Le président nouvellement élu Mike Johnson (R-La.) a déclaré dimanche qu’il « envisageait » d’assigner à comparaître le fils du président Biden, Hunter Biden, dans le cadre des enquêtes de la Chambre sur les relations commerciales étrangères de la famille Biden.

Lorsqu’on lui a demandé sur « Sunday Morning Futures » de Fox News s’il prévoyait d’assigner Hunter Biden à comparaître, Johnson a répondu : « Je regarde cela. Je pense que les temps désespérés appellent des mesures désespérées, et cela aurait peut-être trop tardé.»

Notant qu’une « décision complète » n’a pas encore été prise, Johnson a déclaré qu’il consultait les avocats impliqués tout en soulignant sa propre expérience en tant qu’avocat.

“Nous essayons de faire avancer certains de ces dossiers de manière très agressive”, a déclaré Johnson. «Je pense que le peuple américain doit ces réponses. Et je pense que nos soupçons sur tout cela, les preuves que nous avons rassemblées jusqu’à présent, comme vous le savez, confirment ce que beaucoup d’entre nous craignaient comme étant le pire. »

Ancien Président Kévin McCarthy (R-Calif.) a annoncé le mois dernier qu’il s’apprêtait à lancer une enquête officielle de destitution contre Biden à la suite des enquêtes approfondies menées par les républicains de la Chambre sur les relations commerciales étrangères de Hunter Biden.

Les enquêtes menées par le président du comité de surveillance et de responsabilité de la Chambre, James Comer (R-Ky.) et le président du comité judiciaire de la Chambre, Jim Jordan (R-Ohio), ont enquêté sur le temps passé par Hunter Biden au conseil d’administration d’une société énergétique ukrainienne alors que son père était vice-président.

Ceux qui dirigent les enquêtes allèguent que Biden et les membres de sa famille, y compris Hunter, ont bénéficié financièrement de relations commerciales avec l’étranger grâce au statut de leader de Biden.

Les enquêtes de la Chambre, cependant, n’ont pas révélé que Biden avait directement bénéficié financièrement des relations commerciales de son fils ni prouvé qu’il avait pris des décisions politiques à cause de celles-ci.

Ces enquêtes ont été interrompues au début du mois après que huit républicains se soient joints à tous les démocrates de la Chambre pour évincer McCarthy de la première place. Les Républicains qui cherchaient à prendre le marteau se sont heurtés à des luttes intestines au sein de leur propre parti, prolongeant la vacance de la présidence.

Alors que le représentant Patrick McHenry (RN.C.) assurait les fonctions de président par intérim, aucune réunion de commission n’a eu lieu en raison de la paralysie de la chambre basse.

Johnson a été élu mercredi dernier en tant que 56e président de la Chambre, ce qui a essentiellement repris les fonctions normales de la Chambre.

Pressé de savoir si l’enquête de mise en accusation de la Chambre pourrait se transformer en une mise en accusation officielle, Johnson a gardé ses cartes quelque peu près de sa poitrine.

“Nous verrons, Maria,” répondit Johnson. «J’ai travaillé au sein des comités de compétence et le pouvoir judiciaire en fait partie. Je pense que nos présidents ont fait un travail exceptionnel. Vous avez parlé à chacun d’eux, Jamie Comer et Jim Jordan et [Rep. Jason Smith (R-Mo.)]sur le contrôle et le pouvoir judiciaire et les voies et moyens [committees].»

Tout en affirmant qu’il « encourage » ces enquêtes, Johnson a déclaré qu’il existe une « responsabilité constitutionnelle de suivre cette vérité là où elle mène ».

“Nous n’utilisons pas cela pour des jeux politiques et partisans, comme les démocrates l’ont fait et l’ont fait à deux reprises contre Donald Trump”, a déclaré Johnson. « Nous allons respecter la loi et suivre la Constitution. Et je pense que nous – vous et moi avons une idée de où cela pourrait mener. Mais nous allons laisser les preuves parler d’elles-mêmes.

