Johnson et Barnes attaquent lors de la course au Sénat américain dans le Wisconsin

BELOIT, Wis. (AP) – Le sénateur républicain Ron Johnson, sortant d’une réunion privée la semaine dernière avec des dirigeants d’entreprise dans une immense fonderie devenue centre technologique, a souri malgré ce qu’il a dit être une conversation difficile sur l’inflation, les prix élevés de l’énergie, pénurie de personnel et augmentation de la criminalité.

“Nous avons eu une très bonne discussion, même si elle n’était pas particulièrement édifiante, car la réalité actuelle est préoccupante”, a déclaré Johnson.

Alors que l’une des courses critiques du Sénat américain touche à sa fin, Johnson a des raisons d’être confiant. Tous ces points négatifs devraient bien fonctionner pour lui et son parti lors d’une élection de mi-mandat au cours de laquelle les électeurs blâment généralement le parti qui détient la Maison Blanche. Et Johnson martèle ces thèmes dans ce qui équivaut à sa plaidoirie finale pour que les électeurs lui donnent un troisième mandat sur le démocrate Mandela Barnes, le lieutenant-gouverneur.

“Ces gens détruisent fondamentalement ce pays”, a déclaré Johnson à propos de Barnes et des démocrates lors d’un arrêt de campagne lundi. “Il faut les arrêter. Ils doivent être vaincus. Ils ont besoin d’un vrai bombardement.

Barnes a renforcé sa propre rhétorique dans les derniers jours, affirmant que Johnson “nous a menti en face pendant 12 années consécutives” et est revenu à plusieurs reprises sur la minimisation par Johnson de l’insurrection du 6 janvier 2021 et sur ses tentatives de livrer une liste de faux électeurs. à l’ancien vice-président Mike Pence.

“Il n’est pas seulement un danger pour cet État, il est une menace pour la stabilité de ce pays”, a déclaré Barnes mardi lors d’une réunion du Rotary Club de Milwaukee. “C’est qui il est.”

La course du Wisconsin est l’une des rares qui pourraient être essentielles pour savoir quel parti contrôle le Sénat. Les sondages ont montré Johnson avec une avance apparemment croissante sur Barnes, et les républicains nationaux qui ont abandonné sa campagne il y a six ans versent de l’argent dans les derniers jours.

L’ancien fabricant de plastiques a surfé sur la vague du tea party en 2010 pour remporter sa première course au Sénat contre le sénateur Russ Feingold, puis a battu Feingold lors d’un match revanche six ans plus tard.

Johnson s’est avéré être une cible insaisissable pour les libéraux, même s’il a dérivé vers la droite depuis l’élection de Donald Trump en 2016 et les sondages ont montré que la cote de popularité de Johnson était à l’envers. Trump a remporté le Wisconsin en 2016 et l’a perdu en 2020, de moins d’un point. Johnson a remporté ses deux élections par moins de 5 points.

Barnes, qui cherche à devenir le premier sénateur noir du Wisconsin, a cherché à présenter Johnson comme déconnecté des soucis des électeurs de la classe moyenne. Il leur a rappelé une enquête de ProPublica qui a révélé que les dispositions ajoutées par Johnson à la facture fiscale de 2017 ont permis de réaliser des économies d’impôt de plusieurs millions de dollars aux principaux donateurs, dont la milliardaire Diane Hendricks d’ABC Supply, basée à Beloit.

Hendricks a développé le parc industriel de Beloit où Johnson a eu sa réunion. Elle a versé des millions dans sa course, dont 3,1 millions de dollars par mois avant le jour du scrutin.

Johnson n’a pas hésité à voter en faveur de la facture fiscale de 2017. Il a déclaré qu’une disposition qu’il a préconisée pour réduire les impôts des entreprises “permet aux petites entreprises de rivaliser avec les grands”.

Barnes, qui n’a payé aucun impôt sur le revenu en 2018 et participait au programme Medicaid de l’État, a mis en contraste son éducation à Milwaukee par sa mère institutrice et son père ouvrier d’usine avec la richesse de Johnson. Il a également souligné une fracture générationnelle; à 35 ans, il a presque la moitié de l’âge de Johnson, âgé de 67 ans.

“Ron Johnson ne représente pas vraiment qui nous sommes”, a déclaré Barnes lors du rassemblement de Madison avec le secrétaire américain aux Transports Pete Buttigieg, un collègue du millénaire et ancien candidat démocrate à la présidentielle. « Des gens comme Ron Johnson ont eu leur journée ; c’est notre tour maintenant.

Barnes, comme les démocrates de tout le pays, a également tenté de faire de la course un référendum sur le droit à l’avortement. Johnson est un partisan de longue date d’une interdiction de l’avortement sans exception, une position que Barnes qualifie de “dangereuse et déconnectée”. Johnson a tenté d’émousser le problème en disant qu’il soutenait un référendum d’État pour laisser les électeurs décider, mais il s’est opposé à un effort du gouverneur démocrate Tony Evers pour un tel vote.

Et Barnes a tenté de se présenter comme un rassembleur, faisant écho aux thèmes des campagnes du président Joe Biden et de l’ancien président Barack Obama, déclarant mardi que “nous devons ramener la décence dans cet État et dans ce pays”.

Barnes et Johnson disent que l’autre a peu fait pour aider l’État au cours de leur mandat.

Barnes a servi quatre ans à l’Assemblée dans le cadre d’une minorité démocrate qui ne pouvait pas faire grand-chose contre la majorité républicaine. En tant que lieutenant-gouverneur, un travail avec presque aucune fonction officielle, Barnes a abordé la question du changement climatique et a dirigé un groupe de travail examinant les moyens par lesquels l’État peut y faire face.

Johnson souligne l’adoption de son «projet de loi sur le droit d’essayer», qui permettait aux patients en phase terminale de recevoir des médicaments expérimentaux, comme l’un des moyens qu’il a mis en œuvre pour le Wisconsin.

Johnson a dit des choses que les politiciens évitent généralement, y compris la suppression du financement garanti pour la sécurité sociale et l’assurance-maladie, affirmant que c’est le seul moyen de sauver les programmes de droits populaires. Il soutient que les électeurs le récompenseront pour avoir dit la vérité.

“Quand j’ai couru en 2010, j’ai fait deux promesses”, a déclaré Johnson à Beloit. « Je vous dirai toujours la vérité, et je ne voterai jamais ni ne me conduirai en pensant à ma réélection. J’ai honoré ces promesses.

Un journaliste a souligné que Johnson avait également promis de ne servir que deux mandats.

“C’était mon intention”, a déclaré Johnson. “Les choses changent.”

