Johnson dit qu’il a l’intention de présenter un paquet fiscal bipartisan à la Chambre

Selon une source proche de la pensée des dirigeants, Johnson souhaite toujours tenir des séances d’écoute sur l’accord et entendre les membres lors d’une réunion de la conférence républicaine mardi.

Mais les déclarations de Johnson ont largement apaisé les craintes des partisans du projet de loi selon lesquelles les dirigeants de la Chambre ne le laisseraient pas être débattu en raison des objections des républicains des districts swing catégoriques quant à l’obtention d’un allègement fiscal au niveau de l’État et local pour leurs électeurs, ainsi que des membres du House Freedom Caucus. qui ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que les immigrants sans papiers obtiennent des chèques de crédit pour enfants plus importants, bien qu’ils soient déjà éligibles dans certaines circonstances.

Les dirigeants de la Chambre ont inscrit le texte de l’accord sur le calendrier législatif de cette semaine comme un projet de loi susceptible d’être examiné, même si le moment du vote n’est pas encore clair.

L’accord fiscal – qui comprend également le rétablissement de déductions essentielles pour la recherche et le développement, des secours en cas de catastrophe et des allègements fiscaux pour les entreprises opérant aux États-Unis et à Taiwan – a toujours ses opposants, mais un vote bipartisan rare avec de fortes performances des démocrates et des républicains semble tout. plus c’est probable.

«J’ai beaucoup de confiance dans le président Smith et dans ce comité. Il a réuni beaucoup de gens intelligents et s’est imposé lors d’un vote bipartisan 40-3 », a déclaré le président du comité du règlement intérieur. Tom Cole (R-Okla.) a déclaré lundi à POLITICO, faisant référence à une majoration du projet de loi le 19 janvier par le comité de rédaction fiscale de la Chambre qui a reçu un soutien républicain unanime.

« Tout le monde fera preuve de diligence raisonnable et c’est approprié. Mais je le répète, il y a beaucoup d’élan en ce moment.

Les républicains de New York, du New Jersey et de Californie, représentant des districts où les impôts locaux et nationaux sont élevés, ont peut-être été le plus grand obstacle à l’adoption d’un paquet fiscal à la Chambre. Plusieurs ont déclaré qu’ils voteraient « non » sur n’importe quel paquet fiscal sans une déduction plus importante pour ces taxes – une réduction connue sous le nom de SALT qui est désagréable pour de nombreux législateurs républicains présents à la conférence – mais le représentant Mike García (R-Calif.), pour sa part, a reconnu lundi qu’il pourrait s’adoucir de cette ligne dure.

« Je ne pense pas que le projet de loi tel qu’il est rédigé soit un mauvais projet de loi. Je pense que les tableaux d’amortissement et les amortissements des éléments de recherche et développement sont tous bons », a déclaré Garcia, notant qu’il est désormais « officiellement indécis » sur le paquet.

Cependant, Garcia a averti que ne pas inclure un quelconque allègement SALT aurait des conséquences pour les Républicains du district swing qui se préparent à des campagnes de réélection difficiles en novembre : « Je pense que c’est une erreur politique galactique de notre part de présenter un projet de loi qui n’a pas une pincée de SALT. “, a déclaré Garcia.

Un autre problème qui a irrité les législateurs d’extrême droite est qu’une extension du crédit d’impôt pour enfants dans le cadre de l’accord remporté par les démocrates entraînerait des contrôles plus importants pour les immigrants sans papiers ayant des enfants nés aux États-Unis. Ce groupe démographique a longtemps pu réclamer ces crédits, mais au milieu de féroces batailles partisanes sur la politique frontalière, certains conservateurs ont insisté lundi sur le fait que toute discussion autour du CTC devrait impliquer de limiter les allégements fiscaux aux parents qui sont citoyens américains.

“Ce qui me fait réfléchir, c’est si les clandestins peuvent bénéficier des crédits d’impôt”, a déclaré le représentant T.je suis Burchett (R-Tenn.). « Si vous attendez six ou huit ans devant les tribunaux, cela crée une énorme lacune. »

“C’est la raison pour laquelle je vote contre, si je vote contre”, a déclaré Burchett.

représentant Matt Gaetz (R-Fla.) a déclaré : « Je pense que nous devrions être réticents à l’heure actuelle à étendre ce type de programmes alors que l’éligibilité va être très différente en fonction des millions de personnes autorisées par l’administration Biden. »

Bien que la plupart des démocrates membres du comité de rédaction fiscale de la Chambre aient voté en faveur de l’accord, les progressistes apprécient le principal appropriateur démocrate. Rosa De Lauro (Démocrates du Connecticut) pourraient également voter contre le projet de loi parce qu’ils estiment que l’expansion du CTC ne va pas assez loin.

Les progressistes souhaitent le rétablissement de l’aide familiale élargie mise en place pendant la pandémie, qui a réduit de près de moitié la pauvreté des enfants. La version élargie du crédit proposée par Wyden et Smith n’irait pas aussi loin.

“L’accord fiscal échoue sur le plan des capitaux propres”, a déclaré DeLauro dans un communiqué publié lundi. “Il offre d’énormes réductions d’impôts aux sociétés géantes tout en refusant aux familles de la classe moyenne la sécurité économique dont elles bénéficiaient grâce au crédit d’impôt mensuel pour enfants élargi.”

Même si les Républicains et les Démocrates modérés pourraient bien suffire à faire adopter l’accord à la Chambre à la majorité des deux tiers, le sort de l’accord reste incertain au Sénat. Chef de la minorité Mitch McConnell (R-Ky.) n’a pas encore pesé sur le paquet et est membre de premier plan du Comité des finances Mike Crapo (R-Idaho) a déclaré qu’il souhaiterait des changements à l’accord, bien qu’il ait refusé de dire quels changements il souhaitait.

Olivia Beavers a contribué à ce rapport.