Cependant, le Premier ministre, qui a déjà vu ses tentatives de poursuivre sur la substance du Brexit frustrées par les députés de son propre parti, et a subi un an de luttes intestines sur la législation sur les coronavirus, a cherché à rassurer ses propres députés d’arrière-ban sur le fait que l’accord était le « bon accord. »Pour le pays.

Et après avoir pu apaiser un certain nombre de Brexiteers de haut niveau, dont le chef du Brexit Party, Nigel Farage, le Premier ministre a fait un effort particulier pour atteindre les eurosceptiques conservateurs dont le soutien l’a catapulté à Downing Street.

«Je crois vraiment que c’est le bon accord pour le Royaume-Uni et l’UE», aurait déclaré M. Johnson aux députés conservateurs sur WhatsApp.

«Nous avons tenu chacun de nos engagements manifestes: contrôle de l’argent, des frontières, des lois, du poisson et tout le reste.

«Mais plus important encore, je pense que nous avons maintenant une base pour une amitié et un partenariat à long terme avec l’UE en tant qu’égaux souverains.»

Dans le même temps, dans le Times, Michael Gove, qui a joué un rôle déterminant dans l’élaboration de l’accord, a déclaré qu’il créerait une nouvelle «relation spéciale» – un terme généralement utilisé pour désigner les liens entre le Royaume-Uni et les États-Unis – et mettrait fin à la politique «laide» depuis le Référendum sur le Brexit 2016.

La Commission européenne a également annoncé la création d’un fonds de 4,5 milliards de livres sterling pour aider les régions et les industries du bloc qui seront touchées par le retrait du Royaume-Uni du marché unique et de l’union douanière – y compris les communautés de pêcheurs qui risquent de perdre alors que le Royaume-Uni prend une plus grande part des stock dans les eaux britanniques.