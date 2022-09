Johnson de Sterling remporte le titre de cross-country à Silver Streak Invite – Shaw Local

Dale Johnson de Sterling a été couronné champion lors du Silver Streak Invite de Galesburg, avec un temps de 15: 36,2 et battant Josh Weeks de Morton, deuxième, de plus de 15 secondes.

Jordan Britt et Parker Janssen de Sterling ont également bien couru samedi, terminant 16e et 17e sur 145 coureurs. Britt a enregistré un temps de 17:18.6 et Janssen a franchi la ligne d’arrivée en 17:22.5. Son compatriote Golden Warrior Thomas Holcomb s’est également classé favorablement, atterrissant 25e avec un temps de 17: 53.1.

Owen Anderson de Sterling s’est positionné dans le premier tiers, se classant 42e avec un temps de 18: 33,7, tandis que Brecken Peterson a terminé 50e, avec un temps de 18: 54,6. Conner Pham a couru un 19: 01.5 pour une 54e place et Joseph Humphrey a complété l’effort d’équipe au 117e, enregistrant un 23: 11.4.

Morton était la première équipe avec un 33, Dunlap était deuxième avec un 86 et Sterling était troisième avec un 99. Treize équipes de garçons ont concouru.

Les filles de Sterling ont pris la sixième place sur 10 équipes, dirigées par la 15e place Delia Block, qui a couru en 20: 19,9. Megan Gingrich et Rhylee Wade sont arrivées 23e et 25e, la première exécutant un 20: 55,1 et la seconde un 21: 00,3. Kylie Nicklaus a enregistré un 22: 41,2 pour terminer 49e et Laney Zuithoff est arrivé 60e avec un 23: 22,1.

Emma Anderson a terminé 79e, en 25:00, tandis que Laney Block est arrivée 84e, en 25: 34,3.

Golf pour garçons

Invitation du comté de Mercer : Erie-Prophetstown a marqué 413 pour une neuvième place au tournoi de 12 équipes au Valley View Golf Course. Sherrard était le champion, marquant un 339, et Illini West était le deuxième avec 344.

Blake Geuns a tiré un 90, terminant 15e pour mener les Panthers. Bryce VanDeWostine a tiré un 101, Keith Goodson avait un 103, Colin Ashdown a totalisé un 119 et Robert Winters a ajouté un 134.

Volley-ball filles

Invitation de l’Oregon : Eastland est allé 4-1 pour une cinquième place au tournoi des Hawks. Les Cougars ont perdu contre Aquin 25-16, 25-11 et ont battu Erie-Prophetstown 25-20, 25-16; Durand 25-23, 25-18 et Orégon 16-25, 25-22, 15-12 ;

Les leaders des statistiques pour Eastland étaient Trixie Carroll avec 53 attaques décisives, Quinc Haverland avec 37 attaques décisives, cinq as et deux blocs, Jocelyn Green avec 35 récupérations et sept as et Jenica Stoner avec 92 passes décisives. Sienna Peterson a réalisé 28 récupérations et Morgan McCullough en a ajouté 25 pour les Cougars.

Filles nageant

Invitation de guerrier : Sterling a pris la troisième place sur huit équipes lors de son invitation à domicile. Moline était la meilleure équipe, marquant un 416, et Auburn était le finaliste, avec un total de 374.

Payton Purdy, Madison Austin, Hazel Pham et Sammie Knox ont pris la deuxième place du relais quatre nages de 200 verges, avec un temps de 2:00,77. Austin a remporté le 200 m libre avec un temps de 2:00,47 et le 100 m libre avec un temps de 55,08 secondes.

Knox a obtenu deux deuxièmes places au 200 QNI, en 2:27, et au 500 libre, en 5:49,84. Purdy a terminé troisième du 50 m libre, nageant en 27,79 et deuxième du 100 m dos, nageant en 1:05,04.

Kate Austin, Purdy, Knox et Austin se sont classés deuxièmes du relais 200 m libre avec un temps de 1:47,5.