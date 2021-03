Dans l’ensemble, l’enquête montre que la force du sentiment vis-à-vis du Brexit s’est quelque peu atténuée, même si une majorité s’attend à ce que cela augmente les prix des denrées alimentaires et rende les vacances européennes plus difficiles. Et les Britanniques restent profondément divisés, non seulement sur l’adhésion à l’UE, mais aussi sur d’autres questions telles que la criminalité, les valeurs britanniques et le politiquement correct.

Jusque-là, le gouvernement de M. Johnson était principalement connu pour sa réponse dilatoire et erratique à la pandémie – des verrouillages tardifs, de fréquents renversements de politique, des messages publics confus et un système de test et de traçabilité malheureux – qui ont tous contribué à ce que la Grande-Bretagne ait le plus grand nombre de morts. péage en Europe.

