Le président nouvellement élu Mike Johnson (R-La.) a déclaré dimanche qu’il “n’avait pas peur” de changer la règle de vacance de la présidence, une décision qui a obtenu le soutien de plusieurs législateurs du GOP après l’éviction historique de l’ancien président Kevin McCarthy (R-Calif. .) plus tôt ce mois-ci.

McCarthy a été démis de la première place lors d’un vote de 216 contre 210 sur ce que l’on appelle une « motion d’annulation », faisant de lui le premier président à être évincé par la Chambre. Tous les démocrates de la Chambre et huit républicains ont voté pour retirer le marteau du président au républicain californien.

« Tout le monde est ici de bonne foi… et tout le monde m’a dit que cette règle devait changer. Écoutez, je n’en ai pas peur parce que je vais travailler ouvertement et de manière transparente et travailler avec chaque membre et tout le monde comprendra pleinement ce que nous faisons et pourquoi », a déclaré Johnson dimanche sur « Sunday Morning Futures » de Fox News. .» « Et je pense que c’est une grande partie de cela. Mais la règle rend difficile pour tout président de faire son travail.

Dans le cadre de l’élection dramatique de 15 tours qui a donné le marteau à McCarthy en janvier, l’ancien président a accepté d’abaisser le seuil pour forcer un vote sur une motion visant à annuler de cinq à un – ce qui a permis au représentant Matt Gaetz (R-Fla .) pour appeler à lui seul au vote cette semaine.

Les Républicains, furieux de cette mutinerie, veulent s’assurer que cela ne se reproduise plus.

Notant que changer la règle n’est pas sa « priorité absolue », Johnson a déclaré : « Ma plus grande priorité est de faire ce travail et de le faire de manière ouverte et transparente, comme je l’ai dit dans mon discours, la nuit où j’ai prêté serment. , pour décentraliser le pouvoir du bureau du Président.

“Je veux vraiment responsabiliser notre président, les commissions compétentes et toutes les personnes talentueuses de la Chambre et les faire participer davantage aux grandes décisions, aux situations et aux processus ici et garantir un ordre régulier”, a déclaré Johnson. “… Si nous faisons cela, nous n’avons pas à nous soucier d’une motion d’annulation et je le fais, j’y travaille tous les jours.”

Johnson a été élu 56e président de la Chambre mercredi dernier, mettant fin à plus de trois semaines de troubles et de luttes intestines du Parti Républicain à la Chambre basse.

Johnson, le législateur républicain de 51 ans qui effectuait son deuxième mandat en tant que vice-président de la Conférence républicaine de la Chambre, a remporté le marteau du président lors d’un vote de 220 contre 209 contre le chef de la minorité Hakeem Jeffries (DN.Y.).