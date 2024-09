Johnson demande à la Chambre des représentants de voter sur une résolution de prolongation de six mois avec la loi SAVE en annexe

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, R-La., a annoncé mardi qu’il allait de l’avant avec un vote à l’échelle de la chambre pour arrêter la fermeture du gouvernement avec un projet de loi attaché destiné à réprimer le vote des non-citoyens.

« Le Congrès a l’obligation immédiate de faire deux choses : financer de manière responsable le gouvernement fédéral et assurer la sécurité de nos élections », a déclaré M. Johnson dans un communiqué.

« Parce que nous le devons à nos électeurs, nous allons procéder mercredi au vote sur le CR de six mois, accompagné de la loi SAVE », a-t-il ajouté. « J’exhorte tous mes collègues à faire ce que l’immense majorité des citoyens de ce pays réclame et mérite à juste titre : empêcher les citoyens non américains de voter aux élections américaines. »

Johnson propose une prolongation de six mois des niveaux de financement du gouvernement pour l’exercice en cours, connue sous le nom de résolution continue (CR), et y joint un projet de loi connu sous le nom de Loi de protection de l’éligibilité des électeurs américains (SAVE) qui vise à obliger les États à obtenir une preuve de citoyenneté – en personne – lors de l’inscription d’une personne sur les listes électorales et à obliger les États à radier les non-citoyens des listes électorales existantes.

LES DOUTES DU PARTI RÉGIONAL GRANDISSENT ALORS QUE JOHNSON S’INTRODUIT À LA LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT : « JOUER AVEC LA PARAVENTION DU GOUVERNEMENT »

La plupart des démocrates s’opposent à la réforme fiscale assortie de la loi SAVE, et la Maison Blanche Biden-Harris a menacé d’opposer son veto à une telle mesure. La réforme fiscale continue également de faire l’objet de l’opposition de certains républicains de la Chambre.

« Votre projet de loi ne finance PAS le gouvernement de manière responsable », a écrit le représentant Thomas Massie, républicain du Kentucky, en réponse à la déclaration de Johnson sur X. « Il s’agit de 12 projets de loi regroupés en un seul qui perpétue les dépenses excessives qui ruinent notre pays. Le fait que vous y ayez ajouté un 13e projet de loi n’en fait pas une solution sérieuse. S’il vous plaît, arrêtez d’insulter nos électeurs. »

« Comme un zombie mort-vivant mais condamné, le CR+Save Act est de retour », a ajouté Massie dans un autre message. « Le président Johnson fait semblant de se battre en attachant un objet brillant et brillant (qu’il abandonnera plus tard) à un projet de loi qui poursuit notre chemin de dépenses destructrices. Je ne ferai pas partie de cette mascarade insultante. Je suis un grand non. »

La représentante républicaine de Géorgie Marjorie Taylor Green a condamné Johnson pour avoir convoqué le vote mercredi, écrivant : « C’est un leurre classique qui va mettre en colère la base, seulement un mois avant l’élection, lorsqu’elle découvrira qu’elle a été trompée et laissée tomber à nouveau. La seule façon de faire du SAVE Act une loi serait de refuser d’adopter un CR jusqu’à ce que le Sénat accepte d’adopter le SAVE Act et que Biden accepte de le signer. »

Cela, a-t-elle écrit, forcerait une fermeture du gouvernement le 1er octobre, « parce que Biden et Schumer ont tous deux déclaré qu’ils fermeraient le gouvernement car ils sont catégoriques contre le SAVE Act ».

« Johnson ne s’engagera PAS à s’opposer aux démocrates dans une lutte contre le blocage du gouvernement et permettra l’adoption d’un CR propre afin de financer le gouvernement parce qu’il pense qu’un blocage du gouvernement sera imputé aux républicains et nuira à leurs élections », a poursuivi Greene. « Johnson mène un faux combat qu’il n’a aucune intention de mener réellement. »

« Même avec un shutdown et une lutte acharnée jusqu’en octobre, il serait trop tard pour que la loi SAVE fasse une différence pour cette élection, car les bulletins de vote par correspondance seraient déjà envoyés par courrier et le vote anticipé commencerait déjà. Je refuse de mentir à quiconque en disant que ce plan fonctionnera, et il est déjà mort-né cette semaine », a-t-elle déclaré. « Le président de la Chambre des représentants Johnson doit se tourner vers les démocrates, avec lesquels il a travaillé tout le temps, pour obtenir les votes dont il a besoin pour faire ce qu’il prévoit déjà de faire. »

« Le Congrès ne peut pas continuer à repousser la décision alors que notre dette nationale monte en flèche, que notre frontière reste grande ouverte et que les politiques radicales de Biden et Kamala restent ENTIÈREMENT financées », a écrit le représentant Matt Rosendale, républicain du Montana. « J’ai toujours été et serai TOUJOURS un NON à une résolution permanente ! »

Le membre du Congrès qui a parrainé la loi SAVE, le représentant Chip Roy, républicain du Texas, a critiqué mardi les républicains qui menacent de faire défection sur la résolution de prolongation de Johnson.

« Il y aura désormais une résolution sur le financement continu du gouvernement avant les élections. Seules questions : quand cela arrivera, combien de temps cela durera et ce qui aurait pu être accompli concernant #SAVEAct et le vote des non-citoyens. Mais quelques prophètes « conservateurs » écrivent leur scénario auto-réalisateur pour aboutir à l’échec », a écrit Roy sur X.

Le représentant Tom Tiffany, républicain du Wisconsin, a également souligné comment « l’Ohio, la Virginie, le Texas et d’autres États ont trouvé des non-citoyens sur leurs listes électorales, certains ayant même voté ».

« La loi SAVE exige une preuve de citoyenneté pour voter et garantit que les non-citoyens soient radiés des listes électorales. Mais les démocrates veulent paralyser le gouvernement pour que cette loi ne soit pas adoptée », a écrit Tiffany mardi.

« Kamala Harris et la gauche continuent de sonner l’alarme à tort en affirmant que « la démocratie est en péril » si Trump remporte cette élection », a déclaré la représentante Claudia Tenney, RN.Y., qui co-préside le House Election Integrity Caucus, dans une déclaration à Fox News Digital. « La démocratie, telle que nous la connaissons en Amérique, n’a jamais été aussi en péril qu’elle l’est actuellement, les démocrates sapant et contrecarrant à plusieurs reprises la volonté des électeurs par leur système de réélection illégal et inconstitutionnel, qui vise à permettre aux immigrants illégaux de voter à nos élections. »

Le président de la Chambre des représentants pourrait bénéficier de l’aide de transfuges démocrates. Cinq démocrates de la Chambre des représentants ont quitté leur parti pour voter en faveur du SAVE Act plus tôt cette année.

L’ancien président Donald Trump a soutenu le SAVE Act.

La semaine dernière, le candidat républicain à la présidence a déclaré sur TRUTH Social : « Si les républicains à la Chambre des représentants et au Sénat n’obtiennent pas d’assurances absolues sur la sécurité des élections, ILS NE DEVRAIENT EN AUCUNE FAÇON ALLER DE L’AVANT AVEC UNE RÉSOLUTION CONTINUE SUR LE BUDGET. LES DÉMOCRATES ESSAYENT DE « REMPLIR » LES INSCRIPTIONS ÉLECTORALES AVEC DES ÉTRANGERS ILLÉGAUX. NE LAISSEZ PAS CELA SE PRODUIRE – FERMEZ-LES !!! »

Un CR d’ici mars signifierait que le débat sur le financement du gouvernement serait repris par une nouvelle Maison Blanche – dirigée soit par Trump, soit par la vice-présidente Kamala Harris – et un nouveau Congrès.

Elizabeth Elkind de Fox News a contribué à ce rapport.