sa carrière NASCAR. L’entrée est en cours de préparation en collaboration avec Hendrick Motorsports.

La Rolex 24 à Daytona est l’une des plus grandes courses au monde, a déclaré Johnson, qualifiant ses coéquipiers Rolex de trois pilotes de classe mondiale.

Johnson fait son huitième départ Rolex, le premier depuis 2011.

Pagenaud, champion d’IndyCar et vainqueur d’Indianapolis 500, a piloté pour le Team Penske à Daytona ces trois dernières années. Kobaysahi a remporté la Rolex 24 au cours des deux dernières années avec Wayne Taylor Racing dans sa Cadillac, et Rockenfeller a remporté la Rolex 2010 dans un prototypes Action Express et a gagné au Mans plus tard cette année.

Je pense que nous avons de grandes chances de gagner, a déclaré Kobayashi. Jimmie est une légende de NASCAR. J’ai hâte de courir avec lui. Simon a beaucoup d’expérience aux États-Unis et il a de l’expérience en endurance avec tous ses succès en IndyCar. Mike passe beaucoup de temps dans des voitures techniques rapides.

L’inscription n ° 48 testera la piste de Daytona la semaine prochaine, et les préparatifs de la Rolex du 29 au 31 janvier commenceront une semaine avant la course.

Johnson a pris sa retraite de la compétition NASCAR à plein temps, mais remplit rapidement son calendrier 2021. Il devient une recrue IndyCar pour Chip Ganassi Racing sur les parcours de rue et sur route et a déclaré qu’il aimerait piloter des voitures de sport. Il n’a jamais remporté la Rolex 24, mais a fait partie de l’équipe finaliste en 2005 et 2008.

Il devrait être rejoint à la Rolex par le champion en titre de NASCAR Chase Elliott, qui a également déclaré qu’il participait à la course d’endurance. On s’attend à ce qu’Elliott soit dans la voiture principale d’Action Express, l’équipe appartenant à Jim France, le chef de la famille qui possède à la fois NASCAR et IMSA.

C’est Rick Hendrick qui initialement, et accidentellement, après la finale de la saison NASCAR du mois dernier, a révélé que Johnson et Elliott prévoyaient de participer à la Rolex. Dans la révélation de la gamme Action Express, l’équipe a déclaré que l’entrée n ° 48 était en ligne avec Hendrick Motorsports, 13 fois champion de la NASCAR Cup Series.

Chad Knaus, chef d’équipe de Johnson, sept fois vainqueur du championnat, est passé à un poste de direction chez Hendrick et a pris un nouvel intérêt pour la série de voitures de sport. Il était dans le garage IMSA de Charlotte Motor Speedway et a assisté à la course d’endurance à Sebring le mois dernier.

Nous parlons à Jimmie de courir avec nous depuis des mois, a déclaré Gary Nelson, directeur de l’équipe Action Express Racing. Tout s’est réuni en novembre avec le soutien de Hendrick Motorsports et de leur grand partenaire, Ally. «

