Boris Johnson et son ancien conseiller Dominic Cummings ont envoyé des messages WhatsApp « dégoûtants et misogynes » qui seront publiés par l’enquête COVID la semaine prochaine, a affirmé George Osborne.

L’ancien chancelier conservateur a déclaré qu’il comprenait que des messages “assez étonnants et franchement choquants” seraient rendus publics lorsque M. Cummings témoignerait lors des audiences à la fin du mois.

S’exprimant sur le podcast Political Currency, M. Osborne a déclaré que les messages “montreront aux gens à quel point c’était un véritable cauchemar” de travailler à Downing Street pendant la pandémie et “potentiellement certaines choses qui vont causer de réels problèmes aux personnes qui étaient en poste”. charge à ce moment-là”.

Pressé de précisions par son co-animateur Ed Balls, il a déclaré qu’il devait “être prudent ici car il s’agit d’une enquête judiciaire”.

Mais il a ajouté : « D’après ce que j’ai compris, il y a des choses assez stupéfiantes qui ont été dites dans ces messages WhatsApp non seulement par Boris Johnson, mais par des conseillers clés comme Dominic Cummings, vraiment un langage assez dégoûtant et un langage misogyne.

“Mais je pense que c’est tout ce que je peux dire parce que j’ai déjà comparu une fois devant l’enquête COVID et je ne veux pas comparaître à nouveau devant elle.”

M. Johnson et M. Cummings n’ont pas commenté ces affirmations.

Une série de messages embarrassants ont déjà été diffusés dans le cadre de l’enquête, notamment sur la façon dont M. Johnson a décrit le long COVID comme “b*******” et que sa femme, Carrie, avait été décrit comme « le véritable responsable » par le chef de la fonction publique britannique.

M. Cummings a déclaré qu’il devait témoigner le 31 octobre.

Il était l’assistant le plus proche de M. Johnson lorsque la pandémie a frappé, et le gouvernement a été contraint de le défendre après qu’il se soit rendu au site de beauté du comté de Durham, Barnard Castle, lors du premier verrouillage.

Il a quitté Downing Street en novembre 2020 à la suite de luttes intestines au numéro 10 et est depuis devenu un critique féroce de l’ancien Premier ministre, suggérant qu’il était indécis dans sa réponse au coronavirus.

L’enquête COVID a débuté cet été et a jusqu’à présent entendu les témoignages de M. Osborne et de l’ancien Premier ministre David Cameron – qui ont été interrogés sur le sujet. impact de leur programme d’austérité sur le NHS et sa capacité à planifier une pandémie.

George Osborne a déclaré à l’enquête COVID qu’il n’y avait pas de planification pour un confinement et qu’« avec le recul », on aurait pu faire davantage pour budgétiser un tel confinement.



La première partie de l’enquête a porté sur la résilience et la préparation du Royaume-Uni à une pandémie tandis que la deuxième partie, qui a débuté ce mois-ci, se concentre sur « la prise de décision fondamentale et la gouvernance politique » et verra également M. Johnson témoigner.

Dans le cadre de l’enquête, les principaux décideurs – notamment des ministres, d’anciens ministres et de hauts fonctionnaires – ont été invités à divulguer leurs communications, y compris celles via des canaux informels tels que WhatsApp, Microsoft Teams ou Signal.

Par ailleurs, il est apparu cette semaine que la « majorité » des messages WhatsApp partagés entre responsables du gouvernement écossais pendant la pandémie peut-être avoir été supprimé.

Jamie Dawson KC – l’avocat principal du module Ecosse de l’enquête – a déclaré jeudi à l’audience que “bien que WhatsApps semble avoir été utilisé pour envoyer des messages relatifs à et entourant des décisions clés par certains membres du gouvernement écossais, la majorité des messages n’ont pas été retenus par des témoins”.

M. Dawson a poursuivi en disant qu’il y avait un “manque de certitude” quant aux documents détenus par le gouvernement et ses responsables, où ils sont détenus et ce qui peut être récupéré, et l’enquête a cherché à obtenir plus d’informations sur les circonstances dans lesquelles les les messages n’ont pas été conservés.

Le gouvernement britannique a été traduit en justice après avoir ra refusé de transmettre les messages de M. Johnson à l’enquête, affirmant que les messages n’étaient pas pertinents.

Cependant, la Haute Cour s’est prononcé contre le bureau du cabinetdéclarant qu’il appartenait à la baronne Hallett, présidente de l’enquête, de décider si les éléments étaient pertinents ou non.

Lady Hallett s’est dite “très préoccupée par les difficultés” à obtenir les messages du gouvernement écossais, et elle “n’hésitera pas” à utiliser les “pouvoirs statutaires” dont elle dispose pour obtenir les informations pertinentes.