Johnson du Royaume-Uni a épargné le vote sur l’aide étrangère réduite avant le G7 BBC Oxfam Theresa May Chambre des communes Andrew Mitchell

Les législateurs britanniques n’ont pas réussi à forcer un vote lundi sur la réduction des dépenses d’aide étrangère par le gouvernement, épargnant au Premier ministre Boris Johnson une défaite potentiellement embarrassante avant d’accueillir le sommet du Groupe des Sept ce week-end.

Bien que le président non partisan de la Chambre des communes Lindsay Hoyle ait jugé qu’une tentative d’inverser la coupe via un amendement à un projet de loi soumis au Parlement n’était pas appropriée, il a réprimandé le gouvernement pour ne pas avoir mis aux voix sa décision en novembre dernier. de réduire la part du revenu national réservée à l’aide étrangère de 0,7% à 0,5%.

Il a encouragé les législateurs à présenter une motion distincte pour un débat d’urgence mardi et a déclaré que le gouvernement conservateur devrait soumettre la décision à un vote bientôt.

« Je m’attends à ce que le gouvernement trouve un moyen de débattre de cette question importante et de permettre officiellement à la Chambre de prendre une décision efficace », a-t-il déclaré. « Et sinon, nous chercherons alors d’autres moyens d’aller de l’avant. »

L’objectif initial, qui avait été inscrit dans la législation, avait aidé le Royaume-Uni à acquérir une solide réputation dans le monde en développement au cours des deux dernières décennies. La réduction s’élève à environ 4 milliards de livres (5,6 milliards de dollars).

Les critiques, dont la prédécesseure de Johnson, Theresa May, et les anciens ministres du Cabinet Andrew Mitchell et David Davis, affirment que la réduction entraînera des centaines de milliers de décès évitables dans les pays en développement et nuira à la réputation internationale de la Grande-Bretagne. Ils disent également que cela sape Johnson à l’approche de son accueil d’un sommet des dirigeants du Groupe des Sept vendredi.

Mitchell, un ancien secrétaire au développement international qui a dirigé la rébellion, a déclaré qu’il était convaincu que les chiffres étaient là pour renverser la majorité de 85 sièges du gouvernement à la Chambre des communes. Il a déclaré que le gouvernement traitait la Chambre des communes avec « manque de respect ».

Le Trésor britannique a fait valoir que la réduction était nécessaire pour libérer de l’argent à dépenser dans le pays à un moment où l’économie britannique tente de récupérer le terrain perdu pendant la pandémie de coronavirus. Il a également déclaré qu’il s’agissait d’une mesure temporaire et que le Royaume-Uni resterait l’un des plus gros dépensiers d’aide, avec environ 10 milliards de livres consacrés cette année à la lutte contre la pauvreté et le changement climatique.

Le différend intervient avant que Johnson n’accueille le sommet des pays riches du G-7, où le soutien au monde en développement devrait être l’un des principaux sujets de discussion.

Johnson a fait la promotion du sommet du 11 au 13 juin à Cornwall, dans le sud-ouest de l’Angleterre, comme une opportunité pour le Royaume-Uni de s’affirmer sur la scène mondiale après le départ du pays de l’Union européenne. Le Royaume-Uni accueillera également un sommet environnemental majeur plus tard cette année à Glasgow, en Écosse.

« Il est amèrement décevant que le parlement ait raté l’occasion d’aujourd’hui de voter sur le maintien de sa promesse envers les électeurs et les personnes les plus vulnérables du monde en rétablissant l’engagement de 0,7 % », a déclaré Sam Nadel, responsable des politiques et du plaidoyer au sein du groupe de lutte contre la pauvreté Oxfam.

« Alors que le pays se prépare à accueillir les dirigeants du G-7, le gouvernement continue de saper la crédibilité du Royaume-Uni sur la scène internationale alors que ses engagements envers les plus pauvres du monde sont abandonnés », a-t-il ajouté.

La décision de réduire l’objectif d’aide est allée à l’encontre de la promesse du gouvernement conservateur lors des élections générales de 2019 de le maintenir et a suscité des condamnations de tous les horizons politiques.

« C’est une question de vie ou de mort », a déclaré l’ancien Premier ministre travailliste Gordon Brown à la BBC. « Nous décidons en fait qui vit et qui meurt, en particulier à ce stade où si nous retirons l’argent pour la vaccination, c’est l’équivalent de retirer l’aiguille d’un enfant ou d’un adulte malade. »