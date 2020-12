GAINESVILLE, Floride: l’attaquant de Floride Keyontae Johnson suivait des ordres simples lundi après avoir été transféré du mémorial de Tallahassee à UF Health à Gainesville, a indiqué l’école.

Les responsables ont ajouté que Johnson subissait d’autres tests et restait dans un état critique mais stable deux jours après son effondrement sur le terrain lors d’un match à Florida State. Johnson a été transféré à Gainesville avec sa mère à ses côtés par hélicoptère.

L’entraîneur des Gators Mike White et l’entraîneur d’athlétisme en chef Dave Werner, qui sont restés à Tallahassee pendant deux nuits, sont rentrés à Gainesville à bord du jet scolaire avec d’autres membres de la famille lundi.

USA Today a cité le grand-père de Johnson, Larry DeJarnett, disant que le joueur était dans un coma médicalement provoqué.

Le joueur de pré-saison de Southeastern Conferences de l’année s’est effondré au sol et a reçu des soins médicaux d’urgence. Il a été déplacé sur une civière et transporté dans une ambulance en attente alors que ses coéquipiers, entraîneurs, personnel, fans et autres le regardaient avec incrédulité samedi.

ESPN a refusé de montrer des images de l’incident. Selon des témoins, Johnson était debout et est soudainement tombé en avant et a atterri sur son visage. Ses yeux étaient ouverts et il avait du sang sur le visage et le cou, selon des photos obtenues par The Gainesville Sun.

Les Gators ont annoncé que Johnson était dans un état critique mais stable moins d’une heure après son épreuve. L’American Hospital Association définit les patients dans un état critique mais stable comme ayant des signes vitaux instables et non dans les limites normales. Le patient peut être inconscient. Les indicateurs sont défavorables.

La Floride a envoyé un de ses jets à Norfolk, en Virginie, pour récupérer les parents Johnson samedi et les emmener à Tallahassee pour être avec leur fils.

Les coéquipiers et entraîneurs de Johnsons étaient visiblement désemparés avant la reprise du match. Les Seminoles ont dominé la Floride 80-60 après l’effondrement de Johnsons et ont remporté 83-71, leur septième de suite dans la série.

Johnson, un junior de 6 pieds 5 pouces, a marqué en moyenne 14 points la saison dernière, pour accompagner 7,1 rebonds. Il a également mené les Gators avec 38 interceptions.

Comme beaucoup de ses coéquipiers de Floride, Johnson a été testé positif pour COVID-19[feminine pendant l’été. Bien que la cause de l’effondrement de Johnsons n’ait pas été immédiatement connue, le coronavirus peut entraîner une myocardite, une infection virale du muscle cardiaque. Dans sa forme la plus grave, la myocardite peut entraîner un arrêt cardiaque soudain et a été une cause documentée de décès chez les jeunes athlètes par ailleurs en bonne santé.

La Conférence du Sud-Est impose des protocoles stricts, y compris des tests cardiaques rigoureux, avant que les joueurs puissent être autorisés à retourner jouer après une COVID-19[feminine des tests.

