GAINESVILLE, Floride: l’attaquant de Floride Keyontae Johnson s’entretient avec des membres de sa famille et des médecins et a même pu faire face à ses coéquipiers mardi, ont déclaré ses parents dans un communiqué publié par l’école.

Nika et Marrecus Johnson ont ajouté qu’ils ressentaient tellement d’amour et de soutien de la part de tout le monde.

Nous sommes plus que reconnaissants pour le soin et l’attention que Keyontae a reçus tout au long de ces derniers jours, ont-ils déclaré.

Johnson reste dans un état stable chez UF Health. Il s’est effondré sur le terrain lors d’un match à Florida State samedi. Il a été transféré à Gainesville par hélicoptère lundi avec sa mère à ses côtés.

Nous continuerons à partager des mises à jour sur la santé et les progrès de Keyontaes, ont déclaré ses parents. «Nous avons vu à quel point les gens l’aiment et prennent soin de lui. Nous espérons que les gens reconnaissent que les informations qui ne viennent pas de nous ou du département des sports peuvent ne pas être exactes.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les médecins de Keyontaes et l’AUA pour fournir des informations à tous ceux qui se soucient si profondément de Keyontae et qui ont prié pour lui.

USA Today a cité lundi le grand-père de Johnsons, Larry DeJarnett, disant que le joueur était dans un coma médicalement provoqué.

Le joueur de pré-saison de Southeastern Conferences de l’année s’est effondré au sol après un temps mort et a reçu des soins médicaux d’urgence. Il a été transféré sur une civière et transporté dans une ambulance en attente alors que ses coéquipiers, entraîneurs, employés, fans et autres le regardaient avec incrédulité.

ESPN a refusé de montrer la vidéo de l’incident. Selon des témoins, Johnson était debout et est soudainement tombé en avant et a atterri sur son visage. Ses yeux étaient ouverts et il avait du sang sur le visage et le cou, selon des photos obtenues par The Gainesville Sun.

Johnson, un junior de 6 pieds 5 pouces et 230 livres, a récolté en moyenne 14 points, un sommet d’équipe la saison dernière, pour accompagner 7,1 rebonds. Il a également mené les Gators avec 38 interceptions.

Comme beaucoup de ses coéquipiers de Floride, Johnson a été testé positif pour COVID-19[feminine pendant l’été. Bien que la cause de l’effondrement de Johnsons n’ait pas été révélée, le coronavirus peut entraîner une myocardite, une infection virale du muscle cardiaque. Dans sa forme la plus grave, la myocardite peut entraîner un arrêt cardiaque soudain et a été une cause documentée de décès chez les jeunes athlètes par ailleurs en bonne santé.

La SEC impose des protocoles stricts, y compris des tests cardiaques rigoureux, avant que les joueurs puissent être autorisés à reprendre le jeu après une COVID-19[feminine des tests.

