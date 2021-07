Johnson dit que le Royaume-Uni doit vivre avec le virus alors qu’il annonce un assouplissement de l’Irlande du Nord Stephen Reicher BBC Boris Johnson Wales

Le Premier ministre britannique Boris Johnson devrait dévoiler lundi son intention de supprimer le port obligatoire du masque et la distanciation sociale en Angleterre dans deux semaines, malgré la recrudescence des infections à coronavirus provoquées par la variante delta hautement contagieuse.

Johnson a déclaré qu’il expliquerait comment le pays « apprendrait à vivre avec ce virus » – un changement de ton majeur de la part d’un leader qui a précédemment décrit COVID-19 comme un ennemi à vaincre.

Avant une conférence de presse télévisée, Johnson a signalé que les mesures obligatoires seraient remplacées par un choix personnel après le 19 juillet, date surnommée « la journée de la liberté » par la presse populiste britannique.

« Alors que nous commençons à apprendre à vivre avec ce virus, nous devons tous continuer à gérer soigneusement les risques de COVID et faire preuve de jugement dans notre vie », a déclaré Johnson.

Ce message sera bien accueilli par les législateurs sceptiques du verrouillage du Parti conservateur au pouvoir de Johnson, qui affirment que les dommages économiques et sociaux des restrictions l’emportent sur les avantages pour la santé publique.

Mais les responsables de la santé publique et les scientifiques ont exhorté à la prudence, affirmant que l’abandon des masques et la distanciation sociale pourraient être dangereux. Le psychologue Stephen Reicher, membre du comité consultatif scientifique du gouvernement, a déclaré que « des mesures d’atténuation proportionnées » contre la propagation du virus devraient rester en place.

« Je pense que nous avons besoin de messages très clairs et je pense que dans certains espaces – des espaces surpeuplés et mal ventilés – les masques sont une atténuation cruciale », a-t-il déclaré à la BBC.

Le gouvernement a déclaré que Johnson utiliserait une conférence de presse lundi pour annoncer des plans de règles sur la distanciation sociale, les couvre-visages et le travail à domicile après le 19 juillet, date fixée pour la suppression des restrictions restantes sur les affaires et la vie quotidienne.

La Grande-Bretagne a enregistré plus de 128 000 décès par coronavirus, le bilan le plus élevé d’Europe occidentale Les infections confirmées ont fortement augmenté, passant d’environ 2 000 par jour plus tôt cette année à plus de 20 000 par jour la semaine dernière. Mais les 122 décès liés au coronavirus signalés étaient deux de moins que la semaine précédente.

Les responsables de la santé publique affirment que le programme de vaccination britannique a affaibli le lien entre les infections et les décès. Jusqu’à présent, 86 % des adultes britanniques ont reçu au moins une dose de vaccin et 63 % sont complètement vaccinés.

Le gouvernement britannique, qui a imposé l’une des plus longues fermetures au monde, a levé les restrictions pour l’Angleterre dans une série de mesures qui ont commencé avec la réouverture des écoles en mars. La quatrième et dernière étape a été retardée le mois dernier pour laisser le temps à davantage de personnes de se faire vacciner au milieu de la propagation rapide de la variante delta, découverte pour la première fois en Inde.

Les autres parties du Royaume-Uni – l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord – suivent leurs propres feuilles de route, largement similaires, hors du verrouillage.

Le gouvernement a déclaré dans un communiqué que COVID-19 deviendrait «un virus avec lequel nous apprenons à vivre comme nous le faisons déjà avec la grippe. Cela signifie que les hospitalisations, les maladies graves et les décès dus au COVID se poursuivront, bien qu’à un niveau beaucoup plus faible qu’avant le programme de vaccination. »

