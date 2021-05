Boris Johnson a déclaré aux agriculteurs alarmés par la réduction des droits de douane sur la viande australienne dans un accord post-Brexit de ne pas avoir «peur du libre-échange».

Le Premier ministre a semblé soutenir Liz Truss, la secrétaire au commerce, dans la querelle amère du Cabinet, disant aux députés que de tels accords offraient «de grandes choses» aux agriculteurs.

Le SNP et Plaid Cymru ont tous deux averti que l’accord prévu – s’il offre un accès gratuit au bœuf et à l’agneau australiens, comme prévu – ruinerait les agriculteurs écossais et gallois.

«Les agriculteurs perdront leurs moyens de subsistance, les entreprises rurales s’effondreront et les familles seront chassées de la terre», a déclaré Ian Blackford, le chef du SNP à Westminster.

Ayant averti de nombreux députés conservateurs «d’accord en privé», il a exhorté M. Johnson à «abandonner un accord qui ferait chuter nos agriculteurs».

Mais le Premier ministre a déclaré que le SNP «sous-estimait largement sa capacité à faire de grandes choses avec nos accords de libre-échange» pour exporter ses propres produits agricoles.

«C’est un pays qui a connu un succès et une prospérité grâce au libre-échange dans le monde», a déclaré M. Johnson aux députés.

Les enjeux ne pourraient être plus élevés pour ce qui serait le premier nouvel accord commercial du Royaume-Uni depuis le Brexit – que Mme Truss souhaite désespérément sceller avant le sommet du G7 du mois prochain à Cornwall.

Les groupes d’agriculteurs craignent que cela ne crée un dangereux précédent pour les futurs accords – en particulier avec les États-Unis – qui laisseraient les agriculteurs britanniques lutter pour concurrencer les importations bon marché.

Ils sont soutenus par George Eustice, le secrétaire à l’environnement, et Michael Gove, le ministre du Cabinet, tandis que le négociateur du Brexit, David Frost, serait du côté de Mme Truss.

Dans le cadre des plans en cours de négociation, les droits de douane de 20 pour cent que l’Australie paie sur toutes les exportations de viande de bœuf vers le Royaume-Uni seraient ramenés à zéro au cours des 15 prochaines années.

On pense que M. Gove craint que la controverse ne renforce le soutien à l’indépendance de l’Écosse, car les agriculteurs au nord de la frontière pourraient être les plus durement touchés.

Mais les ministres soutenant l’accord affirment que les tarifs sont protectionnistes et que leur suppression entraînera une baisse des prix dans les magasins, ce qui offrira un avantage tangible à la sortie de l’UE.

Une autre controverse entoure l’effet sur l’urgence climatique d’encourager une plus grande consommation de viande, lorsque les conseillers gouvernementaux disent que le public a besoin de moins manger.

Aux questions du Premier ministre, M. Blackford a déclaré: «En tant que membre de la communauté des producteurs écossais, je comprends à quel point l’accord commercial sur le Brexit avec l’Australie proposé par ce gouvernement conservateur serait pour les secteurs de l’agriculture et de l’élevage en Écosse.»

Mais M. Johnson a taquiné le dirigeant du SNP comme «un humble représentant de la communauté des crofting».

«Je ne pense pas qu’il rende justice aux éleveurs, aux agriculteurs de tout le pays et en Écosse également, car je pense qu’il sous-estime largement leur capacité à faire de grandes choses avec nos accords de libre-échange, à exporter du bœuf écossais dans le monde entier.

«Pourquoi a-t-il si peur du libre-échange? Je pense qu’il y a une énorme opportunité pour l’Écosse et pour l’ensemble du Royaume-Uni et il devrait la saisir et en être fier.