Johnson et Barnes débattront dans une course serrée au Sénat du Wisconsin

MADISON, Wis. (AP) – Le sénateur républicain du Wisconsin américain Ron Johnson et le challenger démocrate Mandela Barnes doivent se rencontrer jeudi soir pour leur deuxième et dernier débat avant les élections du 8 novembre.

Johnson, qui brigue un troisième mandat, et Barnes, le lieutenant-gouverneur, sont enfermés dans une course serrée qui pourrait déterminer quel parti contrôle le Sénat. Leur premier débat la semaine dernière, organisé par la Wisconsin Broadcasters Association, a été marqué par les deux candidats répétant leurs positions bien usées, mais innovant peu.

Les deux campagnes ont reflété les arguments avancés dans les courses à l’échelle nationale, Johnson se concentrant sur la criminalité, la sécurité publique et l’économie tandis que Barnes a tenté de parler de l’avortement, les opinions de Johnson sur l’intégrité électorale et l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole.

Johnson, l’un des plus ardents partisans de l’ancien président Donald Trump, a adopté des opinions controversées au cours de ses années au Sénat et de sa campagne de réélection. Ancien fabricant de plastiques, Johnson a remis en question le résultat des élections de 2020, minimisé l’émeute du 6 janvier et vanté des traitements non éprouvés pour le COVID-19.

Johnson et ses alliés ont attaqué Barnes comme étant “dangereux” et indulgent envers le crime, des allégations que les démocrates ont qualifiées de racistes. Barnes cherche à devenir le premier sénateur noir de l’État. Barnes a nié vouloir retirer le financement de la police, malgré les commentaires passés selon lesquels il souhaitait rediriger le financement de la police.

Le débat d’une heure jeudi est parrainé par Wispolitics.com, 620 WTMJ et le Milwaukee Business Journal.

Scott Bauer, l’Associated Press